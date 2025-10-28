Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Kumulacja w Eurojackpot rośnie

shutterstock_1598514535
Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?
Źródło: TVN24
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W efekcie kumulacja rośnie do 140 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 28 października 2025 roku.

We wtorek, 28 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 3, 4, 22, 45, 50 oraz 9 i 12.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, piątkowym losowaniu (31 października) do wygrania będzie 140 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia (5+1) - w Grecji i Niemczech. Wyniosły one po 688 141,30 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe były trzy wygrane czwartego stopnia - każda w wysokości 241 002,60 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Z kraju
euro jackpot
Ponad dwa miliony złotych w Eurojackpot w Polsce
Z kraju

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
EurojackpotWyniki losowania
Zobacz także:
Przemysław Ciszak
Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego
Rynki
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
"Kasy samoobsługowe stały się koniecznością", choć "generują wyższe straty"
Z kraju
Marcin Horała
Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 
Z kraju
Huta Miedzi Legnica
Resort finansów zapowiada obniżenie podatku. Zyska państwowy koncern
Z kraju
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto co wykryli
Maciej Wacławik
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
Tech
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
Z kraju
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli
Ze świata
cpk3
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
Z kraju
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Z kraju
portfel, pieniądze
Taką moralność podatkową mają Polacy. "Musimy sięgnąć głębiej"
Pieniądze
Daniel Obajtek
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
shutterstock_2374506117
Gates ostrzega przed Chinami. Wydają "więcej niż reszta świata razem wzięta razy dwa"
Ze świata
shutterstock_2089176337
"Stałe ceny" prądu? "Ja z takiej oferty nie skorzystałem"
Pieniądze
shutterstock_1918025429
Atak na klientów wielkiego banku. Nowe informacje
Pieniądze
shutterstock_203417077
Sąd ogłasza upadłość znanego kantoru wymiany walut
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
Z kraju
ludzie, ulica, przechodnie
"Niewykluczone, że już w listopadzie". Głos z RPP
Pieniądze
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
Z kraju
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
Ze świata
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
Moto
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
Pieniądze
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
Z kraju
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
Ze świata
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
TVN24
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
Ze świata
Mark Carney
Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy
Ze świata
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
Z kraju
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"
Moto
Karol Nawrocki
Jest oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica