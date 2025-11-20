Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Zyski Orlenu w górę

shutterstock_2231783785
Szef NIK o fuzji Orlenu i Lotosu: prognozy były błędne
Źródło: TVN24
Orlen odnotował nieco ponad 8 miliardów złotych zysku netto w trzech kwartałach tego roku. To więcej o 5 miliardów w stosunku do wyników za 2024 rok.

Zysk netto Grupy Orlen na poziomie 8 mld 94 zł był o 5 mld 82 mln zł niż w tym samym okresie w 2024 roku "po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 5 mld 38 mln zł" - wynika z komunikatu koncernu. Między lipcem a wrześniem tego roku, czyli w trzecim kwartale, zysk netto spółki wyniósł 2 mld 162 zł.

Kapitalizacja w górę

W komunikacie prasowym koncern podał, że w trzecim kwartale tego roku Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 61 mld zł.

- Bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału potwierdzają, że jesteśmy silni i odporni nawet w trudniejszym otoczeniu. Od początku roku nasza wartość giełdowa wzrosła o ponad 110 proc., co czyni nas najszybciej rosnącą firmą w Europie i drugą na świecie wśród koncernów paliwowo-energetycznych z Global Fortune 500 - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym koncernu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
Z kraju
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
Z kraju

"Historyczne" inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne

Jak podkreślił, w trzecim kwartale tego roku wydatki w Grupie Orlen "na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski były historycznie najwyższe". Według wyliczeń koncernu nakłady te wyniosły ponad 21 mld zł. - Na początku roku obiecaliśmy, że zmienimy polską energetykę w wielki plac budowy. Efekty już widać - oświadczył Fąfara.

Prezes Orlenu zwrócił uwagę, że koncern w ostatnich miesiącach wszedł w kluczowy etap budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, sprowadził 400. dostawę skroplonego gazu ziemnego z USA i zmodernizował 11 tys. km sieci energetycznej, przyłączając niemal 20 tys. nowych odbiorców.

- W tym samym czasie oferowaliśmy naszym klientom paliwa najtańsze od trzech lat - podkreślił Fąfara.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Płock rafineria PKN Orlen
Krajowy gigant rośnie dzięki ukraińskim nalotom na Rosję
Z kraju
Przemysław Ciszak
Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego
Krajowa Administracja Skarbowa
Nadużycia w fundacji uczestnika "patriotycznej domówki"?
Robert Zieliński

Kontrakt z Equinorem

Orlen wskazał w czwartek, że po rezygnacji z rosyjskiej ropy naftowej "konsekwentnie dywersyfikuje kierunki dostaw" tego surowca. Koncern wspomniał przy tym, że efektem tych działań jest np. pierwszy kontrakt z Equinorem na dostawy ponad 6 mln ton ropy naftowej, co pokryje około 15 proc. rocznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
Ze świata
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
Turystyka
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. "Jesteśmy pod ostrzałem"
Joanna Rubin-Sobolewska
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
Ze świata
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Weto prezydenta, składka w górę
Dla firm
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
Tech
Donald Trump w Białym Domu
Trump: coś z nim nie tak, chętnie bym go wywalił
Ze świata
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
Tech
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
Ze świata
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
Ze świata
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
Tech
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
Ze świata
Chiny młotek
Były prezes chińskiego giganta skazany na karę śmierci
Ze świata
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
Z kraju
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
Ze świata
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
Tech
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
Tech
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
Tech
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
Ze świata
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
Nieruchomości
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
Tech
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
Ze świata
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
Ze świata
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
Ze świata
GettyImages-2235448391
Zakup WhatsAppa i Instagrama nie narusza prawa. Meta wygrywa z rządem
Tech
shutterstock_2292332745
Import owoców morza wstrzymany. "Wyjątkowo karygodne"
Ze świata
shutterstock_2515380993
Nowa odsłona programu Mój Prąd już wkrótce
Z kraju
Wygląd kominów podpowie urzędnikom, czy w budynku może być kopciuch
Poszkodowani beneficjenci programu "Czyste Powietrze" mają uzyskać pomoc
Z kraju
shutterstock_1263329617
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Kumulacja w górę. Do wygrania 140 milionów złotych
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica