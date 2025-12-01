Logo TVN24
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"

shutterstock_2489227945
Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
Źródło: TVN24
Policja w Korei Południowej zatrzymała cztery osoby podejrzane o zhakowanie ponad 120 tysięcy kamer w domach i miejscach publicznych oraz wykorzystywanie potajemnie zdobytych intymnych nagrań do wyłudzania pieniędzy - podał portal stacji BBC.

Śledczy ustalili, że podejrzani działali niezależnie od siebie, wykorzystując słabe zabezpieczenia kamer IP. Nagrania sprzedawano za wirtualne aktywa na zagranicznej stronie internetowej, którą służby próbują teraz zablokować.

TVN24

Włamania do kamer w domach i firmach

Z komunikatu policji wynika, że czterech zatrzymanych hakerów nie współpracowało ze sobą, lecz działało osobno. Jeden z nich miał zhakować 63 tys. kamer i stworzyć 545 materiałów, które miał sprzedać za 35 mln wonów (ok. 87 tys. zł).

Drugi miał włamać się do 70 tys. urządzeń i sprzedać 648 nagrań za 18 mln wonów (ok. 45 tys. zł). Łącznie odpowiadali za ok. 62 proc. materiałów publikowanych w ostatnim roku na stronie nielegalnie udostępniającej takie treści.

Kradzione nagrania pochodziły m.in. z prywatnych mieszkań, pokojów karaoke, studia pilates oraz gabinetu ginekologicznego.

"Intensywne działania śledcze"

Policja współpracuje z zagranicznymi służbami, aby ustalić operatora strony oraz doprowadzić do jej zablokowania. Zatrzymano również trzy osoby podejrzane o zakup i oglądanie nielegalnych materiałów.

Funkcjonariusze odwiedzili 58 miejsc, by osobiście powiadomić ofiary, pomóc im zmienić hasła i usunąć treści z sieci.

Park Woo-hyun, szef wydziału cyberprzestępczości w Narodowej Agencji Policji, wskazał skalę problemu.

- Hakowanie kamer i nielegalne nagrywanie powodują wielkie cierpienie ofiar i są poważnymi przestępstwami. Zdecydowanie je zwalczymy poprzez intensywne działania śledcze. Oglądanie i posiadanie nielegalnie nagranych filmów także jest poważnym przestępstwem, dlatego będziemy aktywnie to ścigać - powiedział.

Apel o większą czujność użytkowników

Policja przypomina, że kamery IP – tańsza alternatywa dla CCTV – często mają proste, łatwe do odgadnięcia hasła, co czyni je podatnymi na włamania.

"Przede wszystkim kluczowe jest, aby użytkownicy takich kamer w domach i firmach zachowali czujność oraz natychmiast i regularnie zmieniali hasła dostępu" – podkreślono w komunikacie.

Służby kontynuują identyfikowanie kolejnych poszkodowanych i udzielają im wsparcia w blokowaniu nielegalnych treści.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cyberatakatak hakerówKorea Południowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica