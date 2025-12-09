Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"

Decyzję ujawniono po spotkaniu prezesa Microsoftu Satyi Nadelli z premierem Indii Narendrą Modim, podczas którego omawiano priorytety rozwoju oraz krajową strategię AI.
"Największa inwestycja w Azji"
Po rozmowach z premierem Narendrą Modim prezes Microsoftu Satya Nadella zapowiedział, że firma przeznaczy 17,5 mld dolarów na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji i usług chmurowych w Indiach w ciągu najbliższych czterech lat.
W swoim wpisie na platformie X Nadella podkreślił znaczenie projektu: "Aby wspierać ambicje kraju, Microsoft zobowiązuje się do inwestycji w wysokości 17,5 mld dolarów — to nasza największa inwestycja w Azji — aby pomóc zbudować infrastrukturę, kompetencje i suwerenność technologiczną potrzebne Indiom do przyszłości opartej na AI".
Potencjał technologiczny Indii
Indie, liczące 1,45 mld mieszkańców, stają się kluczowym polem rywalizacji w globalnym wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji. W ostatnich tygodniach kraj odwiedzili m.in. liderzy największych firm AI, jak współzałożyciel Anthropic, Dario Amodei.
Państwo dysponuje ogromnymi zasobami wykwalifikowanych inżynierów specjalizujących się w uczeniu maszynowym i analizie danych. To również siedziba jednych z największych firm usług technologicznych na świecie, takich jak Tata Consultancy Services oraz Infosys. Inwestycja Microsoftu ma pomóc w rozbudowie infrastruktury niezbędnej do rozwoju krajowego ekosystemu AI i wzmocnić pozycję Indii jako jednego z globalnych centrów technologicznych.
Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL
Źródło: Bloomberg
Źródło zdjęcia głównego: Tang Yan Song/Shutterstock