Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Rynek reaguje na otwarcie cieśniny Ormuz

Ropa naftowa na razie drożeje
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
Ceny ropy naftowej wyraźnie spadły w piątek po zapowiedzi irańskiego ministra spraw zagranicznych o pełnym odblokowaniu cieśniny Ormuz dla żeglugi handlowej.

Tuż przed godziną 16 czasu polskiego notowania ropy naftowej kształtowały się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 83,96 dolarów - niżej o około 10 procent;
  • brent na ICE na V była wyceniana po około 88,67 dolarów za baryłkę - niżej o około 10 procent.

Złoty mocniejszy, złoto droższe

Po piątkowym komunikacie w sprawie cieśniny Ormuz złoto nieznacznie zyskuje, bo o 1,85 proc. do 4875,93 dolarów za uncję trojańską (podstawowa jednostka masy stosowana w handlu metalami szlachetnymi), a srebro zyskuje 3,98 proc. do 82,40 dolarów za uncję trojańską.

Złoty po południu w piątek umacnia się wobec euro o 0,33 proc. do 4,23 zł, wobec dolara amerykańskiego o 0,73 proc. do 3,57 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,24 proc. do 4,58 zł.

Cieśnina Ormuz znów otwarta

Irański minister spraw zagranicznych ogłosił w piątek na platformie X, że "zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na czas obowiązywania rozejmu".

Wkrótce po tej deklaracji prezydent USA Donald Trump potwierdził, że szlak morski jest odblokowany i gotowy do normalnego ruchu. W swoim wpisie podziękował również Iranowi za podjęcie tej decyzji, podkreślając znaczenie stabilności w regionie dla światowych rynków energii.

Ze świata

Porozumienie o zawieszeniu broni na linii USA-Iran weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy. Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ceny ropyKonflikt na Bliskim WschodzieUSAIranRopa naftowa
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
