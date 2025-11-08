Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Czy czeka nas "gwałtowna korekta", którą odczuje cały świat?

Giełda w Nowym Jorku
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Źródło: TVN24
Świat stał się niebezpiecznie zależny od amerykańskiej giełdy, a euforia wokół sektora AI sprawiła, że jej notowania są bliskie zenitu - pisze Gita Gopinath, była główna ekonomistka Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dodaje jednak, że grozi jej jednak bolesna korekta, którą odczuje cały świat. Media w USA i Europie ostrzegają, że pęknięcie bańki może być bliskie.

Michael Burry to słynny inwestor, którego w filmie "Big Short" zagrał Christian Bale. Burry przewidział załamanie rynku kredytów hipotecznych i krach finansowy w 2008 roku. Z dużym wyprzedzeniem grał na straty (short selling - sprzedaż krótka) ryzykownych kredytów. Gdy przyszło tąpnięcie decyzje Burry'ego przyniosły inwestorom prawie 500-procentowe zyski, a on sam został uznany za wyrocznię - przypomniał "Washington Post".

Burry gra na straty liderów rynku

W ostatnich dniach Michael Burry zainwestował miliard dolarów grając na straty dwóch ulubieńców Wall Street, firm Nvidia i Palantir. W październiku Nvidia stała się pierwszą firmą, której wycena rynkowa osiągnęła 5 bilionów dolarów. Wartość rynkowa Palantira, 450 miliardów dolarów, to równowartość jego przychodów przemnożonych 624 razy - podaje "Economist".

Giełda w Nowym Jorku
Giełda w Nowym Jorku
Źródło: rblfmr/Shutterstock
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Dowiedz się więcej:

 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO

Tech

W dniu, w którym Burry zagrał na straty tych spółek, na koniec sesji giełdowej pierwsza z nich straciła 4 procent, a druga blisko 8 procent. Szeroki indeks S&P 500 spadł o 1,2 procent a Nasdaq, indeks firm technologicznych, o 2 procent - podał waszyngtoński dziennik. W następnych dniach spadkami zareagowały giełdy w Europie i Azji - odnotował brytyjski "Guardian".

Bank centralny Wielkiej Brytanii ostrzegł w raporcie, że rynek może czekać "gwałtowna korekta" spowodowana przewartościowaniem spółek AI. Deutsche Bank również udostępnił raport, w którym uznał, że boom w tym sektorze "jest nie do utrzymania" - przekazał amerykański portal Ringer.

Po fali entuzjazmu może nadejść krach

Gita Gopinath, była główna ekonomistka Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i profesor ekonomii na Harvardzie, opublikowała niedawno na łamach tygodnika "Economist" artykuł, w którym ocenia, że po fali entuzjazmu, który przyciągnął wielkie inwestycje do sektora AI, nadejść może krach, podobny do załamania na rynku tzw. dotcomów w latach 90. Tym razem jednak konsekwencje takiej zapaści "mogą być znacznie poważniejsze i bardziej globalne".

Amerykanie i zagraniczni inwestorzy, zwłaszcza z Europy, zachęceni stopą zwrotu, od ponad 15 lat inwestują coraz więcej w amerykańskie akcje - napisała Gopinath, która obliczyła, że "korekta rynkowa na taką samą skalę jak krach dotcomów zlikwidowałaby 20 bilionów dolarów majątku amerykańskich gospodarstw, co mniej więcej stanowi ekwiwalent 70 procent amerykańskiego PKB w 2024 roku (...) Zagraniczni inwestorzy ponieśliby straty przekraczające 15 bilionów dolarów". A jak donosi "Financial Times", azjatyccy inwestorzy już teraz obawiają się, że "amerykańska bańka AI okaże się zaraźliwa".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7

Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7

Tech
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki

Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki

Tech

"Economist" szacuje, że taki krach zubożyłby amerykańskie gospodarstwa o 8 procent i miałby dla zwykłych Amerykanów znacznie gorsze konsekwencje, niż pęknięcie bańki dotcomów. Zwłaszcza, że około 42 biliony dolarów (20 procent całkowitego majątku Amerykanów) ulokowanych jest w amerykańskich aktywach giełdowych.

Odkąd w 2022 roku pojawił się ChatGPT wartość rynku giełdowego USA wzrosła o 21 bilionów dolarów, podczas gdy firmy AI nie generują jeszcze adekwatnych do tej wyceny przychodów. "Czy ta rozbieżność zmieni boom na rynku AI w krach?" - zastanawia się brytyjski tygodnik.

"Historycznie unikalna sytuacja"

Zarówno Gopinath, jak i media zwracają uwagę, że tym razem ryzyko zapaści na giełdzie jest tym bardziej niebezpieczne, że ogólna kondycja amerykańskiej gospodarki jest nienajlepsza. Wzrost PKB w USA w pierwszej połowie 2025 roku pociągnęły wyłącznie inwestycje w sektor sztucznej inteligencji, które jednak nie przyniosły firmom wzrostu zysków.

Laureat ekonomicznego Nobla profesor Paul Krugman napisał na swym blogu, że boom w sektorze AI maskuje fatalne gospodarcze skutki polityki prezydenta USA Donalda Trumpa.

Brytyjski tygodnik podkreśla też, że pod pewnym względem gospodarka USA znalazła się w "historycznie unikalnej sytuacji": inwestycje giełdowe odpowiadają za rekordowo dużą część majątku amerykańskich gospodarstw - 30 procent. W szczycie kryzysu dotcomów było to 26 procrnt. Tymczasem "WP", powołując się na analityków, pisze, że wielu z nich przewiduje, iż "bańka spekulacyjna wkrótce pęknie", a obawy takie rosną "w kręgach finansowych i technologicznych". Ringer przypomina, że taka "gwałtowna korekta" doprowadziłaby do utraty tysięcy miejsc pracy, wyparowania pieniędzy z inwestycji giełdowych, funduszy emerytalnych i edukacyjnych oraz zaprzepaściła oszczędności całego życia bardzo wielu Amerykanów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: rblfmr/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
biznesUSAAIWall Street
Zobacz także:
shutterstock_2438014769
Wysokie kary dla influencerów. Powstanie specjalny rejestr
Najnowsze
Aplikacja mObywatel
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Jest projekt rządu
Tech
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Polska gospodarka pod lupą czołowej agencji. Jest decyzja
Z kraju
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Orban ogłosił, co ustalił z Trumpem
Ze świata
shutterstock_2692282697
Loty czasowo wstrzymane. Giganci reagują na katastrofę
Ze świata
shutterstock_2044480022
54 286 720 euro. Kumulacja rozbita
Pieniądze
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat dla klientów banków
Pieniądze
napoje gazowane - podatek - opłata cukrowa
Podatki w górę. Posłowie zdecydowali
Prawo
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie akcyzy na alkohol
Z kraju
Pociąg z RegioJet
Chcą złożyć skargę na PKP Intercity. "Zachowanie niezgodne z prawem"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Od soboty zakaz dla Rosjan. Chodzi o wizy
Ze świata
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców
Moto
Paryż. Tłum oczekujący na otwarcie pierwszego sklepu Shein
Skandal we Francji. Komisja Europejska przyjrzy się sprawie
Ze świata
ZUS
Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
Dla pracownika
ORLEN_ZBIORNIKI
Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku
Shutdown w USA mnoży problemy. Nie zebrano ważnych danych
Ze świata
waymo samochod autonomiczny shutterstock_2446239897
Samochody bez kierowców na polskich drogach. Kiedy konkretne plany?
Moto
Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Aż 10 procent dochodów Mety to podejrzane reklamy
Tech
cpk2
Wiceminister "przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków". Zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
Tech
Donald Trump
"Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia". Zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
Ze świata
cyber-atak-16.jpg
Widmo dezinformacji. "Może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii"
Z kraju
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
Z kraju
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens
Tech
shutterstock_224720623
Trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. "Każde zgłoszenie musimy traktować poważnie"
Ze świata
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica