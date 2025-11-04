Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK

Politycy PiS o aferze z działką pod CPK Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowe przepisy mają lepiej chronić prawa osób, których nieruchomości będą objęte decyzją dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji w ramach CPK.

Jakie zmiany w ustawie

Zgodnie z ustawą wprowadzony zostanie minimalny termin na wydanie nieruchomości. Aktualnie go nie ma, co może prowadzić do niekorzystnych sytuacji dla osób wywłaszczonych. Po zmianie przepisów termin na wydanie nieruchomości nie będzie mógł być krótszy niż: 120 dni od daty, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna, lub 120 dni od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustawa wyznacza termin dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania - 30 dni od dnia, gdy decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna, lub 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej.

Nowela ma sprawić też, że więcej osób będzie uprawnionych do uzyskania zaliczki na poczet odszkodowania. Poza właścicielami nieruchomości z budynkami będą to także właściciele nieruchomości niezabudowanych. Osoba uprawniona do odszkodowania będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zaliczkę w wysokości 85 proc. ustalonego odszkodowania przez organ pierwszej instancji. Zaliczka wypłacana będzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Wspomnianą nowelizację Sejm uchwalił pod koniec września głosami 420 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Centralny Port Komunikacyjny

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD