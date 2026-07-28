Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Rynek odetchnął z ulgą. Ropa wyraźnie tańsza po deeskalacji napięć

|
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ceny ropy spadają dzięki uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zdaniem analityków dalsze przeceny nie są jednak przesądzone - wiele zależy od wyniku negocjacji USA z Iranem.

We wtorek 28 lipca baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 81,96 USD - niżej o 0,79 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 87,53 USD za baryłkę, w dół o 0,94 proc. i po spadku w poniedziałek o 8,7 proc.

Donald Trump: prowadzimy z Iranem bardzo zaawansowane rozmowy

Ropa tanieje w reakcji na trwającą od kilku dni deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie, ale sytuacja może się zmienić, jeśli rozmowy USA z Iranem nie przyniosą rezultatu.

W poniedziałek Donald Trump w rozmowie z serwisem Axios zapowiedział, że jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, to USA wrócą do silnych działań wojskowych. Dodał, że nie daje dyplomacji zbyt dużo czasu.

- Prowadzimy z Iranem bardzo zaawansowane rozmowy. Jeśli nie przyniosą rezultatu, wrócimy do bardzo silnych działań wojskowych - powiedział Donald Trump.

Amerykański prezydent zapytany, ile czasu jest gotów dać dyplomacji, odpowiedział, że "niewiele". - Albo wszystko pójdzie szybko, albo wcale - dodał.

Trump ostrzega. Mówi o "silnych działaniach wojskowych"
Dowiedz się więcej:

Trump ostrzega. Mówi o "silnych działaniach wojskowych"

TVN24

Donald Trump wskazał, że w piątek zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejną szansę.

- Wszyscy, którzy zajmują się Iranem, prosili mnie: nie atakuj - powiedział prezydent Trump. Po raz kolejny wyraził przekonanie, że Iran chce zawrzeć porozumienie.

Iran: żadne rozmowy nie są prowadzone

Tymczasem Iran zaprzecza, że rozmawia z USA.

"Iran nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia wojny i nie pozwoli im na zdecydowanie o tym, kiedy ona się zakończy" - oświadczył w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei.

Baghaei poinformował, że zagraniczni mediatorzy kontynuują przekazywanie wiadomości pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ale żadne rozmowy z tym krajem nie są obecnie prowadzone.

Rzecznik irańskiego MSZ wskazał, że rozmowy Iranu z Omanem na temat zarządzania ruchem statków przez cieśninę Ormuz są pozytywne, ale cieśnina pozostaje zamknięta.

Iran i Oman, które graniczą z Ormuz, kontynuują rozmowy po spotkaniu swoich przedstawicieli w Teheranie w weekend - podają anonimowe źródła.

Niepewność i frustracja z powodu wojny
Dowiedz się więcej:

Niepewność i frustracja z powodu wojny

TVN24

Analityk: potrzebne są rzeczywiste dowody na przepływ ropy

Tymczasem analitycy na razie są sceptyczni co do dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

- Nie sądzę, żeby problem Bliskiego Wschodu został rozwiązany - powiedział Scott Shelton, ekspert ds. rynku energii w TP ICAP Group.

- Potrzebne są rzeczywiste dowody na przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, co - moim zdaniem - jeszcze nie nastąpiło - pokreślił.

We wtorek rano ruch w cieśninie Ormuz był ograniczony, chociaż niektóre statki przepłynęły bez transponderów.

W poniedziałek przez Ormuz przepłynęły cztery statki - wynika z danych firmy Kpler. Tego dnia przez Bab el-Mandab przepłynęło z kolei 25 statków towarowych, w tym kilka przewożących ładunki rosyjskiej ropy naftowej przez Morze Czerwone - podała firma Kpler.

Nowy front. Czarne chmury nad globalną gospodarką
Dowiedz się więcej:

Nowy front. Czarne chmury nad globalną gospodarką

Ze świata

Rynek ropy może tymczasem czekać nadmiar podaży

Tymczasem łagodnieją zakłócenia w dostawach ropy naftowej z innych miejsc na świecie. Główny terminal w Kazachstanie wznowił załadunki ropy po tym, jak ataki ukraińskich dronów zakłóciły eksport tego surowca. Dwa tankowce rozpoczęły już załadunek ropy w terminalu Caspian Pipeline Consorcium, w pobliżu rosyjskiego portu Noworosyjsk - podało Ministerstwo Energetyki Kazachstanu.

Rynek ropy może tymczasem czekać nadmiar podaży tego surowca - oceniają analitycy Macquarie Group Ltd. Taka sytuacja prawdopodobnie nastąpi przed końcem tego roku, ponieważ władze USA stoją w obliczu rosnącej presji, aby zakończyć konflikt z Iranem.

"Po osiągnięciu porozumienia na rynku ropy naftowej pojawi się znaczna nadpodaż" - napisali analitycy Macquarie Group Ltd.

"W czwartym kwartale 2026 r. spodziewana jest dzienna nadwyżka ropy w wysokości dwóch milionów baryłek" - wskazali.

Nowy front. Czarne chmury nad globalną gospodarką
Dowiedz się więcej:

Nowy front. Czarne chmury nad globalną gospodarką

Ze świata

100 dni do wyborów w USA

"Deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie jest odległa o tygodnie, a nie miesiące" - ocenili analitycy Macquarie Group Ltd.

Dodali, że władze w Waszyngtonie stoją w obliczu rosnącej presji, aby zakończyć konflikt z Iranem na mniej niż 100 dni przed amerykańskimi wyborami uzupełniającymi.

Potencjalna deeskalacja konfliktu przed wyborami prawdopodobnie wiązałaby się z ustępstwami obu stron, z tym z wprowadzeniem opłat za przepłynięcie przez cieśninę Ormuz, co jest uznawane za "nieuniknione".

- To jasne jak słońce, że nie ma sposobu, aby powstrzymać Iran przed blokowaniem cieśniny Ormuz - powiedział Vikas Dwivedi, analityk Macquarie Group Ltd.

Dodał jednak, że z drugiej strony "Iran może nadal mieć zakaz dostępu do miliardów dolarów zamrożonych jego funduszy".

"Następujący po tym chaos nie będzie ani ładny, ani pokojowy"
Dowiedz się więcej:

"Następujący po tym chaos nie będzie ani ładny, ani pokojowy"

Ze świata

Problemy gospodarcze Iranu

Szacunki całkowitej kwoty zamrożonych aktywów rządu Iranu znajdujących się na zagranicznych kontach poza USA są bardzo zróżnicowane i wahają się od 24 mld dolarów do nawet 100 mld dolarów. Pieniądze te nie mogą dotrzeć do Iranu z powodu sankcji USA.

Jeszcze przed wybuchem wojny Iranu z USA gospodarka irańska była pod potężnym "obciążeniem" - z szalejąca inflacją, ujemnym wzrostem gospodarczym i kryzysem walutowym, a konflikt, który rozpoczął się pod koniec lutego jeszcze bardziej zaostrzył problemy tego kraju.

Wydobycie ropy naftowej w Iranie spadło w maju do najniższego poziomu od pięciu lat.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaIranKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina OrmuzUSADonald Trump
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Nowe problemy Boeinga. Ryzyko źle zamontowanych foteli
Ze świata
Apple iphone 17 premiera
Zmiana na szczycie. Jest nowa najcenniejsza firma świata
Tech
Telefon komórkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Podatek cyfrowy coraz bliżej. Minister potwierdza termin
Z kraju
Nowy Jork
Mieszane nastroje Amerykanów. Rosną obawy o gospodarkę
Ze świata
emeryt emerytka emerutura senior shutterstock_1341384815
ZUS zmienia terminy wypłat. Seniorzy szybciej otrzymają pieniądze
Dla seniora
Donald Trump
Trump: powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie
Ze świata
Biały Dom
"Najlepszy start w historii rządu". Biały Dom ogłasza sukces
Ze świata
Władimir Putin
Nawet 12 razy więcej. Rosja wprowadza nowe przepisy dla cudzoziemców
Ze świata
shutterstock_2322224329
Tesla wygrała ważny spór. "Roszczenia pozbawione podstaw"
Tech
oliwki drzewa oliwne shutterstock_2745381819
"Ekstremalny wybór". Pierwszy taki przypadek w historii
Ze świata
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Przypomnienie dla 12 milionów Polaków. Termin upływa za kilka dni
Z kraju
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Polski problem, znacznie powyżej średniej. "To będzie rosło"
Z kraju
Bernard Arnault
Luksusowe imperium, pięcioro dzieci i sukcesja. "To materiał wzięty z powieści"
Ze świata
Ireneusz Raś
Małe mieszkania, duże problemy. Wiceminister odpiera zarzuty o konflikt interesów
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Emerytury będą niższe. Podano kluczowy wskaźnik
Dla seniora
panele sloneczne domy fotowoltaika shutterstock_2702413159
Prawo do odstąpienia od umowy. UOKiK interweniuje
Z kraju
Karol Nawrocki
"To jest właśnie świat eurofoba". Sikorski o wniosku prezydenta
Z kraju
temat paliwa
Tusk: był CPN, teraz mamy CKN
Z kraju
pap_20251102_24V
Shein liczy straty. Po USA problemem może być Europa
Ze świata
Żabka
Żabka na czerwono. Tąpnięcie po rezygnacji inwestora
Z kraju
Sam Altman
OpenAI z planami rozwoju. Możliwe miliony od Nvidii
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Zablokowano cztery miliony. Nowe informacje o Zondacrypto
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Odprężenie na Bliskim Wschodzie zmniejsza szanse na powrót programu CPN
Moto
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ceny mocno w dół. Rynek reaguje na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
"To jest okrutne". Ministra krytykuje pomysł w sprawie wieku emerytalnego
Dla seniora
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tomczyk: program Ceny Paliwa Niżej będzie realizowany
Z kraju
Wenecja
Walczą z nadmierną turystyką. Pokazano pierwsze wyniki
Turystyka
Kuba blackout
Większość kraju bez prądu. To szósty taki blackout
Ze świata
genewa szwajcaria sotheby shutterstock_2550287439
Powrót hossy. Wydają miliony na aukcjach
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"To najtrudniejsze czasy". Tego boją się przedsiębiorcy
Dla firm
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica