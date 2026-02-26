Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek pomija Amerykanów

Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA Źródło: TVN24

Chodzi o nową wersję dużego modelu językowego sztucznej inteligencji - określaną jako V4 - która ma być kolejną generacją systemu wykorzystywanego do generowania treści i zadań programistycznych. Premiera była spodziewana w okolicach święta Księżycowego Nowego Roku.

Amerykańscy producenci bez dostępu do modelu AI

Zazwyczaj twórcy AI przekazują przedpremierowe wersje swoich modeli firmom takim jak Nvidia oraz Advanced Micro Devices, aby umożliwić optymalizację oprogramowania pod kątem powszechnie używanego sprzętu. DeepSeek w przeszłości blisko współpracował z zespołami technicznymi Nvidii.

Tym razem jednak - jak przekazują źródła - model nie został udostępniony ani Nvidii, ani AMD. Wczesny dostęp otrzymali natomiast chińscy producenci chipów, w tym Huawei Technologies, którzy mieli zyskać kilkutygodniową przewagę w dostosowaniu oprogramowania do własnych procesorów.

Nvidia i AMD odmówiły komentarza. DeepSeek oraz Huawei nie odpowiedziały na pytania dziennikarzy. Reuters nie ustalił powodów tej decyzji.

Minimalny wpływ na amerykańskich producentów

- Wpływ na Nvidię i AMD w obszarze akceleratorów danych ogólnego przeznaczenia jest minimalny - większość przedsiębiorstw nie korzysta z DeepSeek, który pełni raczej rolę modelu porównawczego niż czegokolwiek innego - ocenił Ben Bajarin, prezes firmy badawczej Creative Strategies.

Dodał, że nowe narzędzia do kodowania oparte na sztucznej inteligencji skracają czas potrzebny do dostosowania oprogramowania do sprzętu - z miesięcy do tygodni.

Jego zdaniem działanie DeepSeek może być częścią szerszej strategii chińskiego rządu - jak powiedział - mającej na celu "utrzymanie amerykańskiego sprzętu i modeli w niekorzystnej pozycji w Chinach".

Podejrzenia o wykorzystanie chipów Blackwell

Sprawa nabiera znaczenia w kontekście informacji przekazanych przez wysokiego rangą urzędnika administracji Donalda Trumpa. Jak podał Reuters, najnowszy model DeepSeek miał zostać wytrenowany na najbardziej zaawansowanym chipie Nvidii - Blackwell - z użyciem klastra zlokalizowanego w Chinach kontynentalnych. Taki ruch mógłby naruszać amerykańskie ograniczenia eksportowe.

Według amerykańskiego urzędnika DeepSeek może próbować usunąć techniczne wskaźniki świadczące o wykorzystaniu amerykańskich chipów AI oraz planować publiczne twierdzenie, że do trenowania modelu użyto układów Huawei.

Rozwój AI w Chinach podnosi debatę w USA

Modele DeepSeek zostały pobrane ponad 75 milionów razy na platformie open source Hugging Face od momentu debiutu firmy w styczniu 2025 roku. Przyczyniło się to do wzrostu popularności chińskich modeli open source, konkurujących z amerykańskimi laboratoriami AI. Wśród modeli opublikowanych w minionym roku to właśnie chińskie rozwiązania odnotowały najwięcej pobrań na tej platformie.

Dynamiczny rozwój chińskich modeli zaostrzył debatę w Waszyngtonie na temat eksportu zaawansowanych amerykańskich chipów AI do Chin. W ubiegłym roku amerykańskie władze pozwoliły na wznowienie dostaw do Chin układów H20 od Nvidii oraz MI308 od AMD, zaprojektowanych do wnioskowania, czyli uruchamiania wytrenowanych modeli AI. Jednocześnie licencje na bardziej zaawansowane procesory pozostają ograniczone.

Nie jest jasne, czy DeepSeek uzyskał zgodę na zakup tych chipów. AMD poinformowało, że w ostatnim kwartale sprzedaż układów MI308 przyniosła 390 milionów dolarów.

DeepSeek jest jedną z kilku chińskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją, które w tym miesiącu mają zaprezentować nowe modele.

