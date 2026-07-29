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Grzywna za użycie sztucznej inteligencji. Sąd ukarał adwokata

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chatgtp si ai sztuczna inteligencja - Ascannio shutterstock_2237752713_1
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Ascannio / Shutterstock
Hiszpański adwokat został ukarany grzywną 840 euro (około 3630 złotych) przez sąd na Wyspach Kanaryjskich. W przedstawionym przez niego piśmie procesowym miały znajdować się cytaty z nieistniejących sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego - podała agencja EFE. Prawnikowi miała podpowiedzieć je sztuczna inteligencja.

Zdaniem sądu najwyższej instancji na Wyspach Kanaryjskich, który orzekał w sprawie, jurysta powinien zdawać sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja (AI) może halucynować. Ponadto sąd uznał jego przewinienie za poważne, a nie drobne - jak próbował argumentować adwokat.

Prawnik wykorzystał halucynacje AI

Zdaniem sądu prawnik naruszył podstawowe zasady wykonywania swojego zawodu i określił je jako "rażące niedbalstwo" uchybiające godności sądu. Prawnik miał obowiązek sprawdzić w prawdziwym orzecznictwie, czy podpowiedzi AI są prawidłowe - argumentował sąd.

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Kwota grzywny została wyliczona na podstawie przybliżonej kwoty, jaką trzeba zapłacić za subskrypcję przystosowanych dla prawników narzędzi sztucznej inteligencji. Zdaniem sądu, gdyby adwokat korzystał z takiej właśnie specjalistycznej AI, do pomyłki mogło nie dojść.

Koszt za miesiąc subskrypcji wynosi około 70 euro (około 300 złotych) miesięcznie, zatem ukarany adwokat będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości rocznego abonamentu specjalistycznej AI.

Źródło: PAP
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaPrawnik
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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