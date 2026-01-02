Logo TVN24
Prawo

Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy

Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Wypalanie traw jest bezsensowne
Źródło: Paweł Laskosz | Fakty po południu TVN24
Od piątku wzrosły kary za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Górna granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrośnie z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Nowelizację Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości, a prezydent Karol Nawrocki podpisał ją 15 grudnia.

Kary za wypalanie traw

Zgodnie z ustawą zaostrzeniu ulegną kary za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego ma wzrosnąć z 5 do 30 tys. zł, a mandaty za wykroczenia – z 500 do 5 tys. zł.

Nowela zakłada zniesienie kary nagany i dodanie kary ograniczenia wolności do paragrafów: 1, 2, 4 i 5 w art. 82 Kodeksu wykroczeń. Chodzi m.in. o działania, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się i utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji.

Takimi samymi karami będą zagrożone osoby, które nie dopełniły obowiązków zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu.

Miłosz Motyka

Motyka: prezydentowi nie chodzi o to, żeby było lepiej obywatelom, tylko gorzej, bo wtedy można zrzucić odpowiedzialność na rząd
Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

