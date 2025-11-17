Logo TVN24
Pieniądze

Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane

Adam Glapiński o ryzykach dla inflacji
Źródło: TVN24 BiS
W październiku 2025 roku inflacja bazowa - po wyłączeniu cen żywności i energii - wyniosła 3 procent rok do roku - podano w komunikacie. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,8 procent w ujęciu rocznym.

Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w poniedziałek danych o wskaźnikach inflacji bazowej w październiku 2025 r. wynika, że inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do 3 proc. z 3,2 proc. we wrześniu.

Inflacja bazowa. Dane NBP

Jak podał bank centralny, "w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3 proc., wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,0 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,6 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej".

Wskaźniki inflacji bazowej

"Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka" - czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny wyjaśnił, że liczenie wskaźników inflacji bazowej pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Wg NBP, pozwala to także określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim "jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami".

Co pokazuje inflacja bazowa?

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - czytamy w komunikacie NBP.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

