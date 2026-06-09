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OpenAI o krok od Wall Street. Może stać się jedną z najcenniejszych firm świata

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Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Antonello Marangi/Shutterstock
Firma, która zapoczątkowała obecny wyścig w branży sztucznej inteligencji, poinformowała, że złożyła wniosek o wejście na giełdę w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC). OpenAI, twórca chatbota ChatGPT, może stać się trzecim w tym roku debiutem giełdowym o wycenie przekraczającej bilion dolarów.

Złożenie dokumentów otwiera OpenAI drogę do debiutu giełdowego już tej jesieni, ale startup przekazał, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej terminu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) - zauważył "Wall Street Journal".

W poniedziałkowym oświadczeniu firma stwierdziła, że "może minąć jeszcze trochę czasu" zanim zadebiutuje na giełdzie. Istnieją "działania, które chcemy podjąć i które najprawdopodobniej łatwiej realizować jako firma prywatna" - tłumaczono. "To jednak [wiąże się ze - red.] złożonym zestawem kompromisów i daje nam możliwość wcześniejszego wejścia na giełdę, jeśli okaże się to najlepszym rozwiązaniem" - dodano.

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Tomasz-Marcin Wrona

Branża AI wchodzi na giełdę

Oczekuje się, że OpenAI może być trzecim w tym roku debiutem giełdowym o wycenie przekraczającej bilion dolarów - po wejściu na giełdę spółek SpaceX Elona Muska oraz konkurencyjnej firmy z branży sztucznej inteligencji Anthropic - zauważył "Washington Post".

Spółka Anthropic poinformowała o złożeniu wniosku o wejście na giełdę w ubiegły poniedziałek. Debiut giełdowy SpaceX może nastąpić w najbliższy piątek - podała CNN.

Jeśli oferta publiczna OpenAI zakończy się sukcesem, firma od razu dołączy do 15 najcenniejszych przedsiębiorstw na świecie. Debiut giełdowy umożliwiłby jej także pozyskanie miliardów dolarów na finansowanie rozwoju oraz eksploatacji zaawansowanych modeli AI - podkreślił dziennik "Washington Post". Firma zapoczątkowała wyścig w branży sztucznej inteligencji, gdy w 2022 r. roku wypuściła narzędzie ChatGPT.

Wejście na giełdę Anthropic i OpenAI stałyby się symbolem przełomowego okresu w sektorze nowych technologii i na globalnych rynkach - ocenia Reuters. Zdaniem agencji sztuczna inteligencja jest największym motorem inwestycji w tej dekadzie.

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Łukasz Figielski

OpenAI nierentowne do 2030 roku

Na początku roku OpenAI poinformowało, że pozyska od inwestorów - wśród których znalazły się SoftBank, Amazon oraz Nvidia - kwotę 110 miliardów dolarów przy wycenie spółki na poziomie 840 miliardów dolarów. W tym samym czasie firma przekazała również, że ChatGPT ma ponad 900 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo oraz ponad 50 milionów subskrybentów.

Złożenie wniosku o IPO nastąpiło po tym, jak OpenAI renegocjowało warunki partnerstwa z firmą Microsoft - jednym ze swoich pierwszych inwestorów. Krok ten pozwolił pionierowi branży AI na nawiązanie nowej współpracy z takimi gigantami jak Amazon czy Google.

W marcu OpenAI ogłosiło, że generuje dwa miliardy dolarów miesięcznego przychodu i rozwija się około czterokrotnie szybciej niż firmy, które ukształtowały erę internetu i technologii mobilnych, w tym Alphabet oraz Meta. Jednak podczas ostatniej rundy finansowania OpenAI uprzedziło inwestorów, iż nie spodziewa się osiągnięcia rentowności przed 2030 rokiem.

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Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Wall StreetOpenAIAISztuczna inteligencja
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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