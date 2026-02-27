Ceny ropy w górę. Inwestorzy patrzą na Bliski Wschód

Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej Źródło: TVN24, Reuters

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 65,70 USD, wyżej o 0,75 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 71,24 USD za baryłkę, w górę o 0,69 proc.

Negocjatorzy USA wyjechali rozczarowani

W czwartek w ambasadzie Omanu w Genewie odbyła się kolejna runda rokowań irańsko-amerykańskich.

Szef MSZ Omanu Badr al-Busaidi poinformował, że rozmowy między delegacjami Iranu i USA zakończyły się po osiągnięciu "znaczącego postępu". Zapowiedział dalsze negocjacje na szczeblu technicznym w Wiedniu w przyszłym tygodniu.

"Zakończyliśmy dzień po osiągnięciu znaczącego postępu w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wznowimy je wkrótce po konsultacjach w stolicach obu państw" - napisał al-Busaidi na platformie X.

We have finished the day after significant progress in the negotiation between the United States and Iran. We will resume soon after consultation in the respective capitals. Discussions on a technical level will take place next week in Vienna. I am grateful to all concerned for… — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 26, 2026 Rozwiń

Oman jest mediatorem rozmów między USA i Iranem. W Wiedniu znajduje się siedziba Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Źródła amerykańskie podają, że negocjatorzy USA wyjechali z Genewy rozczarowani.

Irański program jądrowy

W czwartek prezydent Iranu Masud Pezeszkian po raz kolejny zapewniał, że jego kraj nie dąży do uzyskania broni jądrowej.

Powołał się na fatwę (dekret religijny) najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu Alego Chamenei, zgodnie z którą posiadanie broni nuklearnej jest niezgodne z zasadami islamu.

Według władz Izraela i USA Iran konsekwentnie rozwija program rozwoju broni nuklearnej, co w czerwcu 2025 roku stało się przyczyną bombardowań irańskich instalacji jądrowych przez izraelskie i amerykańskie wojska.

Poprzednia runda rozmów odbyła się 17 lutego w Genewie.

- Na razie na rynkach ropy nie ma szoku, ale zarówno eskalacja konfliktu USA-Iran, jak i działania dyplomatyczne są wciąż w grze - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Prezydent USA Donald Trump mówił, że nie pozwoli Iranowi na pozyskanie broni jądrowej i rakiet sięgających Ameryki, ale zapewnił, że wolałby drogą dyplomatyczną uregulować wzajemne relacje.

Sygnały o możliwym ataku

USA zgromadziły na Bliskim Wschodzie największe siły zbrojne od czasu wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r., w tym dwa lotniskowce.

Tymczasem Marynarka Wojenna USA zredukowała personel w swojej kwaterze głównej Piątej Floty w Bahrajnie do poziomu "krytycznego" - podaje Fox News, powołując się na informacje uzyskane od wielu amerykańskich urzędników.

Według doniesień Fox News w kwaterze w Bahrajnie pozostało mniej niż 100 pracowników.

Fox News podaje, że ta sama lokalizacja została ewakuowana w podobny sposób przed atakami USA na Iran w czerwcu 2025 r.

Teraz traderzy będą uważnie obserwować wynik zaplanowanego na niedzielę spotkania krajów sojuszu OPEC+.

Producenci ropy z tej grupy podejmą decyzję w sprawie polityki dostaw surowca w kwietniu.

