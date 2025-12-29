Milion złotych w Lotto Plus. Podano, gdzie padła wygrana

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W losowaniu Lotto Plus w czwartek, 25 grudnia, padły następujące liczby: 2, 3, 6, 23, 24 i 39. Taki zestaw znalazł się na kuponie jednego gracza.

Jak wskazał organizator loterii, zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Jagiełły 2 w Kamieniu Pomorskim metodą chybił-trafił.

"To druga wygrana o wartości 1 000 000 złotych odnotowana w Kamieniu Pomorskim. Pierwsza padła 2 marca 2022 roku w kolekturze przy ul. Szpitalnej 15A" - dodał Totalizator Sportowy.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

