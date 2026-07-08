Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Chatboty pod lupą. Claude miał podawać rosyjskie fake newsy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
chatbot
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Chatbot Claude amerykańskiej firmy Anthropic może podawać rosyjskie fake newsy jako źródło informacji - wynika z analizy niemieckiej organizacji non profit Agora Digitale Transformation. Badanie wskazuje też, że modele AI korzystają z wąskiej bazy źródeł i mogą faworyzować wybrane media.

Analiza berlińskiego ośrodka została udostępniona tygodnikowi "Der Spiegel", który w środę opublikował szczegóły opracowania. Organizacja sprawdziła, z jakich źródeł korzystają różne chatboty, w tym ChatGPT amerykańskiej firmy OpenAI, Gemini od Google oraz Claude firmy Anthropic.

Giganci AI pod presją. OpenAI proponuje nowe rozwiązanie
Dowiedz się więcej:

Giganci AI pod presją. OpenAI proponuje nowe rozwiązanie

Alarmujące dane dotyczące AI

Badania ADI wykazały, że systemy AI czerpią z wąskiej bazy źródeł, przy czym kryteria ich doboru nie są dokumentowane ani możliwe do prześledzenia - alarmuje główna autorka analizy Vivien Benert.

W raporcie modele AI określono jako "strażników dostępu przy przekazywaniu aktualnych wiadomości". Autorzy podkreślili, że może to mieć daleko idące skutki dla kształtowania opinii publicznej.

Zgodnie z rezultatami badania, ChatGPT przy wyszukiwaniu wiadomości korzysta głównie ze źródeł dziennikarskich. W przypadku Claude’a i Gemini takie źródła stanowią około połowy wszystkich wskazań. Częściej niż ChatGPT modele te sięgają natomiast po strony rządowe i organizacji pozarządowych. Część odpowiedzi powstaje także na podstawie blogów oraz treści z serwisów społecznościowych.

Wielki zwrot w sprawie Anthropic. USA odblokowały zaawansowane modele AI
Dowiedz się więcej:

Wielki zwrot w sprawie Anthropic. USA odblokowały zaawansowane modele AI

Partnerstwo niemieckich mediów z OpenAI

ADI zwróciła uwagę na wyraźne odstępstwo w przypadku ChatGPT. Według organizacji w odpowiedziach na niemieckie zapytania jako źródło wyraźnie dominuje dziennik "Die Welt". Badanie wskazuje, że był on cytowany niemal pięć razy częściej niż publiczny nadawca Deutschlandfunk, który znalazł się na drugim miejscu pod względem cytowalności.

W 2023 roku koncern medialny Axel Springer, do którego należą między innymi "Die Welt", "Bild" oraz portal Politico, ogłosił zawarcie "globalnego partnerstwa" z OpenAI.

"Ta współpraca znajduje zasadnicze odzwierciedlenie w wyborze źródeł przez ChatGPT" - czytamy w analizie ADI.

Wielu użytkowników zapewne zakłada, że modele AI przeszukują internet pod kątem najbardziej trafnych wyników. Tymczasem przez tego rodzaju współpracę dochodzi do praktycznie niezauważalnego uprzywilejowania poszczególnych wydawnictw medialnych i produkowanych przez nie treści - ostrzega Benert.

Claude i rosyjska sieć Pravda

Niepokojącą zależność ADI odnotowała także w przypadku modelu Claude. Według analizy przy wyszukiwaniu wiadomości system ten sięgał czasem do domen sieci Pravda, określanej jako rosyjska operacja dezinformacyjna.

- Claude podsuwa osobom szukającym informacji rosyjską dezinformację na równi z innymi źródłami wiadomości - twierdzi Benert.

Obserwatorzy od dawna ostrzegają, że modelami AI można manipulować poprzez "data poisoning", czyli zatruwanie danych. Mechanizm ten polega na tym, że strony propagandowe próbują celowo optymalizować swoje treści tak, aby chatboty przedstawiały je w odpowiedziach jako wiarygodne źródła.

Projekt "nieludzkich korporacji". To państwo chce zmienić prawo
Dowiedz się więcej:

Projekt "nieludzkich korporacji". To państwo chce zmienić prawo

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Źródło: PAP
Tagi:
AISztuczna inteligencjaOpenAIClaudeAnthropicDezinformacja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
samolot
Płatne miejsca bez okien. Pasażerowie pozywają znane linie lotnicze
Turystyka
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
OpenAI ChatGPT
Strzelanina w Kanadzie. OpenAI mogło zignorować sygnały, rząd reaguje
Tech
Port Phillip Melbourne shutterstock_1022651656
Chcą 28-godzinnego tygodnia pracy. "Musi podzielić się zyskiem"
Tech
Samsung
Wzrost o 1800 procent. Zapowiedź giganta
Tech
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy trik oszustów. Wystarczy jeden link
Tech
prad wtyczna elektrycznosc shutterstock_2144849327
Tysiące bez prądu. Oto, gdzie są awarie
Z kraju
bieszczady gory wakacje shutterstock_2668162215
"Komuś na tym zależało". Turyści rezygnują z Bieszczadów
Turystyka
Donald Trump
"Okropny partner". Trump polecił wstrzymanie wymiany handlowej
Ze świata
wietnam
"Kraj o priorytetowym znaczeniu". Mocna reakcja na presję Trumpa
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Duża zmiana na rynku ropy
Rynki
Ludzie, tłum, ulica
Ponad 900 tysięcy bezrobotnych. Nowe dane
Dla pracownika
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja na rynku pracy. Zmiany wchodzą w życie
Z kraju
warzywa bazar - amnat30 shutterstock_1201106230
Fala upałów uderzyła w zbiory. Ceny ostro w górę
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
J.D. Vance
Kurnik w rezydencji wiceprezydenta USA. Koszt to 100 tysięcy dolarów
Ze świata
ormuz shutterstock_617485811_1
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Iran
Ze świata
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza sukces. Chodzi o decyzję Toyoty
Ze świata
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polacy w czołówce Europy. Tylko trzy kraje przed nami
Turystyka
shutterstock_2687124801_1
Oto najlepsze miasta do życia
Ze świata
mieszkania dom shutterstock_2800533973
To może słono kosztować. "Wykorzystują pośpiech i emocje"
Tech
Lotnisko Chopina
Nowe prawa podróżnych. Lista zmian
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
"Trzeba wybrać, co pozwoli na spokojny sen". Gigant Muska w elitarnym gronie
Tech
Moskwa. Widok na Kreml
Długie kolejki i nowy trend w Rosji. "Mamy listę oczekujących aż do września"
Ze świata
ford mustang mach e
Wielka akcja serwisowa Forda. Poważne usterki
Moto
Biały dom
Ten model AI potrafi wykrywać groźne luki. Teraz pracuje dla rządu USA
Tech
samochody parking komis
Pięć nowych wymogów w autach. Dzisiaj wchodzą unijne regulacje
Moto
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
W Warszawie taniej, ale bez przełomu. Rynek mieszkań się ożywia
Nieruchomości
System Patriot
Porozumienie podpisane, Polska jego częścią. Chodzi o pociski do Patriotów
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica