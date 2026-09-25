Pieniądze "Konsekwencje będą dla prawicy gigantyczne". Jak Moskal z Kralem ustalali poprawki Oprac. Paulina Karpińska |

Spotkanie Moskala z Kralem na Ibizie. Co było potem? Kalendarium Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Chelstowski / Forum

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Przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach Michał Moskal z PiS miał konsultować ich zapisy z Przemysławem Kralem - ustalił Onet.

"Moskala pogrąża były poseł PiS Janusz Kowalski, z którym wspólnie firmowali sejmowe poprawki do ustawy o kryptowalutach" - podał portal. - Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala - twierdzi Kowalski, cytowany przez Onet.

Przemysław Kral to były szef upadłej już giełdy kryptowalut Zondacrypto, który stara się obecnie o status małego świadka koronnego w śledztwie dotyczącym upadku giełdy. Z kolei Michał Moskal to poseł PiS, który dwukrotnie był szefem gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Janusz Kowalski to poseł, który w kwietniu tego roku opuścił klub PiS.

Zapowiedź złożenia poprawek i tajemniczy wyjazd na Ibizę

Onet przypomniał, że w poniedziałek 8 września 2025 r., podczas wspólnej konferencji prasowej z ówczesnym posłem PiS Januszem Kowalskim, Michał Moskal zapowiedział złożenie kilkunastu poprawek do przygotowywanego przez rząd projektu ustawy o kryptoaktywach. Politycy argumentowali, że proponowane przepisy mogą stanowić zagrożenie dla blisko 2 tys. firm i ponad 3 mln osób obracających kryptoaktywami. Jak wynika z ustaleń Onetu, jeszcze przed ich zgłoszeniem z treścią poprawek zapoznał się i opiniował je Przemysław Kral.

Chodziło o rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała wdrożyć w Polsce MiCA, czyli unijne rozporządzenie, które od końca 2024 r. wyznacza wspólne zasady rynku kryptowalut w całej UE: licencje dla firm, nadzór i ochronę klientów.

>>> Poseł PiS spotkał się na Ibizie z szefem Zondacrypto

Miesiąc wcześniej, 7 sierpnia 2025 r., Moskal przebywał na Ibizie wraz z Arturem Chodzińskim, byłym wpływowym funkcjonariuszem CBA z czasów rządów PiS. Po odejściu ze służby Chodziński rozpoczął współpracę z Przemysławem Kralem. Według ustaleń portalu to właśnie on miał opłacić bilety lotnicze Moskala. Poseł nie wpisał jednak tego świadczenia do rejestru korzyści. Tłumaczył później, że zwrócił pieniądze za bilety w gotówce, jednak, jak twierdzi Onet, nie znajduje to potwierdzenia w zgromadzonych ustaleniach.

Moskal twierdzi jednak, że jego spotkanie nie dotyczyło działalności Zondy, a w Kralu upatrywał sponsora dla konferencji organizowanej przez swą fundację.

Z ustaleń Onetu wynika, że to właśnie po tym wyjeździe Moskal miał zacząć się angażować się w tematy kryptowalut, "choć wcześniej nie przejawiał takich zainteresowań w swojej parlamentarnej pracy".

Janusz Kowalski autorem poprawek?

Onet ustalił, że faktycznym autorem poprawek do ustawy o kryptoaktywach był Janusz Kowalski.

"Oto moje poprawki - przesłałem też do Grabińskiego (Mateusz Grabiński to wiceszef biura parlamentarnego PiS odpowiedzialnego za legislację - przyp. red.). Jakbyś jakieś też miał - prośba o info" - czytamy w wiadomości Kowalskiego, cytowanej przez portal.

Według ustaleń Onetu, niedługo później projekt poprawek trafił do Przemysława Krala za pośrednictwem Artura Chodzińskiego. Portal twierdzi, że Kral zapoznał się z proponowanymi zmianami i przedstawił do nich swoje uwagi jeszcze przed ich formalnym zgłoszeniem w Sejmie.

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Treść poprawek

Portal podał, że zaproponowane poprawki znosiły dolne limity kar za nieuczciwą działalność i możliwość karania łącznie karą pieniężną i pozbawienia wolności.

Według Onetu projekt zakładał również zmiany, które miały ustanowić niezależną od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) komisję, do której kryptobiznes mógłby odwoływać się od decyzji komisji i do której miałby prawo delegowania swoich przedstawicieli.

Kolejna propozycja to górny limit tzw. opłaty nadzorczej, jaką podmioty zajmujące się kryptowalutami miałyby obowiązek uiszczać wobec KNF.

"Nie da się jednak ukryć, że ich treść - wbrew wcześniejszym tłumaczeniom Moskala - jest dla funkcjonującej jeszcze wtedy normalnie Zondy korzystna" - ocenił Onet.

Kowalski: mnie to ucieszyło

Moskal zaprzecza, by konsultował poprawki z Kralem lub Chodzińskim. Twierdzi, że jedynym autorem zmian był Janusz Kowalski, a on sam jedynie podpisał się pod projektem. - Jedynym autorem poprawek był Janusz Kowalski, a ja się pod nimi jedynie podpisałem. Nie brałem żadnego udziału w ich tworzeniu - powiedział Onetowi Moskal. - Nie mam żadnej wiedzy o tym, żeby w jakikolwiek sposób oceniał je, czy opiniował Przemysław Kral - dodał.

Natomiast Kowalski przekazał Onetowi, że Michał Moskal sam zgłosił się do niego i wyraził chęć zaangażowania w temat krypto. - Było jakoś na przełomie czerwca i lipca - twierdzi rozmówca Onetu. - Mnie to ucieszyło, bo uznałem, że dobrze mieć poparcie kogoś, kto jest tak blisko prezesa Kaczyńskiego. Rzeczywiście to ja byłem autorem tych poprawek. Ale jeśli jest tak, jak pan mówi, że ich treść przed posiedzeniem komisji trafiła do pana Krala, to mógł je mu wysłać tylko Michał Moskal - stwierdził. Miał też przekonywać dziennikarzy Onetu, że nie miał żadnego kontaktu z Kralem ani z nikim innym z Zondy.

Onet napisał, że w trakcie rozmowy Janusz Kowalski przypomniał sobie jednak, iż we wrześniu ubiegłego roku Michał Moskal miał informować go o swoich kontaktach z Zondacrypto oraz planach przygotowania raportu dotyczącego rynku kryptowalut. - Jak to usłyszałem, to po prostu zdębiałem - przekonywał w kolejnej rozmowie.

"Na koniec, przechodząc na wiadomości tekstowe - SMS-y i wiadomości w aplikacji WhatsApp - przesyła Onetowi swego rodzaju oświadczenie. "Konsekwencje będą dla prawicy gigantyczne. Takie rzeczy należy wypalać żelazem" - czytamy.

Artur Chodziński odmówił rozmowy z Onetem.

Ostatecznie ustawa o kryptoaktywach została przyjęta bez poprawek posłów PiS, a następnie była trzykrotnie wetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.