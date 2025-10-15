Ranking najsilniejszych paszportów świata

Logo TVN24
Singapur jest liderem w rankingu najsilniejszych paszportów świata. Obywatele tego kraju mogą podróżować bez wizy do 193 krajów. Po raz pierwszy w czołowej dziesiątce zestawienia Henley Passport Index nie ma USA. A jak wypadła Polska?

Stworzony przez firmę Henley & Partners ranking najsilniejszych paszportów Henley Passport Index aktualizowany jest co kwartał. Najnowsza edycja ukazała się we wtorek. 

Henley Passport Index bazuje na danych dostarczonych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). Uwzględnia 199 różnego rodzaju paszportów i 227 miejsc docelowych. Za najsilniejsze paszporty uznawane są te, których posiadacze mogą wjechać do największej liczby miejsc bez konieczności posiadania wizy. 

Najsilniejsze paszporty

Trzy czołowe miejsca w rankingu okupują państwa azjatyckie. Na szczycie znalazł się Singapur. Posiadacze paszportu tego kraju mogą wjechać aż do 193 krajów świata bez konieczności posiadania wizy. Na drugim miejscu jest Korea Południowa - 190 krajów, a podium zamyka Japonia - 189 krajów.

Polska znalazła się na 7. miejscu w rankingu, ex aequo z Maltą, Australią i Czechami. Polski paszport "otwiera drzwi" do 185 krajów na świecie.

Warto zauważyć, że po raz pierwszy w 20-letniej historii istnienia rankingu, poza czołową dziesiątkę wypadły Stany Zjednoczone. W najnowszym zestawieniu znalazły się na 12. pozycji, ex aequo z Malezją. Obywatele obu krajów korzystają z bezwizowego dostępu do 180 miejsc docelowych. W 2014 amerykański paszport był na szczycie rankingu.

Spadek USA jest związany z kilkoma zmianami w polityce wizowej. W kwietniu Brazylia zakończyła bezwizowy ruch dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, powołując się na brak wzajemności. Tymczasem Chiny rozszerzyły zwolnienia wizowe dla wielu krajów europejskich, w tym Niemiec i Francji, z wyłączeniem właśnie Stanów Zjednoczonych.

Najgorzej wypada paszport afgański, który znalazł się na ostatnim 106. miejscu. Według Henley Passport Index odwiedzić z nim można bez wizy jedynie 24 państwa i terytoria. Na końcu rankingu, nieco wyżej od Afganistanu, znaleźć można paszporty takich państw, jak Irak, Syria, Jemen czy Pakistan.

Najsilniejsze paszporty świata - Henley Passport Index:

1. Singapur - 193 państwa

2. Korea Południowa - 190 państw

3. Japonia - 189 państw

4. Niemcy, Włochy, Luksemburg, Hiszpania, Szwajcaria - 188 państw

5. Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Holandia - 187 państw

6. Grecja, Węgry, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja - 186 państw

7. Australia, Czechy, Malta, POLSKA - 185 państw

8. Chorwacja, Estonia, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo - 184 państwa

9. Kanada - 183 państwa

10. Łotwa, Lichtenstein - 182 państwa

...

104. Irak - 29 państw

105. Syria - 26 państw

104. Afganistan - 24 państwa

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

