Od kiedy można składać PIT za 2025 rok?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów po raz ósmy udostępni swoim podatnikom usługę Twój e-PIT. Do do bazy trafią wkrótce miliony dokumentów, dzięki którym wygenerowane zostaną wypełnione wstępnie zeznania podatkowe.

Choć nadal można złożyć PIT w formie papierowej - osobiście lub pocztą - zdecydowana większość podatników wybiera internet. W ubiegłym roku elektronicznie przesłano ponad 95 proc. deklaracji, czyli niemal 24 mln zeznań za 2024 r. Z tego aż 14,3 mln złożono przez usługę Twój e-PIT, a około 9,3 mln za pomocą systemu e-Deklaracje.

"Twój e-PIT to usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, która umożliwia szybkie i wygodne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online. Administracja skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych danych, a Ty możesz je sprawdzić, zaakceptować, zmodyfikować (np. dodać ulgi, odliczenia), wysłać bez wychodzenia z domu" - czytamy na portalu podatki.gov.pl.

Jeśli podatnik nic nie zrobi ze wstępnie wypełnioną deklaracją w usłudze Twój e-PIT, zostanie ona automatycznie zaakceptowana i uznana za złożona z końcem ostatniego dnia kwietnia.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić na dwa sposoby:

- przez Login.gov.pl - za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowodu lub bankowości elektronicznej,

- podając dane podatkowe - numer PESEL lub NIP oraz kwotę przychodu z zeznania za 2024 r. i jedną dowolną informację od płatnika (np. PIT-11 od pracodawcy). Ostatnim krokiem jest potwierdzenie nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.

Drugą opcją jest system e-Deklaracje, który umożliwia wypełnienie formularzy online w przeglądarce. Znajdziemy je na rządowej stronie poświęconej e-Deklaracjom PIT. Deklarację można także wysłać przy użyciu oprogramowania firm zewnętrznych.

Do kogo skierowana jest usługa Twój e-PIT?

Z usługi mogą skorzystać:

osoby fizyczne rozliczające podatek dochodowy w Polsce,

podatnicy składający zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28,

osoby składające oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ,

osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej,

podatnicy rozliczający się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem,

osoby korzystające z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, darowizny).

Do kiedy PIT za 2025 rok. Zwrot podatku

Zeznanie PIT można złożyć do 30 kwietnia. Jest to też termin ewentualnej zapłaty podatku - jeśli taki wynika z rocznego rozliczenia.

Z kolei zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu:

3 miesięcy od dnia złożenia zeznania PIT - jeżeli deklaracja została złożona w formie dokumentu papierowego,

45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli deklaracja została złożona w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

"Oczekując na zwrot nadpłaty, możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa 'Zwroty podatków' umożliwia samodzielnie uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe" - przekazano na rządowej stronie.

