Wchodzą do strefy euro. Społeczeństwo podzielone

Z początkiem nowego roku euro zostanie prawnym środkiem płatniczym, a do końca stycznia będzie możliwość dokonywania płatności także w lewach. Od 1 lutego jedyna oficjalna waluta państwa to euro. Do 30 czerwca 2026 roku lewy są wymieniane w bankach komercyjnych i niektórych urzędach pocztowych bez prowizji. Po tym terminie placówki mogą pobierać opłatę za tę usługę.

Używany od końca XIX wieku lew był powiązany z euro od 1999 roku, a kraj uczestniczył w mechanizmie przygotowawczym do eurostrefy od 2020 roku. Sprawozdanie potwierdzające spełnienie przez Bułgarię rygorystycznych kryteriów konwergencji - w tym dotyczących inflacji, stabilności fiskalnej i kursu walutowego - Parlament Europejski przyjął w lipcu 2025 roku.

Społeczeństwo równo podzielone

W ciągu kilku tygodni poprzedzających wprowadzenie euro w Bułgarii zorganizowano liczne protesty przeciwko przyjęciu unijnej waluty. Obywatele są w kwestii przyjęcia unijnej waluty podzieleni niemal po równo. Niektórzy obawiają się wzrostu cen, zwłaszcza w usługach i handlu detalicznym, co było tendencją obserwowaną w innych krajach przechodzących na euro, m.in. w Chorwacji. Przedsiębiorstwa będą musiały zaktualizować umowy, systemy księgowe, wyświetlania cen itp., co może mieć wpływ na koszty i obciążenie pracą. Firmy jednak w większości popierają decyzję - zauważa agencja Reutera.

Wspólna przeszłość. Wspólna przyszłość. Wspólna waluta

Część analityków oceniła, że kampania promująca euro była słaba, a osoby starsze, zwłaszcza na prowincji, będą miały trudności z adaptacją. Hasłem towarzyszącym zmianie waluty jest: "Wspólna przeszłość. Wspólna przyszłość. Wspólna waluta". Wśród zalet przyjęcia euro Europejski Bank Centralny wymienia ułatwienie handlu i obniżenie kosztów transakcji. Znaczna część bułgarskiego eksportu i handlu trafia już do krajów strefy euro, a korzystanie ze wspólnej waluty eliminuje koszty przewalutowania. Firmy i rząd mogą też skorzystać na niższych stopach procentowych i silniejszych powiązaniach z europejskimi rynkami kapitałowymi. Innym pozytywnym aspektem przyjęcia euro jest zachęta dla inwestorów wynikająca ze stabilności i przewidywalnej polityki pieniężnej takiego państwa.

Przyjęcie wspólnej waluty oznacza też miejsce w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, która ustala stopy procentowe.

