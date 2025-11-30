Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki

Logo TVN24
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów dotyczących usług płatniczych - wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Rady UE. Chodzi między innymi o wypłaty gotówki.

- Poprzez wzmocnienie ochrony konsumentów, poprawę przejrzystości i wspieranie innowacji torujemy drogę do bezpieczniejszego, wydajniejszego i bardziej przyjaznego dla konsumentów systemu płatności dla wszystkich Europejczyków - skomentował, cytowany w komunikacie, Morten Bodskov, minister przemysłu, biznesu i spraw finansowych Danii.

Większa przejrzystość opłat

Jak wynika informacji zamieszczonej na stronie Rady UE, użytkownicy bankomatów mają przed wykonaniem transakcji otrzymać precyzyjną informację o wszystkich należnych opłatach oraz kursie wymiany walut.

Podobnie przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie płatności kartą będą musiały jasno informować o pobieranych prowizjach.

"Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci i przedsiębiorstwa w UE będą mieli znacznie lepszy przegląd obowiązujących opłat i będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów" - napisano.

Wypłata gotówki w sklepach

Istotną zapowiedzią jest poprawa dostępu do gotówki, w szczególności dla mieszkańców terenów wiejskich, gdzie liczba bankomatów bywa ograniczona.

Jak wyjaśniono, w ramach nowego systemu sklepy będą oferować klientom wypłatę gotówki bez konieczności dokonywania zakupu. Limit w przypadku takiej transakcji ma wynosić 150 euro (lub równowartość w walucie krajowej).

Z komunikatu wynika ponadto, że sprzedawcy będą zobowiązani do używania w rozliczeniach z klientami tej samej nazwy handlowej, pod którą funkcjonują na co dzień. Jak podkreślono, ma to "pomóc konsumentom łatwo rozpoznawać obciążenia na ich kontach i zmniejszyć ryzyko pomyłek".

"Rada i Parlament Europejski będą kontynuować prace nad elementami technicznymi pakietu przed jego ostatecznym przyjęciem" - podsumowano.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica