Rynki Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek notowania ropy kształtują się następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 98,93 dolara - wyżej o około 0,88 procent;

Brent na ICE na VII była wyceniana po około 104,88 dolara za baryłkę - wyżej o około 0,64 procent.

Trump odrzuca "głupią" propozycję Iranu

Prezydent Trump ocenił, że przesłana przez Iran w niedzielę odpowiedź na jego propozycję była "głupia" i tak zła, że nie doczytał jej nawet do końca. Jednocześnie powiedział, że zamierza prowadzić dalsze negocjacje.

Dodał, że rozejm jest "niesamowicie słaby", porównując jego stan do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie.

Donald Trump twierdził, że jeszcze dwa dni wcześniej Irańczycy zgadzali się na przekazanie zapasów wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym, lecz nie zawarli tego w odpowiedzi, którą dostał.

Czytaj też: Rekord pomimo napięć. Wall Street na plusie

Obawy o globalne dostawy ropy

Nowe napięcia na linii USA-Iran oznaczają, że nie dojdzie do otwarcia cieśniny Ormuz w najbliższej przyszłości, a prawie całkowite zamknięcie tego szlaku wodnego poważnie zakłóciło przepływy ropy naftowej, gazu ziemnego i innych paliw do państw na świecie i wzbudziło obawy o kryzys inflacyjny.

Analitycy wskazują, że jest mało prawdopodobne, aby doszło do zawarcia kompleksowego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem i że kraje te mogą powrócić do ataków. Może to nie być wprawdzie intensywna wymiana ognia, ale walki o mniejszym natężeniu.

Bez sens na trwały pokój

"Jest mało prawdopodobne, aby doszło do kompleksowego porozumienia pokojowego" - napisali w rynkowej nocie analitycy Bloomberg Intelligence.

Uważają, że USA i Iran prawdopodobnie powrócą do ataków.

"Spodziewamy się jednak, że intensywna wymiana ognia może mieć charakter tymczasowy i ograniczy się do 'niższych poziomów' walk - co nazywamy już nową normą w tym przedłużającym się konflikcie" - wskazują.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w Fox News, że rozważa wznowienie planu eskortowania statków przez cieśninę Ormuz.

Donald Trump ma spotkać się też ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, aby omówi plany wojenne, w tym możliwe wznowienie działań militarnych - podał portal Axios, powołując się na informacje amerykańskich urzędników.

OGLĄDAJ: TVN24