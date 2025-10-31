Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku

Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone’a 17

Sprzedaż i zysk Apple za kwartał zakończony 27 września wyniosły 102,47 mld USD i 1,85 USD na akcję, w porównaniu z oczekiwaniami analityków na poziomie 102,26 mld USD i 1,77 USD na akcję, według danych firmy analitycznej LSEG.

Jak pisze Reuters, wyniki pokazały, że największe ryzyko, jakie wielu inwestorów dostrzegało w działalności Apple, czyli narażenie firmy na napięcia handlowe między USA a Chinami i opóźnienie we wdrażaniu funkcji sztucznej inteligencji, odegrało mniejszą rolę niż złożoność procesu produkcji i dostawy setek milionów urządzeń.

Dobre prognozy dla Apple

W wywiadzie dla agencji Reuters, Cook powiedział, że spodziewa się, iż sprzedaż iPhone'ów w ostatnim kwartale roku kalendarzowego 2025 wzrośnie dwucyfrowo rok do roku, a całkowite przychody Apple wzrosną o 10-12 proc. rok do roku.

Prognozy Apple przebiły szacunki analityków, którzy przewidywali wzrost sprzedaży iPhone'ów o 9,8 proc. do 75,91 mld dolarów, a sprzedaży całkowitej o 6,6 proc. do 132,53 mld dolarów, według danych LSEG.

Cook powiedział agencji Reutera, że opóźnienie w Chinach było głównym powodem spadku sprzedaży w tym kraju w czwartym kwartale roku fiskalnego.

- Jesteśmy jednak bardzo entuzjastycznie nastawieni do Chin – powiedział. - Jesteśmy zachwyceni reakcją na nowe produkty w tym kraju i spodziewamy się wzrostu lub powrotu do wzrostu w pierwszym kwartale - dodał.

Sprzedaż iPhone'a firmy z Cupertino w Kalifornii wyniosła 49,03 mld USD, w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 50,19 mld USD, według danych LSEG.

- Spodziewam się, że sprzedaż iPhone'a Air będzie prawdopodobnie słaba, ale sprzedaż bazowa iPhone'a i modeli Pro jest wyższa niż oczekiwano – powiedział Ryuta Makino, analityk w Gabelli Funds, cytowany przez agencję Reutera.

