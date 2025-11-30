Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki

Barbrich o limitach wypłat na kartach bankomatowych Źródło: TVN24

- Poprzez wzmocnienie ochrony konsumentów, poprawę przejrzystości i wspieranie innowacji torujemy drogę do bezpieczniejszego, wydajniejszego i bardziej przyjaznego dla konsumentów systemu płatności dla wszystkich Europejczyków - skomentował, cytowany w komunikacie, Morten Bodskov, minister przemysłu, biznesu i spraw finansowych Danii.

Większa przejrzystość opłat

Jak wynika informacji zamieszczonej na stronie Rady UE, użytkownicy bankomatów mają przed wykonaniem transakcji otrzymać precyzyjną informację o wszystkich należnych opłatach oraz kursie wymiany walut.

Podobnie przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie płatności kartą będą musiały jasno informować o pobieranych prowizjach.

"Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci i przedsiębiorstwa w UE będą mieli znacznie lepszy przegląd obowiązujących opłat i będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów" - napisano.

Wypłata gotówki w sklepach

Istotną zapowiedzią jest poprawa dostępu do gotówki, w szczególności dla mieszkańców terenów wiejskich, gdzie liczba bankomatów bywa ograniczona.

Jak wyjaśniono, w ramach nowego systemu sklepy będą oferować klientom wypłatę gotówki bez konieczności dokonywania zakupu. Limit w przypadku takiej transakcji ma wynosić 150 euro (lub równowartość w walucie krajowej).

Z komunikatu wynika ponadto, że sprzedawcy będą zobowiązani do używania w rozliczeniach z klientami tej samej nazwy handlowej, pod którą funkcjonują na co dzień. Jak podkreślono, ma to "pomóc konsumentom łatwo rozpoznawać obciążenia na ich kontach i zmniejszyć ryzyko pomyłek".

"Rada i Parlament Europejski będą kontynuować prace nad elementami technicznymi pakietu przed jego ostatecznym przyjęciem" - podsumowano.

