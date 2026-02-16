Awaria popularnej platformy

Magdalena Bigaj o higienie cyfrowej. "Zasada, która naprawdę zmienia sytuację w domu" Źródło: TVN24

Platforma X nie działała ani w wersji przeglądarkowej, ani jako aplikacja.

Downdetector.com śledzi awarie internetowe, a jego użytkownicy zgłaszali problemy z X po godzinie 14. Z danych serwisu wynika, że w pewnym momencie było nawet ponad 40 tysięcy zgłoszeń awarii popularnej platformy.

Awaria X - 16 lutego 2026 Źródło: downdetector.com

Awaria platformy X

Użytkownicy mieli głównie problemy z działaniem aplikacji oraz strony internetowej, ale informowano również o problemach z połączeniem z serwerem.

Z komentarzy wynikało, że awaria ma globalny zasięg. "Nie działa w Korei, nie tylko w USA" - to jeden z wpisów. Problemy zgłaszali również użytkownicy w Polsce.

Awaria X Źródło: downdetector.pl

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Do tej pory firma nie wydała żadnego komunikatu.

Poprzednia awaria X wydarzyła się miesiąc temu - 16 stycznia.

Problemy Cloudflare

Cloudflare poinformowało w poniedziałek, że "wykryło problem związany ze zwiększoną latencją, który ma wpływ na część żądań HTTP w Newark w stanie New Jersey".

Dodało, że "niektórzy klienci korzystający z pakietu Cloudflare Data Loss Prevention (DLP) mogą doświadczać sporadycznych błędów w ruchu w tym centrum danych".

Firma podała, że "problem został zidentyfikowany i trwają prace nad jego rozwiązaniem".

W ubiegłym roku problemy z infrastrukturą internetową Cloudflare spowodowały awarie platformy X. W listopadzie i w grudniu Cloudflare przestało działać w dwóch oddzielnych przypadkach, co miało wpływ na różne platformy, w tym X, LinkedIn, Fortnite i DoorDash.

Opracowała Paulina Karpińska/kris