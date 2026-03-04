Logo TVN24
Biznes
Pieniądze

Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

RPP stopy procentowe
Prezes NBP: obniżka stóp procentowych możliwa w marcu
Źródło: TVN24
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu. Poprzednia obniżka została wprowadzona w grudniu ubiegłego roku.

"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 3,85 w skali rocznej" - poinformował bank centralny.

Konsensus PAP Biznes zakładał obniżkę stóp o 25 pb. z ryzykiem braku zmian, z uwagi na niepewność związaną z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej, - stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej, - stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej, - stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej, - stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r.

Pierwsza obniżka stóp w 2026 roku

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zostanie opublikowana o godz. 16.00 na stronie internetowej NBP.

Była to pierwsza w 2026 r. obniżka stóp przez RPP. Wcześniej w 2025 r. Rada obniżyła stopy (ostatni raz w grudniu) łącznie o 175 pb., a w 2023 r. o 100 pb. Od września 2022 r. przez rok RPP utrzymywała stopy na najwyższym od ponad 20 lat poziomie 6,75 proc., po 11 z rzędu podwyżkach łącznie o 665 pb. Było to najszybsze tempo podwyżek stóp w historii RPP.

W czwartek 5 marca o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Stopa referencyjna NBP określa rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych NBP.

Komentarze analityków

"Dokonało się - RPP obniżyła przed chwilą stopy procentowe o 25 pb, referencyjna 3,75%. Wniosek: czynniki krajowe (płace) grają pierwsze skrzypce, sytuacja geopolityczna drugorzędna. Czekamy na zręby projekcji inflacyjnej - mają pojawić się o godzinie 16" - skomentowali na platformie X analitycy Pekao.

Analitycy XTB Polska zauważyli z kolei, że Narodowy Bank Polski prawdopodobnie postrzega ryzyko związane ze wzrostem cen ropy jako czynnik przejściowy.

"Do 3,75 proc. RPP tnie stopy procentowe, choć rynkowy konsensus zaczął się kruszyć ze względu na ryzyko związane z dalszym wzrostem cen ropy, która może przywrócić inflację. Najprawdopodobniej NBP uważa ten czynnik za przejściowy. Złoty odwraca dzisiejszy wzrost" - napisali.

"Tak jak oczekiwaliśmy RPP obniżyła stopy procentowe o 25pb. Stopa referencyjna wynosi więc 3,75 proc.. O 16:00 poznamy komunikat, wraz z głównymi wskazaniami nowej projekcji inflacyjnej, która najpewniej była istotnym argumentem przemawiającym za obniżką. Decyzję o cięciu mogło także ułatwić obserwowane przed nią umocnienie złotego" - przekazali eksperci PKO Research.

pc

Opracowali Paulina Karpińska, Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

