Zyski Orlenu w górę

Szef NIK o fuzji Orlenu i Lotosu: prognozy były błędne

Zysk netto Grupy Orlen na poziomie 8 mld 94 zł był o 5 mld 82 mln zł niż w tym samym okresie w 2024 roku "po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 5 mld 38 mln zł" - wynika z komunikatu koncernu. Między lipcem a wrześniem tego roku, czyli w trzecim kwartale, zysk netto spółki wyniósł 2 mld 162 zł.

Kapitalizacja w górę

W komunikacie prasowym koncern podał, że w trzecim kwartale tego roku Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 61 mld zł.

- Bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału potwierdzają, że jesteśmy silni i odporni nawet w trudniejszym otoczeniu. Od początku roku nasza wartość giełdowa wzrosła o ponad 110 proc., co czyni nas najszybciej rosnącą firmą w Europie i drugą na świecie wśród koncernów paliwowo-energetycznych z Global Fortune 500 - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym koncernu.

"Historyczne" inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne

Jak podkreślił, w trzecim kwartale tego roku wydatki w Grupie Orlen "na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski były historycznie najwyższe". Według wyliczeń koncernu nakłady te wyniosły ponad 21 mld zł. - Na początku roku obiecaliśmy, że zmienimy polską energetykę w wielki plac budowy. Efekty już widać - oświadczył Fąfara.

Prezes Orlenu zwrócił uwagę, że koncern w ostatnich miesiącach wszedł w kluczowy etap budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, sprowadził 400. dostawę skroplonego gazu ziemnego z USA i zmodernizował 11 tys. km sieci energetycznej, przyłączając niemal 20 tys. nowych odbiorców.

- W tym samym czasie oferowaliśmy naszym klientom paliwa najtańsze od trzech lat - podkreślił Fąfara.

Kontrakt z Equinorem

Orlen wskazał w czwartek, że po rezygnacji z rosyjskiej ropy naftowej "konsekwentnie dywersyfikuje kierunki dostaw" tego surowca. Koncern wspomniał przy tym, że efektem tych działań jest np. pierwszy kontrakt z Equinorem na dostawy ponad 6 mln ton ropy naftowej, co pokryje około 15 proc. rocznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

