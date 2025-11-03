Logo TVN24
Pieniądze

Klienci alarmują, duże kłopoty z płatnościami. "Zewnętrzny atak"

smartfon w ręce kobiety
Atak hakerski. Piotr Konieczny o ataku typu DDoS
Źródło: TVN24
Kolejne kłopoty z płatnościami Blik - donoszą internauci. "Coś znowu jest nie tak" - wskazują w komentarzach. "Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS" - potwierdza w komunikacie spółka Polski Standard Płatności, operator Blika.

Internauci zgłaszają problemy z działaniem Blika. "Chciałbym poinformować że w żadnym banku dzisiaj nie działa generowanie kodów Blik" - napisał internauta w zgłoszeniu wysłanym na Kontakt24.

"Blik nie działa" - wskazano także w jednym komentarzy na stronie portalu Downdetector. "Coś chyba znowu jest nie tak" - napisał również jeden z internautów na profilu Blika w mediach społecznościowych.

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć przed godziną 14.00. Internauci zwracają uwagę, że problem z płatnościami dotyczy wielu banków.

"Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności Blikiem. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania" - przekazali przedstawiciele Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Sobotnia awaria Blika

To kolejna podobna sytuacja. W sobotę rano również doszło do awarii płatności Blik. Przed południem tego dnia spółka PSP podała we wpisie w mediach społecznościowych, że "sytuacja wraca do normy - infrastruktura jest zabezpieczana, a sytuacja stale monitorowana".

Wskazano jednocześnie, że od wczesnych godzin porannych obserwowany był "zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności".

Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.

Płatności Blik

Blik to system płatności mobilnych dostępny dla klientów działających w Polsce banków. Operatorem Blika jest spółka Polski Standard Płatności.

Blik umożliwia między innymi dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłaty z niektórych bankomatów, z wykorzystaniem sześciocyfrowych kodów. W tym celu należy uruchomić aplikację banku w telefonie, wyświetlić kod, przepisać go na terminalu lub na stronie internetowej podczas dokonywania transakcji, a następnie potwierdzić płatność PIN-em w aplikacji banku.

Według danych przekazanych przez spółkę PSP, w pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy Blika wykonywali średnio 7,7 miliona transakcji dziennie - to ponad 5,3 tysiąca płatności w każdej minucie. Przeciętna kwota operacji w analizowanym okresie wyniosła 149 zł, a łączna wartość 207,3 mld zł. Największy wolumen tradycyjnie generuje handel internetowy, gdzie Blik jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Blik
