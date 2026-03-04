OpenAI może współpracować z NATO. W tle niedawna umowa z Pentagonem

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn Źródło: TVN24

Według źródła OpenAI analizuje możliwość wykorzystania swoich systemów AI w sieciach NATO, które nie są objęte klauzulą tajności.

OpenAI blisko umowy z NATO

"The Wall Street Journal" podał, że dyrektor generalny spółki Sam Altman podczas wewnętrznego spotkania miał początkowo powiedzieć, że firma rozważa wdrożenie technologii we wszystkich sieciach NATO objętych klauzulą tajności.

Później rzeczniczka firmy doprecyzowała jednak, że Altman się przejęzyczył, a potencjalna umowa dotyczy wyłącznie "nieutajnionych sieci" sojuszu.

NATO, czyli 32-państwowy sojusz wojskowy, nie odpowiedziało od razu na prośbę o komentarz przesłaną poza standardowymi godzinami pracy.

Wcześniejsza umowa z Pentagonem

Informacje o możliwej współpracy z NATO pojawiły się kilka dni po tym, jak OpenAI ogłosiło porozumienie dotyczące wdrożenia swojej technologii w utajnionej sieci Pentagon.

Decyzja zapadła po tym, jak prezydent USA Donald Trump polecił administracji federalnej zakończenie współpracy z konkurencyjną firmą Anthropic.

OpenAI jest wspierane m.in. przez firmy Microsoft i Amazon.

Spór o wykorzystanie technologii AI

Wycofanie Anthropic z rozmów kontraktowych było efektem sporu z Pentagonem dotyczącego sposobu wykorzystania technologii firmy.

Szef spółki Dario Amodei podkreślał sprzeciw wobec używania modeli AI tej firmy do masowej inwigilacji obywateli w kraju lub do zasilania w pełni autonomicznych systemów uzbrojenia.

Pentagon wcześniej zapewniał, że nie jest zainteresowany wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do masowej inwigilacji Amerykanów ani do tworzenia broni działającej bez udziału człowieka. Podkreślał jednak, że wszystkie legalne zastosowania technologii AI powinny być dopuszczone.

Oświadczenie OpenAI

W zaktualizowanym oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek OpenAI podkreśliło, że jego systemy "nie będą celowo wykorzystywane do krajowej inwigilacji obywateli i mieszkańców Stanów Zjednoczonych".

Firma dodała, że Pentagon potwierdził, iż usługi oparte na AI nie będą wykorzystywane przez agencje wywiadowcze, takie jak National Security Agency.

Podczas firmowego spotkania Altman odniósł się do kontrowersji wokół umowy z Pentagonem. - Myślę, że był to przykład złożonej, ale właściwej decyzji, która w krótkim okresie przyniesie nam bardzo trudne konsekwencje wizerunkowe i bardzo negatywny PR - powiedział.

