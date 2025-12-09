Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Decyzję ujawniono po spotkaniu prezesa Microsoftu Satyi Nadelli z premierem Indii Narendrą Modim, podczas którego omawiano priorytety rozwoju oraz krajową strategię AI.

"Największa inwestycja w Azji"

Po rozmowach z premierem Narendrą Modim prezes Microsoftu Satya Nadella zapowiedział, że firma przeznaczy 17,5 mld dolarów na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji i usług chmurowych w Indiach w ciągu najbliższych czterech lat.

Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ — Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025 Rozwiń

W swoim wpisie na platformie X Nadella podkreślił znaczenie projektu: "Aby wspierać ambicje kraju, Microsoft zobowiązuje się do inwestycji w wysokości 17,5 mld dolarów — to nasza największa inwestycja w Azji — aby pomóc zbudować infrastrukturę, kompetencje i suwerenność technologiczną potrzebne Indiom do przyszłości opartej na AI".

Potencjał technologiczny Indii

Indie, liczące 1,45 mld mieszkańców, stają się kluczowym polem rywalizacji w globalnym wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji. W ostatnich tygodniach kraj odwiedzili m.in. liderzy największych firm AI, jak współzałożyciel Anthropic, Dario Amodei.

Państwo dysponuje ogromnymi zasobami wykwalifikowanych inżynierów specjalizujących się w uczeniu maszynowym i analizie danych. To również siedziba jednych z największych firm usług technologicznych na świecie, takich jak Tata Consultancy Services oraz Infosys. Inwestycja Microsoftu ma pomóc w rozbudowie infrastruktury niezbędnej do rozwoju krajowego ekosystemu AI i wzmocnić pozycję Indii jako jednego z globalnych centrów technologicznych.

Źródło: Bloomberg