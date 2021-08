40 kilometrów Via Carpatia. Ogłoszono przetarg

Jednocześnie zapowiedział, że niebawem zostaną oddane do ruchu odcinki Via Carpatii od Lublina na południe.

S19 - Międzyrzec Podlaski - Kock

S19 - Via Carpatia

GDDKiA zwróciła uwagę, że to ostatni z zaplanowanych przetargów dotyczących S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Lublina. Przypomniano, że w ostatnich tygodniach ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S19 między granicą województw a Międzyrzecem Podlaskim, o długości około 14 km.

S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.