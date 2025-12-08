Odwet Elona Muska? Konto KE zablokowane

Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

Decyzja X jest powszechnie odbierana jako odwet za pierwszą w historii karę nałożoną na podstawie aktu o usługach cyfrowych (DSA). Sprawie towarzyszą ostre ataki Elona Muska oraz krytyka ze strony administracji USA.

Blokada konta po decyzji Komisji

W niedzielę platforma X poinformowała o zablokowaniu tzw. konta reklamowego Komisji Europejskiej.

- Konto reklamowe zostało zamknięte - przekazał Nikita Bier, szef produktu X.

Konto reklamowe to dodatkowy profil powiązany z głównym kontem, służący do prowadzenia kampanii reklamowych. Bier oskarżył Komisję o publikowanie linków wprowadzających użytkowników w błąd i sugerujących, że są to materiały wideo, co miało sztucznie zwiększać ich zasięg. Z tego powodu konto zostało zablokowane, przy czym główne konto Komisji na X nadal działa.

Do decyzji doszło kilka dni po tym, jak Komisja Europejska nałożyła na X karę w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków dotyczących przejrzystości na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA). Była to pierwsza kara wydana na podstawie tego unijnego prawa.

Ostre reakcje Muska i USA, odpowiedź KE

Blokada konta jest szeroko postrzegana jako odwet za decyzję Brukseli. Kara wywołała ostrą reakcję w Stanach Zjednoczonych - w piątek skrytykował ją wiceprezydent USA JD Vance, a Elon Musk publicznie wyraził swoje niezadowolenie.

W weekend właściciel X zaatakował Unię Europejską na swojej platformie, nazywając ją "tyraniczną, niewybraną biurokracją uciskającą ludzi" oraz wezwał do jej likwidacji. Administracja USA również uderzyła w UE – ambasador USA przy Unii, Andrew Puzder, uznał grzywnę za nadmierną i będącą efektem "nadmiernej ingerencji regulacyjnej UE wymierzonej w amerykańskie innowacje".

The tyrannical, unelected bureaucracy oppressing the people of Europe are in the second picture https://t.co/j6CFFbajJa — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025 Rozwiń

Komisja Europejska odrzuciła te zarzuty. Jej rzecznik oświadczył w niedzielę, że instytucja "zawsze korzysta ze wszystkich platform społecznościowych w dobrej wierze", przypominając jednocześnie, że od października 2023 roku Komisja zawiesiła wszelką płatną reklamę i usługi na platformie X.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL Źródło: euarctiv.com Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL