Kumulacja w Eurojackpot rozbita

W piątek, 7 listopada, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 13, 19, 22, 35, 40 oraz 2 i 8. Do wygrania było 230 mln zł.

Główna wygrana padła w Niemczech. Do gracza z tego kraju trafi ponad 54,2 mln euro. Do tego odnotowano trzy wygrane drugiego stopnia - w Niemczech, w Czechach i w Słowenii. Każda z nich o wartości 737 967,50 euro. Padły również cztery wygrane trzeciego stopnia o wartości 312 134,50 euro. Wszystkie trafiono w Niemczech.

W Polsce padły trzy wygrane czwartego stopnia. Wysokość każdej nagrody to 293 573,70 zł.

Należy pamiętać, że kwota, która trafi do gracza, będzie niższa, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu w Eurojackpot do wygrania będzie 45 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

