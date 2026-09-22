Nowe dane ze sklepów

Inflacja w sierpniu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Anton_Ivanov/Shutterstock

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Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 4,5 proc. i wzrost o 0,3 proc. w ujęciu mdm.

GUS podał także, że sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 6,4 proc. rdr., gdzie ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,3 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna w Polsce

W sierpniu 2026 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. wzrosła znacznie w grupach:

pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 11,7 proc.),

pozostałe (o 11,1 proc.),

meble, RTV, AGD (o 10,6 proc.),

farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 6,2 proc.).

W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem - "żywność, napoje i wyroby tytoniowe", nastąpił wzrost sprzedaży o 1,0 proc. Spadek sprzedaży odnotowano w grupie "tekstylia, odzież i obuwie" (o 2,7 proc.).

Sprzedaż online

W sierpniu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 17,5 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,1 proc. do 9,0 proc. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup:

prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (z 18,3 proc. przed rokiem do 23,2 proc.),

meble, RTV, AGD (odpowiednio z 16,6 proc. do 20,0 proc.) oraz

tekstylia, odzież, obuwie (z 22,7 proc. do 23,5 proc.).

Komentarze ekspertów

"Wciąż solidny popyt na dobra trwałego użytku. Kolejna edycja programu CPN w 2poł sierpnia nie podbiła jednak wyraźnie sprzedaży paliw" - oceniają statystyki wskazane przez GUS eksperci banku ING. "Liczymy na wzrost konsumpcji w 3kw26 w tempie nieco powyżej 3 proc. rdr" - dodają.

W sierpniu sprzedaż detaliczna w górę o 3,8%r/r (ING: 5,1%; konsensus: 4,5%). Wciąż solidny popyt na dobra trwałego użytku. Kolejna edycja programu CPN w 2poł sierpnia nie podbiła jednak wyraźnie sprzedaży paliw. Liczymy na wzrost konsumpcji w 3kw26 w tempie nieco powyżej 3%r/r. pic.twitter.com/aSsSCBME2f — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) September 22, 2026 Rozwiń

"Najsilniej nadal rosła sprzedaż samochodów oraz mebli i sprzętu, co wskazuje na utrzymanie dobrych nastrojów konsumentów. Już drugi miesiąc z rzędu spadała sprzedaż odzieży (−2,7 proc. r/r). Po miesiącu przerwy powrócił realny wzrost sprzedaży paliw, co jest skutkiem przywrócenia pod koniec wakacji programu CPN" - piszą analitycy PKO BP.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła realnie o 3,8% r/r, podobnie jak w lipcu (3,9%) i zgodnie z naszą prognozą, chociaż nieco słabiej od konsensusu (4,5%). Najsilniej nadal rosła sprzedaż samochodów oraz mebli i sprzętu, co wskazuje na utrzymanie dobrych nastrojów konsumentów.… pic.twitter.com/e4IsjKP13V — PKO Research (@PKO_Research) September 22, 2026 Rozwiń

"U konsumenta bez większych zmian:

dynamika sprzedaży detalicznej taka, jak w poprzednim miesiącu (3,8 vs. 3,9 proc. r/r),

niewielkie wahnięcia w poszczególnych kategoriach (sprzedaż paliw w górę dzięki CPN, dni robocze in plus pomagały dobrom trwałym...),

większą pomyłkę zaliczyliśmy na składaniu niż na poszczególnych kategoriach,

w ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 1 proc. m/m, czyli solidnie - sprzedaż trzyma się trendu z poprzednich paru lat" - wymieniają eksperci Pekao.

🇵🇱 U konsumenta bez większych zmian:

🔹dynamika sprzedaży detalicznej taka, jak w poprzednim miesiącu (3,8 vs. 3,9% r/r)

🔹niewielkie wahnięcia w poszczególnych kategoriach (sprzedaż paliw w górę dzięki CPN, dni robocze in plus pomagały dobrom trwałym...)

🔹większą pomyłkę… pic.twitter.com/Q1C5Ewn10k — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) September 22, 2026 Rozwiń