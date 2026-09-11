Tech AI doprowadzi do zagłady ludzkości? Trump zdradza, czy się obawia Oprac. Jan Sowa |

Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALBERT PENA

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Amerykański prezydent został zapytany przed wylotem z Dallas, czy obawia się, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do wyginięcia ludzkości. Odpowiedział przecząco.

- Obawiam się, że jeśli nie wygramy wyścigu w dziedzinie AI, znajdziemy się w bardzo złej sytuacji - powiedział.

Ocenił, że USA wyprzedzają obecnie Chiny o około rok, co - jak zaznaczył - w tej dziedzinie stanowi znaczącą przewagę - napisał dziennik "Business Standard".

Problem z AI

W ostatnim czasie nasila się debata na temat zagrożeń związanych z rozwojem najbardziej zaawansowanych systemów AI. Głośne odejście we wtorek z firmy Anthropic Jacoba Coxona, jednego z badaczy zajmujących się szkoleniem nowych modeli, wywołało nową falę dyskusji na temat bezpieczeństwa dalszego rozwoju coraz bardziej zdolnych modeli sztucznej inteligencji.

Coxon zarzucił firmom OpenAI oraz Anthropic nieodpowiedzialne rozwijanie systemów zdolnych do samodoskonalenia. Ocenił, że wkrótce mogą one przewyższyć możliwości człowieka, m.in. w zakresie przeprowadzania cyberataków. Według niego część osób pracujących nad AI uważa, że technologia ta może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości jeszcze przed końcem dekady.

Do obaw odniósł się również pracujący w Anthropic Evan Hubinger, który ocenił prawdopodobieństwo takiego scenariusza w ciągu najbliższej dekady na ponad 10 proc.

Według źródeł "Business Standard" dyrektor generalny OpenAI Sam Altman powiedział w tym tygodniu pracownikom, że firma rozważa spowolnienie prac nad najbardziej zaawansowanymi modelami AI i liczy na podobne działania ze strony konkurentów.

AI, USA, Chiny, UE

Podejście Trumpa do AI wpisuje się w zaostrzającą się rywalizację technologiczną USA z Chinami. W polityce rozwoju sztucznej inteligencji jego administracja stawia na deregulację i ograniczanie barier dla amerykańskich firm.

Chiny kładą natomiast większy nacisk na nadzór państwa nad rozwojem i wykorzystaniem AI oraz zgodność tej technologii z celami władz.

Dla porównania polityka Unii Europejskiej koncentruje się przede wszystkim na ograniczaniu zagrożeń związanych z AI i ochronie praw podstawowych, w tym danych osobowych.