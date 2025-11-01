Logo TVN24
10 tysięcy osób albo więcej. Co powinni zrobić klienci

Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Piotr Konieczny o ataku hakerskim na firmę Itaka
Źródło: TVN24
Atak hakerski na biuro podróży Itaka to ryzyko wykorzystania przez przestępców przejętych danych. Firma informuje, co powinni zrobić klienci.

W sobotę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Z wpisu szefa MC wynika, że wykradziono "dane logowania części klientów" biura podróży.

"Informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)" - przekazano z kolei w komunikacie biura podróży.

"Obecnie wiemy, że dane dotyczą grupy 10 tysięcy użytkowników, potencjalnie skala wycieku może być większa - dodano.

- Motywy atakujących są różne, najczęściej jest to motyw finansowy i to nie zawsze oznacza, że to akurat firma, z której dane zostały wykradzione, będzie szantażowana. To bardzo często może być tak (..), że na jednym z przestępczych forów ta wykradziona próbka danych jest oferowana na sprzedaż innym przestępcom - mówił na antenie TVN24 Piotr Konieczny, założyciel serwisu o bezpieczeństwie cybernetycznym Niebezpiecznik.pl. 

Czołowe polskie biuro podróży celem hakerów. "Ważna informacja"
Dowiedz się więcej:

Czołowe polskie biuro podróży celem hakerów. "Ważna informacja"

Oszuści mogą wykorzystać dane

Itaka wskazuje, że skutki cyberataku mogą być poważne, nawet jeśli wyciek dotyczył jedynie podstawowych danych.

"Osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać pozyskane informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), aby uzyskać dostęp do Państwa kont prowadzonych w innych serwisach i aplikacjach" - czytamy w komunikacie biura podróży.

"Mogą otrzymywać Państwo niezamówione informacje handlowe (niechciane połączenia telefoniczne, spam otrzymywany na adres e-mail)" - dodano.

Dodatkowo, jak informuje Itaka, osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać adresy e-mail i numery telefonów do prób wyłudzenia danych osobowych, podszywając się pod zaufane instytucje czy pracowników firmy.

Co powinni zrobić klienci?

Jak podaje Itaka, w takiej sytuacji kluczowe jest szybkie działanie i wdrożenie podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa.

Firma zaleca konkretne kroki, które mogą pomóc chronić prywatność klientów:

- zmienić hasło wykorzystywane dotychczas do logowania do Strefy Klienta, - przy wykorzystaniu tego samego hasła w innych miejscach (np. w sklepach internetowych, portalach społecznościowych), zmienić hasło, - zachować szczególną ostrożność w przypadku połączeń telefonicznych z nieznanych numerów, - zachować wzmożoną czujność wobec prób wyłudzania informacji, które mogą wykorzystywać nazwę Itaka, - zachować ostrożność w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z nieznanych źródeł ⁠-⁠ szczególnie w przypadku wiadomości zawierających podejrzane linki lub prośby o zalogowanie na konto, podanie dodatkowych danych.

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

CyberbezpieczeństwoTurystyka
