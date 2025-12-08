Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Odwet Elona Muska? Konto KE zablokowane

Elon Musk
Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem
Źródło: TVN24
Platforma społecznościowa X zablokowała konto reklamowe Komisji Europejskiej kilka dni po tym, jak Bruksela nałożyła na serwis karę 120 milionów euro za naruszenie zasad przejrzystości.

Decyzja X jest powszechnie odbierana jako odwet za pierwszą w historii karę nałożoną na podstawie aktu o usługach cyfrowych (DSA). Sprawie towarzyszą ostre ataki Elona Muska oraz krytyka ze strony administracji USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
Donald Trump
Media: Waszyngton miał blokować plany Brukseli dotyczące rosyjskich aktywów
Ze świata
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo

Blokada konta po decyzji Komisji

W niedzielę platforma X poinformowała o zablokowaniu tzw. konta reklamowego Komisji Europejskiej.

- Konto reklamowe zostało zamknięte - przekazał Nikita Bier, szef produktu X.

Konto reklamowe to dodatkowy profil powiązany z głównym kontem, służący do prowadzenia kampanii reklamowych. Bier oskarżył Komisję o publikowanie linków wprowadzających użytkowników w błąd i sugerujących, że są to materiały wideo, co miało sztucznie zwiększać ich zasięg. Z tego powodu konto zostało zablokowane, przy czym główne konto Komisji na X nadal działa.

Do decyzji doszło kilka dni po tym, jak Komisja Europejska nałożyła na X karę w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków dotyczących przejrzystości na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA). Była to pierwsza kara wydana na podstawie tego unijnego prawa.

Ostre reakcje Muska i USA, odpowiedź KE

Blokada konta jest szeroko postrzegana jako odwet za decyzję Brukseli. Kara wywołała ostrą reakcję w Stanach Zjednoczonych - w piątek skrytykował ją wiceprezydent USA JD Vance, a Elon Musk publicznie wyraził swoje niezadowolenie.

W weekend właściciel X zaatakował Unię Europejską na swojej platformie, nazywając ją "tyraniczną, niewybraną biurokracją uciskającą ludzi" oraz wezwał do jej likwidacji. Administracja USA również uderzyła w UE – ambasador USA przy Unii, Andrew Puzder, uznał grzywnę za nadmierną i będącą efektem "nadmiernej ingerencji regulacyjnej UE wymierzonej w amerykańskie innowacje".

Komisja Europejska odrzuciła te zarzuty. Jej rzecznik oświadczył w niedzielę, że instytucja "zawsze korzysta ze wszystkich platform społecznościowych w dobrej wierze", przypominając jednocześnie, że od października 2023 roku Komisja zawiesiła wszelką płatną reklamę i usługi na platformie X.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: euarctiv.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
XElon MuskKomisja Europejska
Zobacz także:
Kolektura Lotto
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Joanna Rubin-Sobolewska
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Trudniej o podwyżkę. Firmy ostrożniej planują budżety
Dla pracownika
mieszkanie, nieruchomości, blok, budowa, osiedle
Apetyt kredytobiorców rośnie. "Wraz z kolejnymi obniżkami stóp"
Nieruchomości
shutterstock_1967218609 (1)
Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
System kaucyjny. Tyle opakowań zwrócono
Z kraju
Andrzej Domański
Minister finansów o nowej strategii USA: Europa musi przyspieszyć
Z kraju
shutterstock_2505374191
"Grzecznie daliśmy mu do zrozumienia". Zmowa na rynku i ponad 170 milionów kary
Z kraju
Wizyta Putina w Indiach
Ceny ropy w górę po doniesieniach z Indii
Rynki
shutterstock_2388860059
"Dla wielu osób to rytuał". Nowy raport
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Miasto milionowych długów. Co siódma osoba widnieje w rejestrze
Pieniądze
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
"Ruszyła lawina wniosków". Może powstać 100 tysięcy takich mieszkań
Nieruchomości
paryz sekwana - Pierre Laborde shutterstock_2566863149
Wybrano najatrakcyjniejsze na świecie miasto dla turystów
Turystyka
Chiny
"Sprawa życia i śmierci". Prezydent ostrzega
Ze świata
haslo hasla shutterstock_545846881
Oto 10 najpopularniejszych haseł używanych przez Polaków w sieci
Tech
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Dostępność takich mieszkań spada
Nieruchomości
gdansk choinka market galeria handlowa shutterstock_2236754341
Czy dzisiaj zrobimy większe zakupy?
Najnowsze
lotto S shutterstock_275295956
Osiem milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
Mężczyzna płacić zbliżeniowo cudzą kartą
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Przepraszamy za utrudnienia"
Pieniądze
Ozzy Osbourne na koncercie w Gdańsku. Zdjęcie z 9 sierpnia 2011 roku
Legenda rocka patronem lotniska? Władze podjęły decyzję
Ze świata
Władimir Putin
Putin postawił na USA. "Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów"
Ze świata
shutterstock_2628624325
Nielegalnie wyprzedzały autobusy. Gigant zapowiada akcję serwisową
Moto
Świąteczne prezenty
Tyle wydamy na święta w tym roku
Z kraju
eurojackpot wyniki losowania loteria
Wyniki losowania Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_347531852
Media: całkowite i krytyczne uzależnienie Rosji od Chin
Ze świata
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Gorący okres dla branży handlowej. "Czas pełnej gotowości"
Handel
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
Stopa bezrobocia w listopadzie. Resort podał szacunki
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
Handel
Diana Ross na Met Gala 2025
Oto kolor roku 2026. Króluje na wybiegach
Ze świata
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
Z kraju
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica