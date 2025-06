Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Duża wygrana w Polsce

W piątkowym losowaniu Eurojackpot ponownie nie padła główna wygrana, a kumulacja rośnie do 140 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1,6 miliona złotych. Oto liczby, które wylosowano 27 czerwca 2025 roku.

Do wygrania było 100 mln zł, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie takiego zestawu. W efekcie kumulacja rośnie do 140 mln zł. Tyle można będzie wygrać w losowaniu, które odbędzie się we wtorek.