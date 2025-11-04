Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK

cpk1
Politycy PiS o aferze z działką pod CPK
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek nowelizację ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK). Ma ona ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania przez wywłaszczanych, przewiduje też zaliczki do 85 procent wysokości odszkodowania.

Nowe przepisy mają lepiej chronić prawa osób, których nieruchomości będą objęte decyzją dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji w ramach CPK. 

Jakie zmiany w ustawie

Zgodnie z ustawą wprowadzony zostanie minimalny termin na wydanie nieruchomości. Aktualnie go nie ma, co może prowadzić do niekorzystnych sytuacji dla osób wywłaszczonych. Po zmianie przepisów termin na wydanie nieruchomości nie będzie mógł być krótszy niż: 120 dni od daty, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna, lub 120 dni od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustawa wyznacza termin dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania - 30 dni od dnia, gdy decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna, lub 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej.

Nowela ma sprawić też, że więcej osób będzie uprawnionych do uzyskania zaliczki na poczet odszkodowania. Poza właścicielami nieruchomości z budynkami będą to także właściciele nieruchomości niezabudowanych. Osoba uprawniona do odszkodowania będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zaliczkę w wysokości 85 proc. ustalonego odszkodowania przez organ pierwszej instancji. Zaliczka wypłacana będzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Wspomnianą nowelizację Sejm uchwalił pod koniec września głosami 420 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Centralny Port Komunikacyjny

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Port Komunikacyjny

Udostępnij:
TAGI:
CPKKarol Nawrocki
Zobacz także:
shutterstock_2679202033
Chcą zamknąć mieszkania dla turystów. Dziesiątki tysięcy osób do zwolnienia
Turystyka
shutterstock_2175179541
Awaria popularnego komunikatora
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać zerowy VAT na żywność, co oznacza powrót do wcześniejszej 5-procentowej stawki
Plan B w portfelu. Ile warto mieć gotówki
Pieniądze
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
Ze świata
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
Pieniądze
shutterstock_2175179541
"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli
Handel
bali rusztowanie 16
Ogromna konstrukcja na rajskiej plaży. "To wstyd"
TVN24
Stefan Krajewski
"Są pierwsze ustalenia kontroli". Minister zabiera głos
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
Moto
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
Ze świata
Chińskie samochody
Skok sprzedaży nawet o 1400 procent. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"
Moto
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
Tech
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
Pieniądze
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
Ze świata
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
Krzysztof Gawkowski
"Chodzi o to, żeby sparaliżować życie ludzi". Wicepremier komentuje
Tech
Salon kosmetologiczny, zabieg
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Ze świata
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2232643143
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ruszył nabór wniosków
shutterstock_2661873519
Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica