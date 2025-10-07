Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt

rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zbigniew Bogucki: ustawa mrożąca ceny energii z podpisem prezydenta
Źródło: TVN24
Ministerstwo Energii chce wrócić do projektu ustawy, zakładającej uproszczenie rachunków za energię elektryczną oraz zmianę podstawowej formy korespondencji z odbiorcami na elektroniczną. Ustawę zawierającą między innymi takie zapisy zawetował w sierpniu prezydent Karol Nawrocki.

Zgodnie z opublikowanymi w wykazie prac legislacyjnych rządu założeniami do zmiany ustawy Prawo energetyczne, ma się w niej znaleźć uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Zmiany na rachunkach za prąd

Według ME chodzi o to, aby klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych pozycjach rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.

Projekt ma też przewidywać zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, odbiorcami, organami administracji i innymi podmiotami na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy energii elektrycznej.

Weto prezydenta

Ustawę zawierającą m.in. takie przepisy zawetował w sierpniu prezydent Karol Nawrocki. Jak uzasadniał wtedy szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, rząd próbował w zawetowanej ustawie umożliwić "bez zezwolenia budować instalacje OZE do 5 MW (...) które miałyby być poza jakąkolwiek kontrolą państwa".

W ustawie tamtej znalazł się bowiem także zapis podnoszący z 1 do 5 MW próg obowiązku uzyskania koncesji dla OZE.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
Z kraju
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
Dla pracownika
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
Pieniądze
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
Z kraju
cpk3
CPK ocenił wnioski. "Rynek dostrzega ogromny potencjał"
Z kraju
shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Tech
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
Z kraju
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
Moto
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
Tech
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
Tech
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
Dla pracownika
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa kampania oszustów. "Możliwość otrzymania zwrotu"
Tech
Marcin Kierwiński
Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra
Prawo
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
Z kraju
plonie
Atak na Lwów. Jest komunikat polskiego giganta
Jeff Bezos
Jeff Bezos ostrzega. "Prawdopodobnie to się właśnie dzisiaj dzieje"
Tech
shutterstock_2183395155
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy
Prawo
Viktor Orban
Nie chcą euro. "Unia Europejska się rozpada"
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
Z kraju
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
Dla firm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica