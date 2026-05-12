Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie

|
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
We wtorek ceny ropy naftowej kontynuowały wzrost po tym, jak prezydent Donald Trump odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu i zakwestionował obowiązywanie rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem - poinformowali maklerzy. Analitycy podkreślają, że narastające napięcie między tymi krajami może wkrótce ponownie doprowadzić do wzajemnych ataków i dalszej destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.

We wtorek notowania ropy kształtują się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 98,93 dolara - wyżej o około 0,88 procent;
  • Brent na ICE na VII była wyceniana po około 104,88 dolara za baryłkę - wyżej o około 0,64 procent.

Trump odrzuca "głupią" propozycję Iranu

Prezydent Trump ocenił, że przesłana przez Iran w niedzielę odpowiedź na jego propozycję była "głupia" i tak zła, że nie doczytał jej nawet do końca. Jednocześnie powiedział, że zamierza prowadzić dalsze negocjacje.

Dodał, że rozejm jest "niesamowicie słaby", porównując jego stan do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie.

Donald Trump twierdził, że jeszcze dwa dni wcześniej Irańczycy zgadzali się na przekazanie zapasów wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym, lecz nie zawarli tego w odpowiedzi, którą dostał.

Czytaj też: Rekord pomimo napięć. Wall Street na plusie

Obawy o globalne dostawy ropy

Nowe napięcia na linii USA-Iran oznaczają, że nie dojdzie do otwarcia cieśniny Ormuz w najbliższej przyszłości, a prawie całkowite zamknięcie tego szlaku wodnego poważnie zakłóciło przepływy ropy naftowej, gazu ziemnego i innych paliw do państw na świecie i wzbudziło obawy o kryzys inflacyjny.

Analitycy wskazują, że jest mało prawdopodobne, aby doszło do zawarcia kompleksowego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem i że kraje te mogą powrócić do ataków. Może to nie być wprawdzie intensywna wymiana ognia, ale walki o mniejszym natężeniu.

Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku

Ze świata

Bez sens na trwały pokój

"Jest mało prawdopodobne, aby doszło do kompleksowego porozumienia pokojowego" - napisali w rynkowej nocie analitycy Bloomberg Intelligence.

Uważają, że USA i Iran prawdopodobnie powrócą do ataków.

"Spodziewamy się jednak, że intensywna wymiana ognia może mieć charakter tymczasowy i ograniczy się do 'niższych poziomów' walk - co nazywamy już nową normą w tym przedłużającym się konflikcie" - wskazują.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w Fox News, że rozważa wznowienie planu eskortowania statków przez cieśninę Ormuz.

Donald Trump ma spotkać się też ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, aby omówi plany wojenne, w tym możliwe wznowienie działań militarnych - podał portal Axios, powołując się na informacje amerykańskich urzędników.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
ceny ropyKonflikt na Bliskim WschodzieIranRopa naftowa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
Z kraju
To już X edycja kongresu Impact
25 debat pod wspólnym hasłem. TVN24 na konferencji Impact'26
Z kraju
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
Z kraju
Kryptowaluty
To już trzecia próba. Sejm zajmie się kryptoaktywami
Z kraju
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
Ze świata
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
Ze świata
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ze świata
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Ze świata
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Ze świata
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Ze świata
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
Ze świata
Elon Musk
Giganci biznesu z Trumpem w Pekinie. Brakuje jednego nazwiska
Ze świata
shutterstock_2505840835
Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"
Handel
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat
Ze świata
telefon, dziecko, szkoła, uczeń
Weryfikacja wieku w polskim internecie. Ministra zapowiada zmiany
Tech
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
Nieruchomości
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
Dla seniora
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
Tech
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Premier komentuje
Z kraju
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
Tech
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
Ze świata
Damaszek
Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych
Ze świata
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Co z obniżką stóp? Kluczowe instytucje zmieniają projekcje
Ze świata
jacht christina o włochy shutterstock_1074345215
Olbrzymia przecena. Legendarny jacht wciąż czeka na kupca
Ze świata
Kijów, Ukraina
Pożyczka dla Ukrainy. Są nowe informacje
Ze świata
Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez ePUAP
Usunięto awarię rządowego serwisu
Tech
giełda notowania
Nintendo pod presją. Inwestorzy czekają na nowe gry
Tech
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Zmiana ostrzeżeń MSZ dla dwóch państw. "Odradzamy"
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica