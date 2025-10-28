Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci? Źródło: TVN24

We wtorek, 28 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 3, 4, 22, 45, 50 oraz 9 i 12.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, piątkowym losowaniu (31 października) do wygrania będzie 140 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia (5+1) - w Grecji i Niemczech. Wyniosły one po 688 141,30 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe były trzy wygrane czwartego stopnia - każda w wysokości 241 002,60 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

