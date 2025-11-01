10 tysięcy osób albo więcej. Co powinni zrobić klienci

Piotr Konieczny o ataku hakerskim na firmę Itaka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Z wpisu szefa MC wynika, że wykradziono "dane logowania części klientów" biura podróży.

"Informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)" - przekazano z kolei w komunikacie biura podróży.

"Obecnie wiemy, że dane dotyczą grupy 10 tysięcy użytkowników, potencjalnie skala wycieku może być większa - dodano.

- Motywy atakujących są różne, najczęściej jest to motyw finansowy i to nie zawsze oznacza, że to akurat firma, z której dane zostały wykradzione, będzie szantażowana. To bardzo często może być tak (..), że na jednym z przestępczych forów ta wykradziona próbka danych jest oferowana na sprzedaż innym przestępcom - mówił na antenie TVN24 Piotr Konieczny, założyciel serwisu o bezpieczeństwie cybernetycznym Niebezpiecznik.pl.

Oszuści mogą wykorzystać dane

Itaka wskazuje, że skutki cyberataku mogą być poważne, nawet jeśli wyciek dotyczył jedynie podstawowych danych.

"Osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać pozyskane informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), aby uzyskać dostęp do Państwa kont prowadzonych w innych serwisach i aplikacjach" - czytamy w komunikacie biura podróży.

"Mogą otrzymywać Państwo niezamówione informacje handlowe (niechciane połączenia telefoniczne, spam otrzymywany na adres e-mail)" - dodano.

Dodatkowo, jak informuje Itaka, osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać adresy e-mail i numery telefonów do prób wyłudzenia danych osobowych, podszywając się pod zaufane instytucje czy pracowników firmy.

Co powinni zrobić klienci?

Jak podaje Itaka, w takiej sytuacji kluczowe jest szybkie działanie i wdrożenie podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa.

Firma zaleca konkretne kroki, które mogą pomóc chronić prywatność klientów:

- zmienić hasło wykorzystywane dotychczas do logowania do Strefy Klienta, - przy wykorzystaniu tego samego hasła w innych miejscach (np. w sklepach internetowych, portalach społecznościowych), zmienić hasło, - zachować szczególną ostrożność w przypadku połączeń telefonicznych z nieznanych numerów, - zachować wzmożoną czujność wobec prób wyłudzania informacji, które mogą wykorzystywać nazwę Itaka, - zachować ostrożność w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z nieznanych źródeł ⁠-⁠ szczególnie w przypadku wiadomości zawierających podejrzane linki lub prośby o zalogowanie na konto, podanie dodatkowych danych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD