Amazon zapowiada cięcia etatów. "Świat szybko się zmienia"

Tech

Amazon siedziba Krzemowa Dolina Kalifornia
Amerykański gigant technologiczny Amazon planuje zwolnić 14 tysięcy pracowników biurowych. - Niektórzy mogą zapytać, dlaczego zwalniamy pracowników, jeśli firma radzi sobie dobrze. Trzeba pamiętać, że świat szybko się zmienia - napisała w komunikacie wiceprezeska przedsiębiorstwa Beth Galetti.

Dzień wcześniej media, w tym dziennik "Wall Street Journal", zapowiadały, że zwolnienia w Amazonie mogą objąć nawet 30 tys. osób.

"Niektórzy mogą zapytać, dlaczego zwalniamy pracowników, jeśli firma radzi sobie dobrze. (...) Trzeba pamiętać, że świat szybko się zmienia. Obecna generacja AI jest najbardziej rewolucyjną technologią od czasu internetu i pozwala firmom na dużo szybsze wprowadzanie innowacji niż dotychczas (...)” - napisała w komunikacie wiceprezeska przedsiębiorstwa Beth Galetti.

Media: chce skorygować intensywne zatrudnianie personelu podczas pandemii

Zapowiedziała, że w przyszłym roku gigant sprzedaży przez internet będzie kontynuować zwolnienia w niektórych działach, zaś inne będą zatrudniać pracowników.

Axios podkreślił, że rozwój AI nie jest jeszcze główną przyczyną zwolnień w Amazonie. Jednak niektórzy liderzy tej branży ostrzegają, że w nadchodzących latach może dojść do "masakry", jeśli chodzi o pracowników biurowych. Dyrektorzy firm w prywatnych rozmowach przyznają, że technologia zmusza ich do ponownego przemyślenia kwestii zatrudniania.

Według rozmówców gazety "Wall Street Journal" koncern, ogłaszając falę zwolnień, chce skorygować intensywne zatrudnianie personelu podczas pandemii, gdy wzrósł popyt na zakupy przez internet.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sundry Photography/Shutterstock

AmazonZwolnienia grupowe
