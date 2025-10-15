Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Te produkty zdrożały najbardziej

zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Adam Glapiński o ryzykach dla inflacji
Źródło: TVN24 BiS
We wrześniu najszybciej drożejącą kategorią produktową w ujęciu rocznym były tłuszcze – wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Największy wpływ na wzrost ich średnich cen miały podwyżki cen oleju, który podrożał o 16,2 procent z powodu niedoboru rzepaku na rynku.

- Branża zmaga się z niedoborem oleju, mimo że krajowe tłocznie dysponują zdolnościami przerobowymi przekraczającymi 4 mln ton nasion rzepaku rocznie. W sezonie 2025/2026 deficyt ma sięgnąć co najmniej 0,5 miliona ton, co negatywnie wpłynie na działalność krajowych zakładów tłuszczowych oraz przyczynia się do wzrostu cen wyrobów olejowych – zauważyła dr Agnieszka Łopatka z Uniwersytetu WSB Merito.

Tłuszcze mocno do góry

Artykuły tłuszczowe okazały się we wrześniu kategorią z najwyższymi podwyżkami rok do roku - o 11,9 proc. Podobnie było miesiąc temu, kiedy tłuszcze były w ujęciu rocznym droższe średnio o 17,7 proc. Tym razem na wyniku najbardziej zaważył olej, który kosztował o 16,2 proc. więcej niż rok wcześniej. W sierpniowym badaniu średnią najbardziej podniosła margaryna do pieczenia, która była droższa o 23,8 proc. niż rok wcześniej.

Na 2. miejscu w zestawieniu najbardziej drożejących kategorii produktów znalazła się chemia gospodarcza, która poszła w górę o 7,7 proc. W sierpniu była tańsza o 1,1 proc. niż rok wcześniej.

- Taka różnica wynika z sezonowości. W wakacje popyt na wiele tego typu produktów był niższy, a promocje tymczasowo obniżały ceny. We wrześniu powróciła silna presja cenowa, związana z rosnącymi kosztami produkcji i logistyki, co przełożyło się na skokowy wzrost dynamiki cen - zaznaczyła ekspertka.

Na trzeciej pozycji uplasowały się napoje bezalkoholowe z podwyżką 7,4 proc. rok do roku. W sierpniu były one średnio 6,6 proc. droższe niż rok wcześniej. W ocenie autorów raportu podwyżki wynikają z rynkowej dominacji kilku globalnych koncernów, które wykorzystują swoją pozycję do podwyżek wyższych niż to wynika z rosnących kosztów produkcji.

- W sierpniu detaliści wyprzedawali zapasy przed końcem sezonu. We wrześniu powrócili do cen jesiennych – zauważył dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Używki, mięso, nabiał i owoce

Na 4. pozycji znalazły się używki (kawa, herbata, alkohole itd.) ze wzrostem o 7,1 proc. rok do roku (w sierpniu 11,7 proc.). W tej kategorii średnią windują podwyżki cen kawy mielonej i rozpuszczalnej, odpowiednio: 36,1 i 23,7 proc.

Miejsce 5. zajęło mięso, które zdrożało o 6,7 proc. rdr. (w sierpniu 5,3 proc.). W tej kategorii za wzrost cen odpowiedzialne są wyższe koszty pasz, energii i transportu. Drożeją główne gatunki mięsa – wołowina, drób i wieprzowina.

- Warto podkreślić, że drób drożeje z powodu chorób, które w tym roku dotknęły polskie hodowle – zaznaczyła dr Łopatka.

Nabiał podrożał z kolei o 6,4 proc. rok do roku (w sierpniu 7,6 proc), a przyczynił się do tego głównie wzrost cen jaj (27,3 proc.), również wywołany przez choroby drobiu. Ceny owoców poszły w górę średnio o 6,2 proc. rdr. (w sierpniu 11,6 proc.).

Środki higieny osobistej zdrożały o 6,2 proc., (w poprzednim miesiącu 3,9 proc.), pieczywo – 6 proc. (w sierpniu 5 proc.), produkty sypkie (np. cukier i mąka) o 4,9 proc. (w poprzednim badaniu okazały się tańsze niż rok wcześniej o 0,3 proc.), wędliny – o 4,9 proc. (w sierpniu 5,2 proc.), dodatki spożywcze (np. ketchupy, majonezy i musztardy) – o 4,5 proc. (w sierpniu 3,9 proc.), a także ryby – o 3,8 proc. (miesiąc wcześniej 6,2 proc.), słodycze i desery - o 2,5 proc. (w sierpniu 9,6 proc.).

Te produkty są tańsze

Staniały natomiast: karmy dla zwierząt - o 1,9 proc. (w sierpniu były tańsze o 2,7 proc. rdr.), warzywa - o 1,5 proc. (miesiąc wcześniej odnotowano w tej kategorii wzrost 3,8 proc.) oraz art. dla dzieci, które potaniały o 0,9 proc. rdr. (w sierpniu spadek cen wyniósł 2,4 proc.).

Dane pochodzą z raportu pt. "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych).

Łącznie zestawiono ze sobą ponad 93 tys. cen detalicznych z przeszło 43,8 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
zakupyProdukty spożywczeCeny żywności
Zobacz także:
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie ludziom". Największe przejęcie bitcoinów w historii
Ze świata
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
EFNI 2024
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Z kraju
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
Dla firm
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
Z kraju
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów o prognozach dla Polski: nie zostawiają wątpliwości
Z kraju
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
TVN24
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
Prawo
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
Z kraju
Lwi most, Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek
Ze świata
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
Ze świata
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
Ze świata
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
Dla pracownika
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
Tech
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
Z kraju
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów
Ze świata
shutterstock_2674367261
Metal w cenie. Nowy szczyt po 45 latach
Rynki
Biuro zarządu JSW
"Redukcje płac, żeby ocalić firmę". Wiceminister zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni
Tech
pap_20251010_1Z5
1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach
Ze świata
shutterstock_2228593741
Został zdemaskowany, gdy używał ostrych narzędzi. Pobierał rentę przez 50 lat
Ze świata
shutterstock_2636047693
"Niefortunna sytuacja". Linia odwołała loty do polskich miast
Turystyka
apple sklep - Champhei shutterstock_1883660299
Amerykański gigant inwestuje w Polsce
Z kraju
warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
Moto
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica