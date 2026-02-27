Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Rynki

Ceny ropy w górę. Inwestorzy patrzą na Bliski Wschód

Iran, antyamerykański billboard
Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej
Źródło: TVN24, Reuters
Piątkowa sesja na rynkach surowców przynosi wzrosty cen ropy naftowej. Inwestorzy z niepokojem śledzą sytuację na linii Waszyngton-Teheran oraz koncentrację sił zbrojnych USA w regionie. Mimo trwających działań dyplomatycznych niepewność na rynkach pozostaje wysoka.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 65,70 USD, wyżej o 0,75 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 71,24 USD za baryłkę, w górę o 0,69 proc.

Negocjatorzy USA wyjechali rozczarowani

W czwartek w ambasadzie Omanu w Genewie odbyła się kolejna runda rokowań irańsko-amerykańskich.

Szef MSZ Omanu Badr al-Busaidi poinformował, że rozmowy między delegacjami Iranu i USA zakończyły się po osiągnięciu "znaczącego postępu". Zapowiedział dalsze negocjacje na szczeblu technicznym w Wiedniu w przyszłym tygodniu.

"Zakończyliśmy dzień po osiągnięciu znaczącego postępu w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wznowimy je wkrótce po konsultacjach w stolicach obu państw" - napisał al-Busaidi na platformie X.

Oman jest mediatorem rozmów między USA i Iranem. W Wiedniu znajduje się siedziba Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Źródła amerykańskie podają, że negocjatorzy USA wyjechali z Genewy rozczarowani.

Irański program jądrowy

W czwartek prezydent Iranu Masud Pezeszkian po raz kolejny zapewniał, że jego kraj nie dąży do uzyskania broni jądrowej.

Powołał się na fatwę (dekret religijny) najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu Alego Chamenei, zgodnie z którą posiadanie broni nuklearnej jest niezgodne z zasadami islamu.

Według władz Izraela i USA Iran konsekwentnie rozwija program rozwoju broni nuklearnej, co w czerwcu 2025 roku stało się przyczyną bombardowań irańskich instalacji jądrowych przez izraelskie i amerykańskie wojska.

Poprzednia runda rozmów odbyła się 17 lutego w Genewie.

- Na razie na rynkach ropy nie ma szoku, ale zarówno eskalacja konfliktu USA-Iran, jak i działania dyplomatyczne są wciąż w grze - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Prezydent USA Donald Trump mówił, że nie pozwoli Iranowi na pozyskanie broni jądrowej i rakiet sięgających Ameryki, ale zapewnił, że wolałby drogą dyplomatyczną uregulować wzajemne relacje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dowódca sił na Bliskim Wschodzie "przedstawił Trumpowi opcje uderzenia na Iran"

Dowódca sił na Bliskim Wschodzie "przedstawił Trumpowi opcje uderzenia na Iran"

TVN24
"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"

"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"

Ze świata

Sygnały o możliwym ataku

USA zgromadziły na Bliskim Wschodzie największe siły zbrojne od czasu wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r., w tym dwa lotniskowce.

Tymczasem Marynarka Wojenna USA zredukowała personel w swojej kwaterze głównej Piątej Floty w Bahrajnie do poziomu "krytycznego" - podaje Fox News, powołując się na informacje uzyskane od wielu amerykańskich urzędników.

Według doniesień Fox News w kwaterze w Bahrajnie pozostało mniej niż 100 pracowników.

Fox News podaje, że ta sama lokalizacja została ewakuowana w podobny sposób przed atakami USA na Iran w czerwcu 2025 r.

Teraz traderzy będą uważnie obserwować wynik zaplanowanego na niedzielę spotkania krajów sojuszu OPEC+.

Producenci ropy z tej grupy podejmą decyzję w sprawie polityki dostaw surowca w kwietniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaceny ropyIranUSA
Zobacz także:
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Z kraju
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
Tech
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
Najnowsze
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Nie ma zgody, ale i tak obowiązuje. Umowa z Mercosur zaczęła działać
Najnowsze
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
Tech
Niemcy, strajk pracowników transportu
Krótsza praca, większe dodatki. W Niemczech rusza dwudniowy strajk
Ze świata
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Stopnie alarmowe. Decyzja premiera
Z kraju
pap_20260111_04I
Masowa inwigilacja i "roboty zabójcy". Firma odrzuca ultimatum Pentagonu
Tech
wołowina mieso
Skażona wołowina w Europie. "Ten raport jest druzgocący"
Handel
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
sklep
Ten sklep był w styczniu najtańszy w Polsce
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski o umowie z Mercosur: rząd swoje zobowiązanie wykonał
Z kraju
Fabryka Ford Motor Company
Światła i hamulce mogą zawieść. Ford ogłasza jedną z największych akcji ostatnich lat
Moto
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
Pieniądze
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
Z kraju
Budynek Komisji Europejskiej
Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
Tech
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
Z kraju
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Tech
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
Najnowsze
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
Z kraju
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Tech
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica