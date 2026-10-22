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Globalny problem. Strony znikają z sieci

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Gawkowski o żądaniach wobec platform cyfrowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Strony internetowe instytucji rządowych, szkół, szpitali i firm w wielu krajach zostały tymczasowo wyłączone. Powodem są dwie krytyczne luki w PHP, języku programowania wykorzystywanym przez znaczną część internetu - podała agencja Reuters.

Na działania zapobiegawcze w związku z krytycznymi lukami PHP zdecydowały się między innymi instytucje w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Japonii czy Wielkiej Brytanii.

Agencje cyberbezpieczeństwa ostrzegły, że organizacje, które nie są w stanie szybko zainstalować aktualizacji, powinny rozważyć czasowe wyłączenie zagrożonych serwisów. Twórcy PHP udostępnili już nowe wersje oprogramowania, które usuwają dwie wcześniej zidentyfikowane krytyczne podatności.

W większości przypadków dezaktywacja stron miała charakter prewencyjny. Instytucje podkreślają, że nie stwierdzono włamań ani naruszeń ochrony danych. Serwisy mają być stopniowo przywracane po zainstalowaniu poprawek i sprawdzeniu bezpieczeństwa systemów.

Polska

Centralny Ośrodek Informatyki czasowo wyłączył strony Biuletynu Informacji Publicznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w czwartek na platformie X, że decyzję podjęto w związku z "poważnymi lukami w oprogramowaniu PHP".

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że przerwa jest konieczna, aby wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia. Problem dotyczy zarówno samego PHP, jak i systemów wykorzystujących to oprogramowanie.

Niemcy

Federalny dostawca usług informatycznych ITZBund wyłączył kilka stron internetowych po wykryciu luk w PHP. Rzecznik niemieckiego Ministerstwa Cyfryzacji zaznaczył, że czasowa dezaktywacja miała wyłącznie charakter zapobiegawczy.

Według resortu nie odnotowano żadnych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Francja

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tymczasowo wyłączyło strony internetowe prefektur, czyli lokalnych urzędów administracji państwowej.

Serwisy mają pozostać niedostępne do czasu wdrożenia poprawki bezpieczeństwa dla używanego przez nie frameworka PHP. Resort podkreślił, że decyzja została podjęta zapobiegawczo.

Belgia

Belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tymczasowo wyłączyło swoje strony internetowe po pojawieniu się doniesień o cyberatakach wykorzystujących luki w PHP.

Krajowe centrum cyberbezpieczeństwa poinformowało jednak, że nie odnotowało ataków na belgijskie witryny. Wyłączenie serwisów miało więc charakter prewencyjny.

Holandia

W Holandii wiele organizacji zastosowało się do zaleceń Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i czasowo wyłączyło publicznie dostępne strony internetowe.

Wśród dotkniętych podmiotów znalazły się Port w Rotterdamie, rządowy portal Overheid.nl, krajowy związek piłki nożnej KNVB, pięć największych partii politycznych oraz liczne szpitale.

Finlandia

Państwowe centrum informatyczne Valtori wyłączyło publiczne serwisy internetowe administracji rządowej "w ramach środków ostrożności".

Instytucja zapewniła, że nie wykryła prób wykorzystania luk. Przerwa w działaniu serwisów nie była również wynikiem naruszenia ochrony danych.

Czechy

Czeski rząd wyłączył swoją stronę internetową w środę o godz. 19:00 czasu lokalnego. Decyzję podjęto zgodnie z zaleceniem krajowego organu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo.

"Działanie to ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania strony internetowej. Podczas przerwy strona i jej zawartość nie będą dostępne publicznie. Usługi zostaną przywrócone po zainstalowaniu zalecanych aktualizacji bezpieczeństwa" - poinformowała kancelaria rządu.

Japonia

Japońskie Ministerstwo Finansów i Agencja Meteorologiczna częściowo zawiesiły usługi internetowe, aby wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa. Krajowa Agencja Podatkowa zdecydowała się natomiast na tymczasowe wyłączenie swojego serwisu.

Podobne działania podjęły również japońskie przedsiębiorstwa. Dom maklerski Nomura, grupa bankowa Mitsubishi UFJ Financial Group, linie lotnicze ANA oraz East Japan Railway poinformowały o czasowym zawieszeniu części usług internetowych.

Wielka Brytania

Brytyjski nadawca publiczny BBC wyłączył w środę część swoich portali internetowych.

Według BBC podobne środki zastosowało również kilka samorządów, w tym władze Edynburga. Serwisy mają zostać przywrócone po zakończeniu aktualizacji i potwierdzeniu, że mogą działać bezpiecznie.

Wikimedia

Wikimedia Foundation, organizacja prowadząca Wikipedię, poinformowała, że pracuje nad usunięciem zagrożeń związanych z lukami w PHP.

Problem dotyczy systemów wspieranych przez fundację oraz rozwiązań zarządzanych przez wolontariuszy, które wykorzystują ten język programowania.

"W ramach środków ostrożności wyłączyliśmy również szereg innych systemów do czasu, aż będzie można je bezpiecznie zaktualizować" - przekazała fundacja.

Internet Archive

Internet Archive, organizacja non-profit prowadząca cyfrową bibliotekę, wyłączyła swój portal z powodu awaryjnych prac konserwacyjnych i instalowania poprawek bezpieczeństwa.

O przerwie poinformowano na platformie X. Serwis został już ponownie uruchomiony.

Orange SA

Francuska grupa telekomunikacyjna Orange tymczasowo zawiesiła dostęp do części stron internetowych i aplikacji wykorzystujących PHP.

Działania miały charakter zapobiegawczy i objęły serwisy, usługi oraz aplikacje należące do kilku spółek zależnych i innych podmiotów grupy.

Źródło: Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
CyberbezpieczeństwoInternet
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