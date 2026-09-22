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Nowe dane ze sklepów

Wiktor Knowski
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Wiktor KnowskiOprac. Krzysztof Krzykowski
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polska centrum handlowe zakupy shutterstock_287336342
Inflacja w sierpniu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Anton_Ivanov/Shutterstock
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Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu wzrosła o 3,8 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Dodał, że sprzedaż w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 procent.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 4,5 proc. i wzrost o 0,3 proc. w ujęciu mdm.

GUS podał także, że sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 6,4 proc. rdr., gdzie ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,3 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna w Polsce

W sierpniu 2026 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. wzrosła znacznie w grupach:

  • pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 11,7 proc.),
  • pozostałe (o 11,1 proc.),
  • meble, RTV, AGD (o 10,6 proc.),
  • farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 6,2 proc.).

W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem - "żywność, napoje i wyroby tytoniowe", nastąpił wzrost sprzedaży o 1,0 proc. Spadek sprzedaży odnotowano w grupie "tekstylia, odzież i obuwie" (o 2,7 proc.).

Sprzedaż online

W sierpniu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 17,5 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,1 proc. do 9,0 proc. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup:

  • prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (z 18,3 proc. przed rokiem do 23,2 proc.),
  • meble, RTV, AGD (odpowiednio z 16,6 proc. do 20,0 proc.) oraz
  • tekstylia, odzież, obuwie (z 22,7 proc. do 23,5 proc.).

Komentarze ekspertów

"Wciąż solidny popyt na dobra trwałego użytku. Kolejna edycja programu CPN w 2poł sierpnia nie podbiła jednak wyraźnie sprzedaży paliw" - oceniają statystyki wskazane przez GUS eksperci banku ING. "Liczymy na wzrost konsumpcji w 3kw26 w tempie nieco powyżej 3 proc. rdr" - dodają.

"Najsilniej nadal rosła sprzedaż samochodów oraz mebli i sprzętu, co wskazuje na utrzymanie dobrych nastrojów konsumentów. Już drugi miesiąc z rzędu spadała sprzedaż odzieży (−2,7 proc. r/r). Po miesiącu przerwy powrócił realny wzrost sprzedaży paliw, co jest skutkiem przywrócenia pod koniec wakacji programu CPN" - piszą analitycy PKO BP.

"U konsumenta bez większych zmian:

  • dynamika sprzedaży detalicznej taka, jak w poprzednim miesiącu (3,8 vs. 3,9 proc. r/r),
  • niewielkie wahnięcia w poszczególnych kategoriach (sprzedaż paliw w górę dzięki CPN, dni robocze in plus pomagały dobrom trwałym...),
  • większą pomyłkę zaliczyliśmy na składaniu niż na poszczególnych kategoriach,
  • w ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 1 proc. m/m, czyli solidnie - sprzedaż trzyma się trendu z poprzednich paru lat" - wymieniają eksperci Pekao.
Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Sprzedaż detalicznazakupyzakupy przez internetGUS
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