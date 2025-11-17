Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Kilkaset miliardów w miesiąc. Podliczono straty

Bitcoin
Aresztowanie chińskiej "królowej kryptowalut"
Źródło: Reuters
W październiku bitcoin był wart 126 tysięcy dolarów. Od tego czasu zaczął coraz gwałtowniej spadać. W około miesiąc całkowita wartość kryptowaluty skurczyła się łącznie o kilkaset miliardów dolarów - podał Bloomberg.

Bitcoin miał umacniać swą pozycję w tym roku. W końcu ma przychylność administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, wsparcie Wall Street, ponadto fundusze giełdowe wprowadzają kryptowaluty do głównych portfeli - wskazał Bloomberg.

Dodał jednak, że na rynku nastąpił zwrot - gwałtowny i bez wyraźnego powodu. Według danych zebranych przez agencję Bloomberg całkowita wartość rynkowa bitcoina spadła o ok. 600 mld dolarów w stosunku do październikowego maksimum.

W poniedziałek 1 bitcoin kosztował ok. 92 115 dolarów.

Czteroletni cykl bitcoina

W biurach maklerskich narasta niepokój, a inwestorzy szukają nabywców. Niektórzy myślą, że powtórzą się prawidła czteroletniego cyklu bitcoina, następującego od jego halvingu. Jest to wydarzenie, w wyniku którego na rynek trafiają dodatkowe bitcoiny. W przeszłości powodowało to spekulacyjne boomy, po których następowały gwałtowne załamania.

Ostatni halving miał miejsce w kwietniu 2024 roku, a w październiku tego roku nastąpił szczyt cenowy. To nie do końca odpowiada prawidłom poprzednich cykli. W momencie, gdy rynek kształtują zamożni nabywcy, nie jest pewne, czy tradycyjny scenariusz się sprawdzi.

Spadki będą kontynuowane

- Nastroje na rynku detalicznym kryptowalut są tak złe, że nadal może nastąpić pewien spadek na rynku – ocenił Matthew Hougan, dyrektor inwestycyjny w Bitwise Asset Management.

Ekspert uważa, że ceny wzrosną w przyszłym roku. - Ludzie obawiają się, że czteroletni cykl może się powtórzyć i nie chcą przeżyć kolejnego spadku o połowę. Wyprzedzają to, wychodząc z rynku - dodał.

Z kolei Mike McGlone, starszy strateg ds. surowców Bloomberga, zauważył, że bitcoin jest "wierzchołkiem góry lodowej aktywów ryzykownych, która topnieje".

- Spodziewam się, że bitcoin i większość kryptowalut będzie nadal spadać - stwierdził.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pani
"Królowa kryptowalut" skazana, ukradła 61 tysięcy bitcoinów
TVN24
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
Rynki
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Z kraju

Obawy inwestorów mogą wywołać powtórkę cyklu

Od czasu zwycięstwa Trumpa w wyborach w listopadzie 2024 roku struktura rynku pozostaje nienaruszona, a bitcoin umocnił swoją wartość. Jednak w przypadku kryptowaluty, której pojedyncza jednostka miała mieć wartość 200 tys. dolarów na koniec roku, obecne notowania rozczarowują.

W tej chwili to właśnie obawy inwestorów przed powtórzeniem się historii mogą "spowodować, że cykl czteroletni się powtórzy" – zwrócił uwagę Eric Balchunas, analityk ETF w Bloomberg Intelligence. Dodał, że "typowy rytm może ulec niewielkiemu lub trwałemu zaburzeniu".

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PABLO GIANINAZZI

Udostępnij:
TAGI:
bitcoinkryptowaluty
Zobacz także:
kuchnia gotowanie emeryt emerytka shutterstock_2272031101
Przyrząd kuchenny wycofany. Ostrzeżenie
tokio japonia - Hiroshi-Mori-Stock shutterstock_1713307342
Biura podróży wstrzymują sprzedaż. Te wypowiedzi "drastycznie pogorszyły atmosferę"
Ze świata
Firma Deloitte zestawiła wyniki finansowe firm oferujących luksusowe marki w zakończonym 30 czerwca 2018 roku obrotowym
Zwrot na kluczowym rynku dla marek luksusowych
Ze świata
rosyjska ropa - AJSTUDIO PHOTOGRAPHY shutterstock_1150277432
Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: to potężny eksperyment
Ze świata
Autostrada
Drakońskie kary dla kierowców. Resort wyjaśnia
Moto
shutterstock_2282682289_1
Cios w producentów elektroniki. "Fatalna wiadomość"
Tech
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
Ze świata
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
Tech
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
Ze świata
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
Pieniądze
Ministerstwo Finansów
Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt
Pieniądze
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
Ze świata
lotnisko bagaz walizka walizki bagaze S shutterstock_1037773768
Uszkodzony lub opóźniony bagaż? LOT z zarzutami
Prawo
Walmart HQ
Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Bruksela zmienia prognozy dla Polski
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy
Rynki
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
Rynki
Dostała wiadomość, że córce wpadł telefon do ubikacji (zdjęcie ilustracyjne)
"Polska nigdy się nie zgodzi". Minister o propozycji unijnych przepisów
Prawo
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Koniec z ograniczeniami na kilkudziesięciu lotniskach
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
Ze świata
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
Turystyka
shutterstock_2685043909
Tego produktu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć
Nowy Jork. Widok na Statuę Wolności z samolotu
Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"
Turystyka
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?
Uczestnik Marszu dla Klimatu w Belem
Prześmiewcza "nagroda" dla USA. Za nieobecność
Ze świata
Uwięzieni w sklepie
Wielka sieć wycofuje wędlinę z obrotu. "Nie należy spożywać"
Tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Rodzinna tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica