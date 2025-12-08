Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt

Kwiatkowski o abonamencie rtv (wideo z 01.12.2023) Źródło: RMF FM

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Według deklaracji ma on na celu odpolitycznienie mediów publicznych, zapewnienie stabilnego finansowania oraz wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA).

Likwidacja abonamentu rtv

Projekt zakłada - jak wyjaśnili autorzy - "uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia tych opłat przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania".

W uzasadnieniu wskazano, że według szacunków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na około 13,6 mln gospodarstw domowych w Polsce 96,4 proc. posiada odbiorniki telewizyjne. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne posiadało 4,7 mln gospodarstw domowych, spośród których niemal 2,6 mln było zwolnionych z wnoszenia opłat.

"Wszyscy pozostali zobowiązani, czyli 2 384 097, w tym 2 144 860 gospodarstw domowych i 239 237 abonentów instytucjonalnych, powinni terminowo wnosić opłaty abonamentowe. Na koniec 2022 r. opłaty uregulowało jedynie 828 110 zobowiązanych (34,7 proc.), w tym 588 873 gospodarstw domowych i 239 237 abonentów instytucjonalnych" - napisano.

Finansowanie z budżetu

W związku z "niesprawnym systemem finansowania mediów publicznych" w projekcie ustawy przesądzono o wpisaniu sztywnej wysokości kwoty (nie mniejszej niż 2,5 mld zł.) przekazywanej na rzecz mediów publicznych.

"Zabezpieczenie w ten sposób minimalnej kwoty, jaką można przeznaczyć na media publiczne w danym roku, pozwoli na uniknięcie dyskusji na jej wysokością w czasie debaty budżetowej, w wyniku której mogłaby ona ulec obniżeniu, gdyż takie rozwiązanie nie spełniałoby przewidzianego przez EMFA wymogu stabilności systemu" - napisano w projekcie.

Pieniądze przeznaczane na realizację misji publicznej będą przekazywane przez Ministra Finansów corocznie na rachunek zarządzany przez KRRiT. KRRiT będzie dokonywała podziału środków pomiędzy spółki publicznej radiofonii i telewizji na podstawie procedur określonych w przepisach ustawowych.

Przedawnienie zobowiązań z abonamentu

Resort kultury, który przygotował projekt podaje, że analiza potrzeb finansowych mediów publicznych związanych z realizacją misji publicznej w 2024 r. wykazana w uzgodnionych z KRRiT kartach powinności wskazuje, że łączny koszt realizacji zadań misyjnych przez wszystkie spółki publicznej radiofonii i telewizji wynosi niemal 3,9 mld zł, a zatem jest wyższy od proponowanej kwoty finansowania publicznego.

"Dlatego też konieczne jest pozostawienie w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji innych źródeł finansowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, "oznacza to, że pomimo przyjęcia znacznej części finansowania mediów publicznych przez budżet państwa, w dalszym ciągu zostanie utrzymany tzw. mieszany system finansowania mediów publicznych".

Jak podaje MKiDN, mieszany model finansowania mediów publicznych dopuszcza obok finansowania budżetowego również finansowanie ze źródeł niepublicznych, w szczególności z udostępniania przestrzeni dla przekazów handlowych (reklam), z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń oraz z "obrotu prawami do audycji".

Ustawa o opłatach abonamentowych ma przestać obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Jednocześnie w nowej regulacji wskazano, że zaległe zobowiązania abonamentowe przedawnią się do końca 2028 r.

