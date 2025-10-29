Logo TVN24
Wielki producent szykuje zwolnienia

detroit general motors shutterstock_2387047647
Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie
Źródło: Reuters Archive
General Motors zamierza zwolnić około 1200 osób w swojej fabryce pojazdów elektrycznych w Detroit — poinformował w środę Reuters, powołując się na Detroit News. Decyzja ma związek z mniejszym popytem na auta elektryczne oraz zmianami w federalnych ulgach podatkowych.

Według Detroit News oprócz około 1,2 tys. pracowników w Detroit, GM planuje także zwolnić 550 osób w zakładzie Ultium Cells (producent baterii) w Ohio, a kolejne 850 stanowisk zostanie tymczasowo zawieszonych. Oznacza to, że w sumie redukcje dotkną około 2,6 tys. pracowników w kilku stanach.

Decyzja o redukcji zatrudnienia ma związek z malejącym popytem na pojazdy elektryczne (EV) w Stanach Zjednoczonych. Wpływ na to ma m.in. wygaśnięcie kluczowej ulgi podatkowej w wysokości 7500 dolarów dla nabywców aut elektrycznych, która przestała obowiązywać pod koniec września.

Dodatkowo poluzowanie przepisów dotyczących emisji spalin sprawiło, że konsumenci wolniej przechodzą na pojazdy elektryczne.

Zmiana strategii GM

Na początku października General Motors ogłosił, że w związku ze zmianami w strategii dotyczącej pojazdów elektrycznych firma poniosła koszt w wysokości 1,6 miliarda dolarów.

Koncern dostosowuje plany produkcyjne do aktualnej sytuacji rynkowej, ograniczając tempo rozwoju segmentu EV.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Paper and Lens Co / Shutterstock.com

Motoryzacja General Motors
