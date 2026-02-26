Anthropic rozszerza funkcjonalność. Wall Street pełne obaw

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Anthropic poinformował podczas wtorkowego wydarzenia online, że aktualizuje swojego asystenta Claude. Narzędzie ma działać sprawniej w zadaniach przypisanych do konkretnych ról - od projektowania, przez działy HR, po zarządzanie majątkiem - oraz funkcjonować bezpośrednio w aplikacjach takich jak Microsoft Excel czy PowerPoint.

Inegracja Claude z firmowym ekosystemem

Claude nie musi już działać jako oddzielny chatbot. Może być osadzony w firmowych narzędziach, pobierając kontekst i dane bez konieczności opuszczania okna, w którym pracuje użytkownik. W praktyce oznacza to, że system może na przykład wykorzystać dane z arkusza kalkulacyjnego do stworzenia prezentacji - tak, jak zrobiłby to człowiek.

- To powinno znacznie ułatwić użytkownikom interakcję z Claude, bez konieczności kopiowania i wklejania informacji między aplikacjami - przekonuje Scott White, szef produktu ds. przedsiębiorstw w Anthropic. Jak dodaje, dzięki temu Claude ma działać jak prawdziwy, w pełni kompetentny wirtualny współpracownik.

Firma podkreśla, że nie zamierza zastępować istniejących produktów, które są głęboko osadzone w systemach przedsiębiorstw i obsługują wrażliwe dane. - Postrzegamy siebie jako platformę, a nie produkt, który próbuje przejąć każdy proces pracy - zaznaczył White.

Branżowe wtyczki i współpraca z gigantami

Anthropic rozwija także zestaw wtyczek dla konkretnych sektorów. Claude ma lepiej radzić sobie m.in. z modelowaniem scenariuszy w private equity, tworzeniem opisów stanowisk i ofert pracy w HR, przygotowywaniem briefów kreatywnych w projektowaniu czy podsumowywaniem ofert dostawców w obszarze operacyjnym.

Spółka informuje, że przy tworzeniu wtyczek dla sektora finansowego współpracowała z FactSet, S&P oraz LSEG, a przy rozwiązaniach sprzedażowych - z firmą Apollo.

Przedsiębiorstwa będą mogły dostosowywać wtyczki do wykorzystywanych przez siebie aplikacji - takich jak Google Drive, Gmail, Google Calendar czy DocuSign.

Giełdowa nerwowość po zapowiedziach

Dynamiczne tempo rozwoju Anthropic wywołało nerwowość na Wall Street. Wcześniejsze, ciche wdrożenie branżowych wtyczek Claude Cowork wstrząsnęło notowaniami firm z sektora oprogramowania. ETF branży software spadł wówczas o niemal 6 proc. w ciągu jednego dnia - był to najgorszy wynik od kwietnia. Akcje Thomson Reuters zanotowały rekordowy, niemal 16-procentowy spadek. LegalZoom stracił prawie 20 proc., FactSet ponad 10 proc., a europejski gigant analityczny RELX - 14 proc.

Spadki dotknęły także inne spółki. Notowania IBM osunęły się po publikacji wpisu Anthropic dotyczącego możliwości wykorzystania AI do modernizacji COBOL - wieloletniego języka programowania wykorzystywanego w przetwarzaniu danych biznesowych. IBM oferuje narzędzia do kompilowania i aktualizacji kodu w tym języku.

Presja konkurencji i sceptycyzm rynku

Na rynku rośnie także konkurencja. OpenAI w ubiegłym miesiącu uruchomił platformę Frontier, która ma pomagać firmom - budować, wdrażać i zarządzać agentami AI, którzy mogą wykonywać realną pracę. W poniedziałek spółka ogłosiła wieloletnie partnerstwa z czterema dużymi firmami konsultingowymi, które będą wdrażać Frontier przy wsparciu inżynierów OpenAI.

Nie wszyscy jednak podzielają obawy o natychmiastową rewolucję. Jacob Bourne, analityk technologiczny eMarketer, w rozmowie z CNN ocenił, że kwestie bezpieczeństwa prawdopodobnie powstrzymają wiele firm przed masowym wdrażaniem narzędzi AI.

- Panika wokół tego jest prawdopodobnie nieuzasadniona - stwierdził Bourne. - Ale myślę, że oznacza to, iż dostawcy tradycyjnego oprogramowania dla firm będą musieli nadal się rozwijać.

