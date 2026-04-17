Rynek reaguje na otwarcie cieśniny Ormuz
Tuż przed godziną 16 czasu polskiego notowania ropy naftowej kształtowały się następująco:
- baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 83,96 dolarów - niżej o około 10 procent;
- brent na ICE na V była wyceniana po około 88,67 dolarów za baryłkę - niżej o około 10 procent.
Złoty mocniejszy, złoto droższe
Po piątkowym komunikacie w sprawie cieśniny Ormuz złoto nieznacznie zyskuje, bo o 1,85 proc. do 4875,93 dolarów za uncję trojańską (podstawowa jednostka masy stosowana w handlu metalami szlachetnymi), a srebro zyskuje 3,98 proc. do 82,40 dolarów za uncję trojańską.
Złoty po południu w piątek umacnia się wobec euro o 0,33 proc. do 4,23 zł, wobec dolara amerykańskiego o 0,73 proc. do 3,57 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,24 proc. do 4,58 zł.
Cieśnina Ormuz znów otwarta
Irański minister spraw zagranicznych ogłosił w piątek na platformie X, że "zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na czas obowiązywania rozejmu".
Wkrótce po tej deklaracji prezydent USA Donald Trump potwierdził, że szlak morski jest odblokowany i gotowy do normalnego ruchu. W swoim wpisie podziękował również Iranowi za podjęcie tej decyzji, podkreślając znaczenie stabilności w regionie dla światowych rynków energii.
Porozumienie o zawieszeniu broni na linii USA-Iran weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy. Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock