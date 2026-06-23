Globalna wyprzedaż akcji. "Nerwowe reakcje"

Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na światowych giełdach we wtorek dominowała wyprzedaż, której przewodziły spółki technologiczne. Presja pojawiła się po słabej poniedziałkowej sesji sektora na Wall Street i szybko objęła rynki w Azji oraz Europie.

SK Hynix i Samsung na minusie

W Azji indeksy zakończyły dzień dużymi spadkami. Szczególnie mocno ucierpiał południowokoreański Kospi, w którym duży udział mają firmy technologiczne. Indeks zamknął sesję 10 proc. niżej, pod presją spadków SK Hynix i Samsunga. Akcje obu firm straciły ponad 12 proc.

W Europie także doszło do wyraźnych spadków. Paneuropejski Stoxx 600 tracił około 1 proc., choć po południu ograniczył wcześniejsze, głębsze zniżki. Najsłabiej radził sobie Stoxx 600 Technology, który spadał o 3 proc. Wśród największych spadkowiczów znalazły się STMicroelectronics oraz holenderski producent sprzętu dla branży półprzewodników ASMI. Akcje obu firm traciły ponad 7 proc.

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Presja przed otwarciem Wall Street

Nerwowo było także przed rozpoczęciem regularnej sesji w Nowym Jorku. Kontrakty futures na Nasdaq 100, skupiający między innymi Nvidię, Apple, Alphabet i Microsoft, spadały o 2,7 proc.

W handlu przedsesyjnym iShares Semiconductor ETF zniżkował o 6,2 proc. Mocno traciły też pojedyncze spółki chipowe. Intel był notowany 7,6 proc. niżej, Micron spadał o 8,5 proc., a AMD o 6,2 proc. Akcje Nvidii traciły 3 proc.

Spadki kontynuowały również akcje SpaceX, które w handlu przedsesyjnym zniżkowały o kolejne 3 proc. W poniedziałek podczas regularnej sesji spółka straciła 16 proc.

Przecena sektora technologicznego pociągnęła w poniedziałek w dół zarówno S&P 500, jak i Nasdaq Composite. Inwestorzy wychodzili z tak zwanych spółek "Wspaniałej Siódemki" (Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Amazon, Tesla, Alphabet). Spadki Amazona i Mety były kontynuowane we wtorek przed otwarciem sesji. Akcje obu firm traciły po nieco ponad 0,7 proc.

Giełdy. "Nerwowe reakcje"

Tom Hulick, dyrektor generalny Strategy Asset Managers, przekonywał w CNBC, że nie obawia się nadchodzącej katastrofy.

Nie sądzę, żebyśmy byli choćby blisko jakiegoś katastrofalnego załamania na rynkach. Jest tam zbyt dużo płynności, a dynamika wyników jest teraz bardzo silna - powiedział w programie "Squawk Box Europe".

Hulick dodał, że sztuczna inteligencja nadal będzie wspierała wyniki firm w kolejnych latach. - AI będzie nadal zwiększać zyski firm w nadchodzących latach. Kiedy nakłady inwestycyjne sięgają bilionów dolarów, może to wywindować wyceny spółek takich jak SpaceX czy nawet Anthropic do nieco stratosferycznych poziomów, ale kto może powiedzieć, co zmieni świat dzięki części z tych firm i co będą one w stanie zrobić w przyszłości - ocenił.

Dan Ives z Wedbush napisał we wtorkowej nocie, że obecna wyprzedaż może być okazją dla inwestorów. "Oczywiście ten spadek wywoła presję sprzedażową i nerwowe reakcje wokół akcji technologicznych w USA dziś rano, ponieważ inwestorzy obawiają się, że przegrzana wyprzedaż na KOSPI przełoży się na amerykańskie spółki technologiczne" - stwierdził.

Ives zwrócił uwagę, że nerwowość na rynku wzmacnia zbliżająca się publikacja wyników Microna, zaplanowana na środę. Wedbush zarządza funduszem AI Revolution ETF, którego największe pozycje obejmują między innymi Micron, TSMC, ADM i Nvidię.

"Patrząc z szerszej perspektywy, nadal uważamy, że na tym rynku będziemy przechodzić przez szereg momentów próby w handlu spółkami technologicznymi, ponieważ rewolucja AI wciąż jest w trzeciej rundzie. Dzisiejszy poranek jest po prostu kolejnym z takich momentów" - napisał Ives.

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