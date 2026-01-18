Logo TVN24
Pieniądze

Od kiedy można składać PIT za 2025 rok?

Zakupy online
Polski system podatkowy do poprawy
Źródło: TVN24
Od 15 lutego na stronie internetowej e-Urzędu Skarbowego podatnicy znajdą przygotowane rozliczenia PIT za 2025 rok - wynika z informacji zamieszczonej na rządowych stronach. Deklarację w ramach usługi Twój e-PIT można sprawdzić, zmienić, a następnie złożyć przez internet - bez wizyty w urzędzie.

W 2026 roku Ministerstwo Finansów po raz ósmy udostępni swoim podatnikom usługę Twój e-PIT. Do do bazy trafią wkrótce miliony dokumentów, dzięki którym wygenerowane zostaną wypełnione wstępnie zeznania podatkowe.

Choć nadal można złożyć PIT w formie papierowej - osobiście lub pocztą - zdecydowana większość podatników wybiera internet. W ubiegłym roku elektronicznie przesłano ponad 95 proc. deklaracji, czyli niemal 24 mln zeznań za 2024 r. Z tego aż 14,3 mln złożono przez usługę Twój e-PIT, a około 9,3 mln za pomocą systemu e-Deklaracje.

"Twój e-PIT to usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, która umożliwia szybkie i wygodne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online. Administracja skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych danych, a Ty możesz je sprawdzić, zaakceptować, zmodyfikować (np. dodać ulgi, odliczenia), wysłać bez wychodzenia z domu" - czytamy na portalu podatki.gov.pl.

Jeśli podatnik nic nie zrobi ze wstępnie wypełnioną deklaracją w usłudze Twój e-PIT, zostanie ona automatycznie zaakceptowana i uznana za złożona z końcem ostatniego dnia kwietnia.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić na dwa sposoby:

- przez Login.gov.pl - za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowodu lub bankowości elektronicznej,

- podając dane podatkowe - numer PESEL lub NIP oraz kwotę przychodu z zeznania za 2024 r. i jedną dowolną informację od płatnika (np. PIT-11 od pracodawcy). Ostatnim krokiem jest potwierdzenie nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.

Drugą opcją jest system e-Deklaracje, który umożliwia wypełnienie formularzy online w przeglądarce. Znajdziemy je na rządowej stronie poświęconej e-Deklaracjom PIT. Deklarację można także wysłać przy użyciu oprogramowania firm zewnętrznych.

Do kogo skierowana jest usługa Twój e-PIT?

Z usługi mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne rozliczające podatek dochodowy w Polsce,
  • podatnicy składający zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28,
  • osoby składające oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej,
  • podatnicy rozliczający się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem,
  • osoby korzystające z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, darowizny).

Do kiedy PIT za 2025 rok. Zwrot podatku

Zeznanie PIT można złożyć do 30 kwietnia. Jest to też termin ewentualnej zapłaty podatku - jeśli taki wynika z rocznego rozliczenia.

Z kolei zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu:

  • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania PIT - jeżeli deklaracja została złożona w formie dokumentu papierowego,
  • 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli deklaracja została złożona w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

"Oczekując na zwrot nadpłaty, możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa 'Zwroty podatków' umożliwia samodzielnie uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe" - przekazano na rządowej stronie.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PIT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica