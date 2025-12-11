Polska druga od końca. Niepokojący wynik

Wyniki badania przeprowadzonego przez Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej - są niepokojące. Jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, za Polską znalazła się tylko Rumunia (5,2 proc.), a tuż przed nami jest Bułgaria (8,5 proc.).
Na podium znalazły się kraje Skandynawii: Dania (42 proc.), Finlandia (37,8 proc.) i Szwecja ( 35 proc).
Największy wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem zanotowały kraje zwycięskie w zestawieniu: Dania (o 14 pkt. proc.) i Finlandia (o 13,5 pkt. proc.), a także Litwa (o 12,5 pkt. proc.). Dobra wiadomość jest taka, że Polska również odnotowała wzrost - o 2,5 pkt proc.
Zastosowanie AI w firmach
Najczęstszym zastosowaniem technologii AI przez przedsiębiorstwa w UE jest analiza języka pisanego (11,8 proc.). Sztuczną inteligencję wykorzystuje się też do generowania obrazów, filmów, dźwięku i audio (9,5 proc.), języka pisanego lub mówionego (8,8 proc.) oraz do konwersji języka mówionego na format czytelny dla komputerów (7,2 proc.).
W 2025 r. najbardziej wzrosła liczba zastosowań technologii AI w analizie języka pisanego (o 4,9 proc.), a następnie w generowaniu języka pisanego lub mówionego (o 3,4 proc.).
Słaby wynik Polski potwierdzają też wcześniejsze badania, w tym raport Szkoły Głównej Handlowej oraz raport Credit Agricole.
