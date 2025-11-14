Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT

36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu w sprawie OpenAI
Źródło: Reuters
"Washington Post" przeanalizował zbiór 47 tysięcy udostępnionych publicznie rozmów z ChatGPT. Dziennik ujawnia, o co najczęściej pytają ludzie i jak budują intymną więź z chatbotem.

Jak ludzie naprawdę korzystają z ChatGPT? Amerykański dziennik przeanalizował tysiące rozmów, aby zidentyfikować popularne tematy. Według twórcy ChatGPT ponad 800 milionów osób korzysta z chatbota co tydzień, jednak rozmowy te są prywatne - chyba że inaczej zażyczy sobie użytkownik.

Jak "Washington Post" dotarł do 47 tysięcy konwersacji? Użytkownicy mogą utworzyć link, aby udostępnić swoje rozmowy innym, by zostały zachowane w Internet Archive, czyli cyfrowej bibliotece. Czaty publiczne nie wyświetlają nazwy użytkownika ani innych, umożliwiających identyfikację informacji. Te, które przenalizowano, zebrano od czerwca 2024 r. do sierpnia bieżącego roku, a językiem dominującym był angielski.

Nie praca czy nauka, a życie osobiste

Jak opisuje "WP", OpenAI promowało na początku działania ChatGPT jako narzędzie zwiększające produktywność pracy, jednak jak wykazało wewnętrzne, wrześniowe badanie przeprowadzone przez firmę, większość użytkowników kieruje do niego pytania dotyczące nie pracy czy nauki, a życia osobistego i to te są najpopularniejsze.

ChatGPT odpowiada na różnorodne pytania - od porad dotyczących pielęgnacji, przez pomoc w związku czy zdrowie. "Czy możesz mi pomóc przeanalizować tę rozmowę tekstową między mną a moim chłopakiem?", "Jaki jest wskaźnik przeżywalności po przedawkowaniu paracetamolu?" - to tylko przykłady, które pojawiły się w analizowanych materiałach. Są jednak takie, które pojawiają się często i można przypisać je do konkretnej kategorii.

Ponad 30 procent rozmów dotyczyło "poszukiwania konkretnej informacji", 13 procent to kategoria "rozważania i abstrakcyjna dyskusja". Pytania dotyczące "kodowania, analizy danych i matematyki" stanowią 11 procent z analizowanych tematów, a tematy związane z "pracą i pisaniem, edycją tekstów" to 10 procent. Około ośmiu procent rozmów skupiało się na "pracach domowych" - zarówno tych szkolnych, jak i z kategorii "zrób to sam". Siedem procent to prośby o podsumowanie tekstów, a 10 procent mieści się w kategorii "inne".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania

Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania

Joanna Kostyła
Papież żyje, choć umarł, a Putina wybrano demokratycznie. (Nie)prawda chatbotów

Papież żyje, choć umarł, a Putina wybrano demokratycznie. (Nie)prawda chatbotów

KONKRET24

Najczęstsze tematy rozmów z ChatGPT

Jak wynika z analizy "Washington Post" w ponad "1 na 10 czatów użytkownicy angażowali się w abstrakcyjne dyskusje z chatbotem" dotyczące przełomowych terapii medycznych czy przekonań. Bardzo powszechne były też rozmowy, w których użytkownicy dzielili się prywatnymi szczegółami dotyczącymi ich życia czy dnia. Użytkownicy często zwracali się do chatbota "w sposób romantyczny" lub używając pseudonimów, takich jak "baby" (pol. kochanie).

Ponad 10 procent czatów dotyczyło tematów politycznych, fizyki teoretycznej i podobnych. Jednak w tych rozmowach ChatGPT nie wykazywał roli "partnera do dyskusji", lecz kibicował przekonaniom użytkownika. "WP" zwraca uwagę, że ChatGPT, by schlebiać przekonaniom pytających, w przeanalizowanych konwersacjach często podawał zmyślone informacje, promował kłamstwa i teorie spiskowe. OpenAI zamieszcza na dole okna rozmowy z chatbotem zastrzeżenie: "ChatGPT może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje".

Użytkownicy często udostępniali ChatGPT bardzo osobiste informacje, prosząc o sporządzenie listów lub pozwów dotyczących sporów w miejscu pracy lub spraw rodzinnych, opisując ze szczegółami incydenty, które były ich udziałem.

Nie czytają emocji, nie rozumieją kontekstu, halucynują. I nie znają numerów alarmowych.
Dowiedz się więcej:

Nie czytają emocji, nie rozumieją kontekstu, halucynują. I nie znają numerów alarmowych.

TVN24

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: Washington Post

Źródło zdjęcia głównego: maoyunping/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AIChatGPTSztuczna inteligencja
Zobacz także:
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
Rynki
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
PILNETak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
Z kraju
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
Tech
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca
Rynki
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
Z kraju
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Ze świata
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
Ze świata
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
Z kraju
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica