Podatki w górę. Posłowie zdecydowali

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 246 posłów, 199 było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

O tyle ma wzrosnąć opłata cukrowa

Uchwalona nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju - z 0,50 zł do 0,70 zł - za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących oraz opłaty zmiennej - z 0,05 zł do 0,10 zł - za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Przy czym opłata maksymalna będzie wynosić 1,8 zł za litr napoju (obecnie jest to 1,2 zł).

W nowych przepisach zapisano również podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, z 0,10 zł do 1 zł.

Podatek cukrowy jest dodatkową opłatą (daniną), którą obłożone zostały napoje o wysokiej zawartości cukru. Celem wprowadzenia podatku cukrowego jest wzrost cen niezdrowej żywności takiej jak słodzone napoje i w ten sposób zmniejszenie ich spożycia. Nadmierne spożycie cukru jest jedną z głównych przyczyn rosnącej w społeczeństwie otyłości, która jest źródłem wielu problemów zdrowotnych.

Podatek od wygranych

Poza tym w ustawie są też zapisy o podniesieniu podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.

