Dług publiczny rośnie. Ministerstwo podało dane

Andrzej Domański: wpływy podatkowe rosną i możemy przeznaczyć na ochronę zdrowia i obronę więcej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Państwowy dług publiczny, czyli zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji, na koniec III kwartału 2025 r. wyniósł 1 bln 822,4 mld zł – podało w środę Ministerstwo Finansów. W stosunku do II kwartału tego roku oznacza to wzrost o 52,8 mld zł (czyli o 3 proc.), w stosunku do końca 2024 r. dług ten zwiększył się o 210,9 mld zł (o 13,1 proc.).

Wzrost długu publicznego w trzecim kwartale

MF podało, że relacja państwowego długu do PKB na koniec III kwartału 2025 r. wyniosła 47,7 proc. To wzrost w porównaniu do II kw. tego roku o 0,7 pkt. proc., a w stosunku do końca 2024 r. – o 3,6 pkt. proc.

Resort finansów podał także, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według zasad unijnych, na koniec III kwartału 2025 r. wyniósł 2 bln 221,8 mld zł. W stosunku do końca II kwartału oznacza to wzrost o 35,7 mld zł (o 1,6 proc.), zaś w stosunku do końca 2024 zadłużenie zwiększyły się o 209,2 mld zł (o 10,4 proc.).

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec III kwartału 2025 r. wyniosła 58,1 proc., a więc była taka sama jak na koniec II kwartału oraz wzrosła o 3 pkt. proc. w stosunku do końca 2024 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD