Pieniądze Eurojackpot rozbity. Padły dwie główne wygrane Oprac. Natalia Kieszek |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Robson90 / Shutterstock.com

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We wtorek, 17 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 1, 5, 7, 15, 19 oraz 1 i 11.

Do wygrania było 340 milionów złotych. Dwóch graczy poprawnie wytypowało komplet wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wyniesie w kolejnym losowaniu 45 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Dwie wygrane pierwszego stopnia (5+2) padły w Norwegii i Grecji. Zwycięzcy otrzymają po 38,370,583.30 euro. Odnotowano również 12 nagród drugiego stopnia (5+0). Szczęśliwym graczom należy się po 159 172 euro.

W Polsce najwyższa była wygrana drugiego stopnia. Również jedna osoba trafiła nagrodę czwartego stopnia (4+2), w ramach której otrzyma 20 595,60 zł.

Należy pamiętać, że w naszym kraju od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.