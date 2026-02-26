Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek pomija Amerykanów

Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Chińskie laboratorium sztucznej inteligencji DeepSeek nie udostępniło amerykańskim producentom chipów swojego najnowszego, flagowego modelu językowego AI przed planowaną premierą - wynika z informacji Reutersa od dwóch źródeł zaznajomionych ze sprawą. To odejście od standardowej praktyki w branży przed dużą aktualizacją systemu.

Chodzi o nową wersję dużego modelu językowego sztucznej inteligencji - określaną jako V4 - która ma być kolejną generacją systemu wykorzystywanego do generowania treści i zadań programistycznych. Premiera była spodziewana w okolicach święta Księżycowego Nowego Roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Pete Hegseth
AI w tajnych systemach USA. Pentagon rozważa nadzwyczajne kroki wobec Anthropic
Donald Trump
Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę

Amerykańscy producenci bez dostępu do modelu AI

Zazwyczaj twórcy AI przekazują przedpremierowe wersje swoich modeli firmom takim jak Nvidia oraz Advanced Micro Devices, aby umożliwić optymalizację oprogramowania pod kątem powszechnie używanego sprzętu. DeepSeek w przeszłości blisko współpracował z zespołami technicznymi Nvidii.

Tym razem jednak - jak przekazują źródła - model nie został udostępniony ani Nvidii, ani AMD. Wczesny dostęp otrzymali natomiast chińscy producenci chipów, w tym Huawei Technologies, którzy mieli zyskać kilkutygodniową przewagę w dostosowaniu oprogramowania do własnych procesorów.

Nvidia i AMD odmówiły komentarza. DeepSeek oraz Huawei nie odpowiedziały na pytania dziennikarzy. Reuters nie ustalił powodów tej decyzji.

Minimalny wpływ na amerykańskich producentów

- Wpływ na Nvidię i AMD w obszarze akceleratorów danych ogólnego przeznaczenia jest minimalny - większość przedsiębiorstw nie korzysta z DeepSeek, który pełni raczej rolę modelu porównawczego niż czegokolwiek innego - ocenił Ben Bajarin, prezes firmy badawczej Creative Strategies.

Dodał, że nowe narzędzia do kodowania oparte na sztucznej inteligencji skracają czas potrzebny do dostosowania oprogramowania do sprzętu - z miesięcy do tygodni.

Jego zdaniem działanie DeepSeek może być częścią szerszej strategii chińskiego rządu - jak powiedział - mającej na celu "utrzymanie amerykańskiego sprzętu i modeli w niekorzystnej pozycji w Chinach".

Podejrzenia o wykorzystanie chipów Blackwell

Sprawa nabiera znaczenia w kontekście informacji przekazanych przez wysokiego rangą urzędnika administracji Donalda Trumpa. Jak podał Reuters, najnowszy model DeepSeek miał zostać wytrenowany na najbardziej zaawansowanym chipie Nvidii - Blackwell - z użyciem klastra zlokalizowanego w Chinach kontynentalnych. Taki ruch mógłby naruszać amerykańskie ograniczenia eksportowe.

Według amerykańskiego urzędnika DeepSeek może próbować usunąć techniczne wskaźniki świadczące o wykorzystaniu amerykańskich chipów AI oraz planować publiczne twierdzenie, że do trenowania modelu użyto układów Huawei.

Zakazane chipy miały trafiać do Chin
Dowiedz się więcej:

Zakazane chipy miały trafiać do Chin

Rozwój AI w Chinach podnosi debatę w USA

Modele DeepSeek zostały pobrane ponad 75 milionów razy na platformie open source Hugging Face od momentu debiutu firmy w styczniu 2025 roku. Przyczyniło się to do wzrostu popularności chińskich modeli open source, konkurujących z amerykańskimi laboratoriami AI. Wśród modeli opublikowanych w minionym roku to właśnie chińskie rozwiązania odnotowały najwięcej pobrań na tej platformie.

Dynamiczny rozwój chińskich modeli zaostrzył debatę w Waszyngtonie na temat eksportu zaawansowanych amerykańskich chipów AI do Chin. W ubiegłym roku amerykańskie władze pozwoliły na wznowienie dostaw do Chin układów H20 od Nvidii oraz MI308 od AMD, zaprojektowanych do wnioskowania, czyli uruchamiania wytrenowanych modeli AI. Jednocześnie licencje na bardziej zaawansowane procesory pozostają ograniczone.

Nie jest jasne, czy DeepSeek uzyskał zgodę na zakup tych chipów. AMD poinformowało, że w ostatnim kwartale sprzedaż układów MI308 przyniosła 390 milionów dolarów.

DeepSeek jest jedną z kilku chińskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją, które w tym miesiącu mają zaprezentować nowe modele.

OGLĄDAJ: Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24
Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo

Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAIChinyUSANvidiaDeepSeek
Zobacz także:
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
Ze świata
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
Pieniądze
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
Z kraju
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Tech
Jamieson Greer
Nowe cła Trumpa. Jego doradca wyjaśnia, o co chodzi
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię
Z kraju
Obrady Sejmu
Premier odrzucił poprzedni projekt. Jest decyzja Sejmu w sprawie kolejnego
Z kraju
Prezes NBP Adam Glapiński na spotkaniu z Tomem Rose'em
Glapiński spotkał się z ambasadorem USA
Z kraju
shutterstock_544997530_1
Alternatywa dla Węgier i Słowacji. Jest wsparcie z nowego kierunku
Ze świata
shutterstock_1202406175_1
"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce
Moto
Sklep Gucci, Mediolan, Włochy
Słynna marka w ogniu krytyki. Przez grafiki
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
"Prawdopodobnie ukraiński prezydent sądzi, że może robić, co chce, ale bardzo się myli"
Ze świata
Alice Walton
Spadkobierczynie, kobiety biznesu, gwiazdy. Oto amerykańskie miliarderki
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Wielkie banki wskazują na pilne zagrożenie. "Moment przełamania" na polskim rynku
Pieniądze
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Resort: na polski rynek nie trafiły kwestionowane partie wołowiny z Brazylii
Z kraju
shutterstock_2603953481
Dodatkowe zarobki emerytów i rencistów. ZUS przypomina o ważnym terminie
Dla seniora
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4
Moto
Český Krumlov to Praga w miniaturze
Polacy "napędzają turystykę" w tym kraju
Turystyka
shutterstock_2396796981
"Pilne kontrole" wołowiny. O skażeniu Polska wie od miesięcy
Z kraju
Pete Hegseth
AI w tajnych systemach USA. Pentagon rozważa nadzwyczajne kroki wobec Anthropic
Tech
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: nikt mObywatela zamykać nie będzie
Tech
Donald Trump
Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę
Tech
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Są warci miliony. Oto najcenniejsi prezesi na polskiej giełdzie
Rynki
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
Od marca nowe przepisy drogowe. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy
Moto
Cena miedzi w Londynie odbija się z najniższego poziomu od 4 miesięcy
Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica