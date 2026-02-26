Logo TVN24
Anthropic rozszerza funkcjonalność. Wall Street pełne obaw

giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Firma Anthropic, zaledwie kilka tygodni po tym, jak jej nowe narzędzia AI dla biur wstrząsnęły notowaniami spółek technologicznych, zapowiada kolejne rozszerzenie swojej obecności w środowisku pracy. Spółka rozwija asystenta Claude, tak by jeszcze głębiej integrował się z firmowym oprogramowaniem i wspierał konkretne branże.

Anthropic poinformował podczas wtorkowego wydarzenia online, że aktualizuje swojego asystenta Claude. Narzędzie ma działać sprawniej w zadaniach przypisanych do konkretnych ról - od projektowania, przez działy HR, po zarządzanie majątkiem - oraz funkcjonować bezpośrednio w aplikacjach takich jak Microsoft Excel czy PowerPoint.

Pete Hegseth
AI w tajnych systemach USA. Pentagon rozważa nadzwyczajne kroki wobec Anthropic
Donald Trump
Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni

Inegracja Claude z firmowym ekosystemem

Claude nie musi już działać jako oddzielny chatbot. Może być osadzony w firmowych narzędziach, pobierając kontekst i dane bez konieczności opuszczania okna, w którym pracuje użytkownik. W praktyce oznacza to, że system może na przykład wykorzystać dane z arkusza kalkulacyjnego do stworzenia prezentacji - tak, jak zrobiłby to człowiek.

- To powinno znacznie ułatwić użytkownikom interakcję z Claude, bez konieczności kopiowania i wklejania informacji między aplikacjami - przekonuje Scott White, szef produktu ds. przedsiębiorstw w Anthropic. Jak dodaje, dzięki temu Claude ma działać jak prawdziwy, w pełni kompetentny wirtualny współpracownik.

Firma podkreśla, że nie zamierza zastępować istniejących produktów, które są głęboko osadzone w systemach przedsiębiorstw i obsługują wrażliwe dane. - Postrzegamy siebie jako platformę, a nie produkt, który próbuje przejąć każdy proces pracy - zaznaczył White.

Branżowe wtyczki i współpraca z gigantami

Anthropic rozwija także zestaw wtyczek dla konkretnych sektorów. Claude ma lepiej radzić sobie m.in. z modelowaniem scenariuszy w private equity, tworzeniem opisów stanowisk i ofert pracy w HR, przygotowywaniem briefów kreatywnych w projektowaniu czy podsumowywaniem ofert dostawców w obszarze operacyjnym.

Spółka informuje, że przy tworzeniu wtyczek dla sektora finansowego współpracowała z FactSet, S&P oraz LSEG, a przy rozwiązaniach sprzedażowych - z firmą Apollo.

Przedsiębiorstwa będą mogły dostosowywać wtyczki do wykorzystywanych przez siebie aplikacji - takich jak Google Drive, Gmail, Google Calendar czy DocuSign.

Giełdowa nerwowość po zapowiedziach

Dynamiczne tempo rozwoju Anthropic wywołało nerwowość na Wall Street. Wcześniejsze, ciche wdrożenie branżowych wtyczek Claude Cowork wstrząsnęło notowaniami firm z sektora oprogramowania. ETF branży software spadł wówczas o niemal 6 proc. w ciągu jednego dnia - był to najgorszy wynik od kwietnia. Akcje Thomson Reuters zanotowały rekordowy, niemal 16-procentowy spadek. LegalZoom stracił prawie 20 proc., FactSet ponad 10 proc., a europejski gigant analityczny RELX - 14 proc.

Spadki dotknęły także inne spółki. Notowania IBM osunęły się po publikacji wpisu Anthropic dotyczącego możliwości wykorzystania AI do modernizacji COBOL - wieloletniego języka programowania wykorzystywanego w przetwarzaniu danych biznesowych. IBM oferuje narzędzia do kompilowania i aktualizacji kodu w tym języku.

Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Presja konkurencji i sceptycyzm rynku

Na rynku rośnie także konkurencja. OpenAI w ubiegłym miesiącu uruchomił platformę Frontier, która ma pomagać firmom - budować, wdrażać i zarządzać agentami AI, którzy mogą wykonywać realną pracę. W poniedziałek spółka ogłosiła wieloletnie partnerstwa z czterema dużymi firmami konsultingowymi, które będą wdrażać Frontier przy wsparciu inżynierów OpenAI.

Nie wszyscy jednak podzielają obawy o natychmiastową rewolucję. Jacob Bourne, analityk technologiczny eMarketer, w rozmowie z CNN ocenił, że kwestie bezpieczeństwa prawdopodobnie powstrzymają wiele firm przed masowym wdrażaniem narzędzi AI.

- Panika wokół tego jest prawdopodobnie nieuzasadniona - stwierdził Bourne. - Ale myślę, że oznacza to, iż dostawcy tradycyjnego oprogramowania dla firm będą musieli nadal się rozwijać.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: JOHN ANGELILLO/Newscom/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica