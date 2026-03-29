Zmiany przepisów dla kierowców od poniedziałku. Koniec z brawurową jazdą

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło: TVN24
W poniedziałek 30 marca wchodzą w życie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Chodzi między innymi o tak zwane driftowanie.

"Od 30 marca br. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zakaz kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem w sposób powodujący celowy poślizg kół lub powodujący celową utratę styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu" - czytamy w komunikacie policji. Chodzi o tak zwany drift i jazdę na jednym kole.

Za takie wykroczenia grozić będzie zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Ponadto za samo driftowanie będzie można dostać co najmniej 1500 zł mandatu. W przypadku stworzenia zagrożenia w ruchu wyniesie on nie mniej niż 2500 zł.

Poza tym za oba wykroczenia będzie grozić po 10 punktów karnych. Jeżeli w trakcie ich wykonywania dojdzie do kolizji, policjant może ukarać 12 punktami karnymi w związku ze spowodowanym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 30 marca 2026
Źródło: policja.pl

Zmiany w przepisach w 2026 roku

Pierwsza część nowych przepisów dotyczących ruchu drogowego weszła w życie 29 stycznia. Wprowadzono definicję nielegalnego wyścigu pojazdów mechanicznych, ustanowiono karę za organizowanie, prowadzenie lub udział w nielegalnym wyścigu. Uznano także jazdę brawurową za nielegalną. Zaostrzono również odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Wprowadzono także obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy, który nie zastosował się do wcześniej orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Rozszerzono także odpowiedzialność majątkową kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Sąd obligatoryjnie orzeka przepadek pojazdu mechanicznego, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi co najmniej 1,5 promila. Wprowadzono również nowe zasady organizowania spotkań motoryzacyjnych. Ustalono między innymi, że spotkania, w których udział bierze więcej niż 10 pojazdów na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni, wymagają wcześniejszego zawiadomienia gminy.

Druga nowelizacja, która weszła w życie 3 marca, umożliwiła uzyskanie prawa jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat, pod warunkiem jazdy w obecności pasażera-opiekuna spełniającego wymagania określone w ustawie. Nowe regulacje pozwalają także na zatrzymanie prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Kolejne zmiany już niedługo

W tym roku Polaków czekają jeszcze dwie zmiany przepisów drogowych. Od 3 czerwca 2026 r. dzieci i młodzież do 16. roku życia będą zobowiązani do używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Zostanie także podniesiony minimalny wiek (z 10 do 13 lat) dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Zmienią się także zasady przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepkach rowerowych. 

Z kolei od 3 września zmianie ulegnie okres próbny dla nowych kierowców (kat. B), obejmujący zaostrzoną kontrolę wykroczeń. Dwa wykroczenia drogowe automatycznie przedłużą okres próbny o 2 lata, a w tym czasie obowiązuje bezwzględna trzeźwość oraz wymóg ukończenia kursów doszkalających.

