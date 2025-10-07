Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt

Zbigniew Bogucki: ustawa mrożąca ceny energii z podpisem prezydenta Źródło: TVN24

Zgodnie z opublikowanymi w wykazie prac legislacyjnych rządu założeniami do zmiany ustawy Prawo energetyczne, ma się w niej znaleźć uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Zmiany na rachunkach za prąd

Według ME chodzi o to, aby klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych pozycjach rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.

Projekt ma też przewidywać zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, odbiorcami, organami administracji i innymi podmiotami na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy energii elektrycznej.

Weto prezydenta

Ustawę zawierającą m.in. takie przepisy zawetował w sierpniu prezydent Karol Nawrocki. Jak uzasadniał wtedy szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, rząd próbował w zawetowanej ustawie umożliwić "bez zezwolenia budować instalacje OZE do 5 MW (...) które miałyby być poza jakąkolwiek kontrolą państwa".

W ustawie tamtej znalazł się bowiem także zapis podnoszący z 1 do 5 MW próg obowiązku uzyskania koncesji dla OZE.

