Rynki Rynek reaguje na otwarcie cieśniny Ormuz Bartłomiej Ciepielewski |

Tuż przed godziną 16 czasu polskiego notowania ropy naftowej kształtowały się następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 83,96 dolarów - niżej o około 10 procent;

brent na ICE na V była wyceniana po około 88,67 dolarów za baryłkę - niżej o około 10 procent.

Złoty mocniejszy, złoto droższe

Po piątkowym komunikacie w sprawie cieśniny Ormuz złoto nieznacznie zyskuje, bo o 1,85 proc. do 4875,93 dolarów za uncję trojańską (podstawowa jednostka masy stosowana w handlu metalami szlachetnymi), a srebro zyskuje 3,98 proc. do 82,40 dolarów za uncję trojańską.

Złoty po południu w piątek umacnia się wobec euro o 0,33 proc. do 4,23 zł, wobec dolara amerykańskiego o 0,73 proc. do 3,57 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,24 proc. do 4,58 zł.

Cieśnina Ormuz znów otwarta

Irański minister spraw zagranicznych ogłosił w piątek na platformie X, że "zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na czas obowiązywania rozejmu".

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026 Rozwiń

Wkrótce po tej deklaracji prezydent USA Donald Trump potwierdził, że szlak morski jest odblokowany i gotowy do normalnego ruchu. W swoim wpisie podziękował również Iranowi za podjęcie tej decyzji, podkreślając znaczenie stabilności w regionie dla światowych rynków energii.

Porozumienie o zawieszeniu broni na linii USA-Iran weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy. Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

