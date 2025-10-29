Wielki producent szykuje zwolnienia

Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

Według Detroit News oprócz około 1,2 tys. pracowników w Detroit, GM planuje także zwolnić 550 osób w zakładzie Ultium Cells (producent baterii) w Ohio, a kolejne 850 stanowisk zostanie tymczasowo zawieszonych. Oznacza to, że w sumie redukcje dotkną około 2,6 tys. pracowników w kilku stanach.

Decyzja o redukcji zatrudnienia ma związek z malejącym popytem na pojazdy elektryczne (EV) w Stanach Zjednoczonych. Wpływ na to ma m.in. wygaśnięcie kluczowej ulgi podatkowej w wysokości 7500 dolarów dla nabywców aut elektrycznych, która przestała obowiązywać pod koniec września.

Dodatkowo poluzowanie przepisów dotyczących emisji spalin sprawiło, że konsumenci wolniej przechodzą na pojazdy elektryczne.

Zmiana strategii GM

Na początku października General Motors ogłosił, że w związku ze zmianami w strategii dotyczącej pojazdów elektrycznych firma poniosła koszt w wysokości 1,6 miliarda dolarów.

Koncern dostosowuje plany produkcyjne do aktualnej sytuacji rynkowej, ograniczając tempo rozwoju segmentu EV.

