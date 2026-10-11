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Rynki finansowe pod kontrolą UE. Polska przekaże kompetencje KNF

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Banknoty euro na fladze Unii Europejskiej. Koncepcja biznesu i finansów w Europie
Pisarska: jako Unia Europejska ekonomicznie możemy zrobić bardzo dużo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Największe giełdy, izby rozliczeniowe, depozyty papierów wartościowych i platformy kryptowalutowe mają zostać objęte nadzorem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - uzgodnili ministrowie finansów UE. W ramach pakietu reform krajowe instytucje, w tym polska Komisja Nadzoru Finansowego, przekażą część swoich kompetencji unijnemu organowi.

Reforma ma być jednym z najważniejszych etapów budowy tzw. Unii oszczędności i inwestycji. Jej celem jest skuteczniejsze kierowanie oszczędności Europejczyków na rynki kapitałowe, a tym samym zwiększenie finansowania innowacji, przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. Ma to również pomóc Europie w konkurowaniu ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Ministrowie uzgodnili wspólne stanowisko

Obradujący w Luksemburgu ministrowie finansów państw UE przyjęli w piątek wspólne stanowisko w sprawie pakietu integracji rynku i nadzoru (MISP). Reforma przewiduje zmiany w 18 unijnych aktach prawnych.

- Długoterminowy dobrobyt UE będzie zależał od naszej zdolności do wprowadzania innowacji, inwestowania i konkurowania - podkreślił wicepremier i minister finansów Irlandii Simon Harris, który w związku z irlandzką prezydencją w Radzie UE prowadził piątkowe posiedzenie.

- W świecie globalnej konkurencji siła Europy tkwi w jej skali. Inicjatywa MISP pomaga zapewnić, by europejskie oszczędności mogły skuteczniej finansować europejskie innowacje, przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy. MISP to nie tylko techniczna reforma przepisów finansowych; to praktyczny krok w kierunku bardziej zintegrowanej, konkurencyjnej i odpornej gospodarki europejskiej - oświadczył Harris.

Więcej uprawnień dla ESMA

W związku z rozszerzeniem uprawnień ESMA, unijnego urzędu z siedzibą w Paryżu, powołany zostanie zarząd tego organu, co ma przyspieszyć tempo podejmowania decyzji.

Pod bezpośredni nadzór urzędu z siedzibą w Paryżu trafią największe giełdy, izby rozliczeniowe oraz centralne depozyty papierów wartościowych. Odpowiednie kompetencje przekażą ESMA krajowe organy nadzoru - w przypadku Polski będzie to Komisja Nadzoru Finansowego.

Zmiana oznacza, że nadzór nad najważniejszymi podmiotami europejskiego rynku finansowego będzie prowadzony na poziomie unijnym, a nie – jak dotychczas – przede wszystkim przez instytucje poszczególnych państw członkowskich.

Niemcy wynegocjowały wyjątek

ESMA nie obejmie jednak pełnej kontroli nad giełdą we Frankfurcie. Niemcy wynegocjowały w tej sprawie wyłączenie, na które zgodzili się ministrowie finansów pozostałych państw UE.

Wcześniej przeciwko takiemu specjalnemu traktowaniu niemieckiej giełdy miały protestować mniejsze kraje pod przywództwem Belgii, która podnosiła, że w ramach reformy sama przekaże nadzór nad izbą rozliczeniową Euroclear (przechowuje m.in. rosyjskie zamrożone aktywa o wartości 180 mld euro) do Paryża.

Kryptowaluty pod nadzorem

Pod bezpośredni nadzór ESMA trafią również dostawcy kryptowalut, ale nie wszyscy. Zgodnie z osiągniętym kompromisem unijny urząd w Paryżu będzie kontrolować wyłącznie podmioty uznane za "znaczące", np. te posiadające ponad 15 milionów aktywnych użytkowników w UE.

Porozumienie ministrów finansów nie kończy procesu legislacyjnego w UE. Po przegłosowaniu swojego stanowiska Parlament Europejski rozpocznie negocjacje z państwami członkowskimi, w trakcie których ustalony zostanie ostateczny kształt przepisów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Unia Europejska
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