W poniedziałek po południu wiele osób zgłaszało problemy z działaniem platformy X (dawniej Twitter) Elona Muska. Przed godziną 15 odnotowano około 40 tysięcy zgłoszeń o awarii. Po około godzinie platforma zaczęła działać poprawnie dla wielu użytkowników.

Platforma X nie działała ani w wersji przeglądarkowej, ani jako aplikacja.

Downdetector.com śledzi awarie internetowe, a jego użytkownicy zgłaszali problemy z X po godzinie 14. Z danych serwisu wynika, że w pewnym momencie było nawet ponad 40 tysięcy zgłoszeń awarii popularnej platformy.

Awaria X - 16 lutego 2026
Awaria X - 16 lutego 2026
Źródło: downdetector.com

Awaria platformy X

Użytkownicy mieli głównie problemy z działaniem aplikacji oraz strony internetowej, ale informowano również o problemach z połączeniem z serwerem.

Z komentarzy wynikało, że awaria ma globalny zasięg. "Nie działa w Korei, nie tylko w USA" - to jeden z wpisów. Problemy zgłaszali również użytkownicy w Polsce.

Awaria X
Awaria X
Źródło: downdetector.pl

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Do tej pory firma nie wydała żadnego komunikatu.

Poprzednia awaria X wydarzyła się miesiąc temu - 16 stycznia.

Awaria popularnej platformy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awaria popularnej platformy

Problemy Cloudflare

Cloudflare poinformowało w poniedziałek, że "wykryło problem związany ze zwiększoną latencją, który ma wpływ na część żądań HTTP w Newark w stanie New Jersey".

Dodało, że "niektórzy klienci korzystający z pakietu Cloudflare Data Loss Prevention (DLP) mogą doświadczać sporadycznych błędów w ruchu w tym centrum danych".

Firma podała, że "problem został zidentyfikowany i trwają prace nad jego rozwiązaniem".

W ubiegłym roku problemy z infrastrukturą internetową Cloudflare spowodowały awarie platformy X. W listopadzie i w grudniu Cloudflare przestało działać w dwóch oddzielnych przypadkach, co miało wpływ na różne platformy, w tym X, LinkedIn, Fortnite i DoorDash.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

X
