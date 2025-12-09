Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"

shutterstock_2637727779
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Microsoft ogłosił wartą 17,5 miliardów dolarów inwestycję w usługi chmurowe i sztuczną inteligencję w Indiach. To największe przedsięwzięcie technologicznego giganta w historii jego działalności w Azji - informuje Bloomberg.

Decyzję ujawniono po spotkaniu prezesa Microsoftu Satyi Nadelli z premierem Indii Narendrą Modim, podczas którego omawiano priorytety rozwoju oraz krajową strategię AI.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
Ze świata

"Największa inwestycja w Azji"

Po rozmowach z premierem Narendrą Modim prezes Microsoftu Satya Nadella zapowiedział, że firma przeznaczy 17,5 mld dolarów na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji i usług chmurowych w Indiach w ciągu najbliższych czterech lat.

W swoim wpisie na platformie X Nadella podkreślił znaczenie projektu: "Aby wspierać ambicje kraju, Microsoft zobowiązuje się do inwestycji w wysokości 17,5 mld dolarów — to nasza największa inwestycja w Azji — aby pomóc zbudować infrastrukturę, kompetencje i suwerenność technologiczną potrzebne Indiom do przyszłości opartej na AI".

Potencjał technologiczny Indii

Indie, liczące 1,45 mld mieszkańców, stają się kluczowym polem rywalizacji w globalnym wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji. W ostatnich tygodniach kraj odwiedzili m.in. liderzy największych firm AI, jak współzałożyciel Anthropic, Dario Amodei.

Państwo dysponuje ogromnymi zasobami wykwalifikowanych inżynierów specjalizujących się w uczeniu maszynowym i analizie danych. To również siedziba jednych z największych firm usług technologicznych na świecie, takich jak Tata Consultancy Services oraz Infosys. Inwestycja Microsoftu ma pomóc w rozbudowie infrastruktury niezbędnej do rozwoju krajowego ekosystemu AI i wzmocnić pozycję Indii jako jednego z globalnych centrów technologicznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Tang Yan Song/Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaBig techMicrosoft
Zobacz także:
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
Moto
Putin, Witkoff
Europa u progu kluczowej decyzji. "Realne źródło finansowania działań Ukrainy"
Ze świata
Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Wycofali ze sklepów alkohol z USA. Pierwsze pomysły, co z nim zrobić
Ze świata
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
Tech
Henryk Kania
List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę
Z kraju
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
Tech
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
Ze świata
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
Moto
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
Z kraju
Przemysław Nowak
"To kwestia teraz istotna społecznie". Nowy zespół w prokuraturze
Z kraju
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co politycy wiedzą o kryptowalutach? "Nie chcę być nieprecyzyjny"
Karol Nawrocki
Apel premiera do prezydenta. "Chcę, żeby to było bardzo jasne"
Z kraju
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 50-latka
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne
Nieruchomości
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz wchodzi w życie
Ze świata
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
Ze świata
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
Najnowsze
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
Tech
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
Dla pracownika
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Tech
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Meta Platforms
Nawrocki spotkał się z przedstawicielami giganta. Wśród tematów sztuczna inteligencja
Z kraju
Poczta Polska
Co ze zwolnieniami w Poczcie Polskiej? Prezes odpowiada
Z kraju
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
Ze świata
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
Ze świata
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
Tech
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
Ze świata
shutterstock_2522950881
Prezes polskiego giganta odwołany
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica