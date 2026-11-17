Eurojackpot rozbity. Padły dwie główne wygrane
We wtorek, 17 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 1, 5, 7, 15, 19 oraz 1 i 11.
Do wygrania było 340 milionów złotych. Dwóch graczy poprawnie wytypowało komplet wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wyniesie w kolejnym losowaniu 45 milionów złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
Dwie wygrane pierwszego stopnia (5+2) padły w Norwegii i Grecji. Zwycięzcy otrzymają po 38,370,583.30 euro. Odnotowano również 12 nagród drugiego stopnia (5+0). Szczęśliwym graczom należy się po 159 172 euro.
W Polsce najwyższa była wygrana drugiego stopnia. Również jedna osoba trafiła nagrodę czwartego stopnia (4+2), w ramach której otrzyma 20 595,60 zł.
Należy pamiętać, że w naszym kraju od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Zasady Eurojackpot
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.
Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.